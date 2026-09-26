85%日民眾贊成女天皇！歷史學者剖析：雙系制才是日本真正的傳統

在皇位繼承問題上，「父系男性繼承」被視為不允許女性天皇的依據，但這其實並非日本的「傳統」。過去日本家庭的一大特色，正在於不拘泥於父系繼承的彈性。本文將探討日本社會的多層次傳統與身分認同。



排除女性天皇的可能性

2026年7月17日，在社會輿論兩極分化之際，《皇室典範》修正案正式通過，引發了批評與討論。正如二戰後制定的《日本國憲法》第1條所規定：「天皇是日本國的象徵，也是日本國民統合的象徵，其地位以擁有主權的全體日本國民之意志為依據。」換言之，擁有主權的是國民，天皇並非擁有統治權或政治代表權的君主。在君主立憲制中，日本屬於君主實權較弱的象徵君主制。另一方面，日本與一般君主制相同，皇位採世襲制。《日本國憲法》第2條規定：「皇位採世襲制，並依國會議決之《皇室典範》規定繼承。」

現任天皇德仁。（日本宮內廳官網）

問題就在這裡，《皇室典範》第1條規定：「皇位由屬於皇統的父系男性繼承。」也就是說，女性不得繼承皇位。其實，日本歷史上曾經出現過8位女性天皇，前後共計10代。然而，明治維新後制定的《皇室典範》卻禁止女性繼承皇位。二戰戰敗後，日本公布了新憲法，但並沒有一併更改《皇室典範》的這項規定。

如今皇室也面臨了少子化的問題，現任天皇只有愛子內親王殿下一個女兒。目前的皇位繼承人為天皇陛下的弟弟及其兒子，也就是天皇陛下的姪子，但僅倚靠這兩名男性，未來的皇位繼承仍舊令人擔憂。因此，此次修法的其中一項重點，就是開放早已離開皇室、成為一般民眾的遠親舊宮家男性，也就是「父系男性」，透過收養成為皇族。另一項修法則是讓女性皇族在婚後仍可保有皇族身分，但在此情況下，其丈夫與子女仍維持一般民眾身分。換言之，不僅女性皇族本身無法繼承皇位，她們的後代也同樣沒有繼承皇位的機會。

現任天皇只有愛子內親王殿下一個女兒。（日本宮內廳）

從民調結果來看，《皇室典範》修正之後，內閣支持率隨即下滑5至11個百分點。即使是立場較為保守的《讀賣新聞》所進行的調查，也可看出民眾對於此次修法的不滿，其中高達85％的受訪者「贊成」再次修改《皇室典範》，允許女性繼承皇位。再者，愛子內親王殿下原本就深受日本民眾喜愛。

那麼，針對日本天皇的皇位繼承問題，海外媒體是如何報導的？在社群媒體上又受到了什麼樣的評價呢？就我所見，不少留言對此感到難以置信，直呼「How old-fashioned!」、「現在都什麼時代了！」，並批評日本至今仍存在性別歧視。也有人表示：「If women can hold the office of Prime Minister, there is no compelling reason why Princess Aiko should be excluded from imperial succession.」（既然女性都能擔任首相了，那就沒有什麼理由把愛子內親王排除在皇位繼承之外）。藉此諷刺這次修法竟是由日本首位女性首相高市早苗所推動。

這次修法由日本首位女性首相高市早苗所推動。（Reuters）

不過，也有人從文化相對主義的角度主張：「Let some countries keep their traditions. Not everything needs to be modernized.」（應該尊重各國的傳統，並非所有事物都需要現代化），認為應該尊重日本文化，並且避免以西方觀點批判。支持此次修法的日本論者們也同樣強調日本的傳統。他們的依據在於過去日本確實曾有女性天皇（古代6位、江戶時代2位），但她們都具有父系皇室血統，歷史上並未出現過母系天皇。不僅如此，他們甚至認為，即使是父系女性天皇也不應允許，因為這可能進一步讓母系天皇也能繼承皇位。

不拘泥於父系繼承的彈性

我自己一直認為，將父系制度（父系繼承）視為日本傳統是一種錯誤的認知，而讓皇位改由父系繼承，更是在推動「皇室的中國化」。

前面沒有提到，其實我是一名家庭社會學者，長期運用歷史人口學，研究江戶時代至明治時代初期的家庭。當時大約每5名男性之中，就有1人被其他家庭收為養子。而成為養子的人當中，超過半數後來與養父的女兒結婚，成為「婿養子」。所謂婿養子，就是透過母系延續家族的「母系繼承」方式。當家中沒有適齡繼承家業的兒子、但擁有女兒，就招養子入贅；如果兒女皆無，則收養一般養子。這樣的做法在當時幾乎已形成一套固定的規則。而且即使是一般養子，也可能從母系親屬中收養，甚至收養毫無血緣關係的人。可以說，這種不拘泥於父系血緣的彈性，是日本家庭的一大特色。中國與韓國人對此往往感到驚訝，因為該地遵循的是「異姓不養」，也就是不收養不同姓氏的人。換句話說，原則上只能從同姓的父系親族中選擇繼承人。

