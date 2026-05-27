擋不住的全球抹茶熱！日本由內需轉向出口與「茶道旅遊」

抹茶在海外的人氣持續攀升。隨著人們健康意識提高，以及對日本料理關注度增加，以歐美及亞洲為主，抹茶的需求持續擴大。在日本國內，原本以生產供茶壺沖泡茶葉為主的產地，也開始出現關注抹茶發展動向的情況。



文：久米千曲（自由撰稿人，前日本農業新聞記者）

茶道體驗深受外國遊客好評

靜岡縣是日本著名的茶葉產地。2025年10月上旬的一個周末，位於靜岡縣中部島田市的「富士之國茶都博物館」人潮絡繹不絕。2024年度共有7萬1834人到訪該博物館，其中外國遊客達7072人，較前一年增加超過40%。與疫情爆發前的2019年度相比，外國遊客增加至1.8倍，且外國遊客所佔比例也逐年提高。

2024年度共有7萬1834人到訪該博物館，其中外國遊客達7072人，較前一年增加超過40%。（截取自富士之國茶都博物館YouTube）

在博物館的茶室中，遊客可以欣賞完整的點茶流程與禮儀，並在眺望窗外景緻的同時，品嚐抹茶與當季和菓子，盡情體驗茶道的樂趣。來自芬蘭的貝婭拉．塞帕寧女士（39歲）表示：

我本來就喜歡抹茶，覺得很有意思。赫爾辛基也有茶道教室。

與貝婭拉同行的丹尼爾．科霍巴卡（39歲）曾在日本進行陶藝實習，他說：「在這裏也能學到日本的文化與歷史。」一名來自中國的女士表示，她在中國也會喝抹茶拿鐵，但日本抹茶的品質最好；另一位來自法國的女士則說，抹茶很健康，她的家鄉也有很多人喝抹茶。大家都對日本抹茶讚不絕口。

日本抹茶出口創新高 茶農轉型攻外國客▼▼▼

+ 1

綠茶出口規模屢創新高

包含抹茶在內的日本綠茶，出口量與出口金額持續攀升。貿易統計顯示，2024年綠茶出口量約為8798噸，較前一年增加16.1%（1219噸），為10年前的2.5倍。受到日圓持續貶值影響，綠茶出口金額達364億日圓，年增24.7%（72億日圓）。2025年1月至8月的出口金額已達380億日圓，超過2024年全年水準。

最大出口目的地為美國（佔32%），其次為東南亞（佔20%）、台灣（佔19%）、歐盟與英國（佔16%）。在出口的綠茶中，抹茶等粉末茶為5092噸，佔總量的58%，超過葉茶等品項（3706噸）。由於各國與地區的口味偏好不同，出口至美國及歐盟、英國的綠茶中，抹茶比例較高；而在台灣，葉茶則更受歡迎。

源自中國 在日本發展出獨特文化

抹茶是綠茶的一種，起源於中國，據說在800多年前傳入日本。如今，只有日本完整保留了抹茶的傳統品飲文化，其栽培方式與製作技術也發展出獨特體系。

抹茶的原料「碾茶」需在遮陰環境下栽培，透過抑制新芽的光合作用，使葉色更加濃綠，並提升茶葉的甘甜風味與獨特香氣。採摘後的鮮葉先以蒸氣殺青，不經揉捻便以高温乾燥。之後去除茶梗與葉脈，再以石臼研磨成抹茶，近年也有使用機器加工抹茶的方式。

抹茶可直接攝取茶葉中的營養成分，在海外一直相當受歡迎，尤其深受年輕族群青睞，被視為新式飲品與特色食品。此外，植根於日本茶道精神的待客文化，也進一步帶動了抹茶熱潮。

【延伸閲讀】Chinamaxxing：當西方人爭相「成為中國人」 海外華人卻心情複雜

+ 5

推動制定國際標準 打造日本抹茶品牌

儘管抹茶在國際間愈來愈受到好評，知名度也逐漸提高，但海外對碾茶加工方式與抹茶製作工藝的了解仍相當有限。為此，國家級研究機構——農業與食品產業技術綜合研究機構（以下簡稱「農研機構」）牽頭，並與政府部門合作推動抹茶的國際標準化定義工作。2022年4月發布的國際標準化組織（ISO）技術報告，介紹了在日本成熟發展的抹茶栽培方式、製作技術及其歷史，抹茶國際標準的制定工作也由此正式展開。