讓皇位改由父系繼承，更是在推動「皇室的中國化」。圖為乾隆皇帝，此為郎世寧所繪立軸畫，創作於1736年。（GettyImages）

或許有人會認為，江戶時代的農民等一般百姓可能比較隨便，但武士應該有所不同。這裡也一併介紹坪內玲子教授的《繼承的人口社會學——誰繼承了「家」》。這是一部以歷史人口學方法，對各藩編纂的藩士家譜進行量化分析的研究成果。據說當時的武士以長子繼承為理想原則，而本書關注的則是在沒有兒子時所採取的「替代機制」。研究結果發現，在符合「沒有兒子、只有女兒」這項人口學條件的家庭中，約有60％至70％會為女兒招婿養子；相較之下，收養一般養子的比例僅約10％至20％。由父系男性繼承家業的父系規範，即使在武士階層中基本上也沒有受到太大的重視。

如今，高達85％的民眾贊成允許女性繼承皇位，並不只是因為愛子公主深受歡迎，更是世代相傳、深植於人們生活中的傳統使然。

走向「父系」的同時，仍保有「雙系」傳統

用更廣的視角來看吧，歷史人口學家埃瑪紐埃爾．托德（Emmanuel Todd）推測，歐亞大陸原本普遍為雙系制社會。所謂雙系制，既非父系制也非母系制，而是同時追溯父系與母系血統的社會。一般認為，古代日本的氏族也具有雙系制的特徵，不僅卑彌呼是女性，古墳墓主中也有相當比例為女性，奈良時代的天皇更有一半是女性。然而，在大陸中心地帶發展起來的中國、印度、西亞等大型文明中，父系制度逐漸發達（據說也可能是因為更適合戰爭與侵略），並進一步侵略或影響雙系制社會，使雙系制社會逐漸被推往大陸周邊地區。據稱，這正是世界家庭制度的歷史發展脈絡。而我在深入閱讀亞洲家庭研究的相關文獻後，也得出了相同的歷史觀點。

在大陸中心地帶發展起來的中國、印度、西亞等大型文明中，父系制度逐漸發達。圖為《乾隆皇帝大閱圖》現藏於北京故宮博物院。（GettyImages）

日本在引進中國律令制度的同時，氏族也逐漸轉向父系。不過，平安時代的貴族婚後仍維持居住在妻家的習慣，藤原家以及鎌倉時代的北條家等，母系的影響力也相當強，因此這樣的轉變十分緩慢，更從未完全普及至一般百姓，雙系制的傳統也就一直延續在平民的生活習慣之中。當一個社會試圖仿效先進文明，往往都是上層階級最先受到影響。上層階級的習慣與一般百姓有所差異時，若因此就認為上層階級才代表傳統，甚至對此格外推崇，恐怕是一種誤解。

在中國文明的強勢影響下，被推向「父系」的並不只有日本。朝鮮半島直到高麗時代（10至14世紀）仍維持婚後居住在妻家的習慣，但到了朝鮮時代（15至19世紀），社會迅速受到儒家思想影響。為了維持父系血統的純粹性，不僅將寡婦再婚視為禁忌，有時甚至鼓勵她們自盡。相較之下，同一時期的日本，離婚與再婚仍相對容易。日本因與亞洲大陸隔海相望，並未受到如此直接的影響，因此與位於歐亞大陸西端的歐洲一樣，在逐漸轉向父系的同時，仍持續保有雙系制的傳統，而這正是兩地的獨特之處。歐洲曾有女王，日本也曾出現女性天皇，正是這項特徵的證明。

朝鮮半島到了15至19世紀，社會迅速受到儒家思想影響。（《擁抱太陽的月亮》劇照）

皇室走向父系，等同於「中國化」

對於日本的身分認同究竟何在一問，可以有各種不同的答案。江戶時代的本居宣長、平田篤胤等國學者，將「大和心」視為與受中國文化影響的「唐心」相對的概念，並強調日本有別於中國，「女性一系也可自成一脈」，正是日本的傳統。相較之下，基於儒學立場的水戶學則主張澈底採行父系制度。過去一直被視為「天皇」（首位女性天皇）的「神功皇后」，也是由水戶學者提出應改列為「皇后」。明治維新後，對政府較具影響力的是水戶學，因此《皇室典範》最終將過去並不存在的「由父系男性繼承皇統」明文訂為規則。此外，對於亟欲提升軍事力量等國力的近代國家而言，「男性天皇」也正符合所需。明治天皇一改江戶時代以前典雅的日式裝束，換上西式軍服，以騎馬的形象示人，成為大日本帝國的人格化象徵。

一個社會的身分認同並非單一且一致。從親族結構所呈現的基層結構，到後來受到大型文明的影響，再到近代國家形成過程中的重新建構，不同時代所留下的社會特徵彼此交疊、相互影響，共同形塑出一個社會的身分認同。

如今各國的「保守派」，往往傾向從與宗教相連的大型文明中尋找自身的身分認同，但令人憂心的是，這些文明幾乎無一例外都採取父系制度，也就是帶有男尊女卑的色彩。日本也出現了同樣的情況，因此才會將前所未有地強化皇室父系繼承的制度正式納入法律。然而，對日本這種位於文明邊陲的國家而言，這卻形成了一種兩難。皇室進一步走向父系，等同於「中國化」，也意味著在當前動盪的世界秩序中，主動將自己定位於「中國文明圈」。日本從中國文明吸收了筷子、豆腐、漢字、文學等許多事物，但這並不代表連男尊女卑與專制統治在內的一切都想全盤接受。與其單純以「文明圈」來界定自身，不如將目光轉向自身社會中多層次的傳統，並意識到在不同層面上，也可能與不同的國家群體有所連結。面對如今世界秩序重新洗牌的時代，這樣的思考方式，或許更有助於日本找到自己的生存之道。

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