農研機構果樹茶業研究部門表示：

（若國際標準獲得採納）那些不符合標準卻冠以『抹茶』之名的產品，其流通將會減少，也能降低日本產抹茶在市場上的障礙。

「雖然僅靠國際標準無法直接擴大市場規模，但在推動品種改良、生產技術革新與品牌建立方面，標準化仍能發揮一定作用。」

日本主要產地也開始擴大生產

在靜岡縣濱松市的山區，有一家同時從事碾茶栽培與粗茶（採摘後經蒸氣殺青並乾燥的茶葉）加工的農業合作社法人「天龍愛倶裏農場」。順應抹茶人氣高漲的趨勢，農場導入可生產更高品質碾茶的新設備，並於2025年5月開始運作。不過，近年茶葉消費縮減，加上瓶裝茶飲增加，導致煎茶價格持續低迷，農場也深刻感受到產業景氣不振。

負責茶園栽培與工廠管理的大石成身（36歲），從小看着身為茶農的父親四處奔波。為尋求茶農的生存之道，他的父親成立研究會，並以京都宇治、愛知西尾等知名抹茶產地為目標，長期投入努力。每當聽到海外買家稱讚碾茶「香氣佳、色澤好」時，大石成身總會倍感振奮、更加投入。他表示：

今後也會持續專注於生產高品質的碾茶。

透過社群媒體拓展海外銷路

福岡縣八女市的「大石茶園」集生產、加工與銷售於一體，約在2010年前後正式開展茶葉出口業務。茶園第四代負責人大石賢一（42歲）曾留學法國，一直希望「將日本傳統茶文化推廣到世界」。他觀察到，日本國內的抹茶消費量雖然減少，但海外消費者正逐漸將抹茶融入日常生活。

在販售茶葉並經營咖啡的直營店內，大石賢一（前排中央）與外國遊客交流。（大石茶園）

「近5年抹茶的消費量快速成長。」大石賢一深刻感受到這股趨勢。他在海外糕點製造商、咖啡館、雪糕製造商的官網，以及Facebook、Instagram等社群平台發布產品資訊，銷售網絡已拓展至英國、法國、台灣、泰國、美國等40個國家與地區，共約500家企業。公司也聘用來自台灣、法國、印尼、尼泊爾等地的員工，能更精準對接海外市場的多元需求。

持續推出新產品

抹茶相關商品與菜單也不斷推陳出新。從以牛奶或豆漿調製的抹茶拿鐵、抹茶甜點，到氣泡飲、啤酒風味的無酒精飲料等，種類相當多元。許多訪日旅客也傾向購買抹茶相關商品，回國後仍能繼續享用。

日本網購平台上的「抹茶啤酒」商品。（rakuten.co.jp）

YouTube上也有不少「抹茶啤酒」的製作教學：

+ 3

在此背景下，World Matcha公司提出「把抹茶帶回家享用」的理念，開發並推出抹茶版意式咖啡機（抹茶機）。當抹茶在美國以健康飲品受到關注，並在咖啡館廣受歡迎時，為讓消費者在家也能輕鬆享受風味純正的抹茶，公司經過反覆研究，最終開發出這款產品。機器設計著重還原「以石磨研磨碾茶、以茶筅點茶」的傳統方式，並於2020年在美國上市，隔年進入日本市場。

目前業務已拓展至20個國家，截至2025年10月累計銷售超過1萬台。此外，公司也販售取得有機JAS認證的日本產葉片碾茶「抹茶Leaf」，成為連結生產者與消費者的橋梁。

在美國舉辦的抹茶機快閃活動，現磨抹茶製成的飲品大受歡迎。（World Matcha）

公司宣傳負責人塚田志乃（50歲）表示：

希望大家透過親手沖泡一杯抹茶的體驗，感受茶葉從茶園到餐桌的轉變，享受品味抹茶的美好時光。

抹茶作為新興出口商品，正受到愈來愈多消費者青睞。對此，日本貿易振興機構（JETRO）農林水產食品部看好抹茶的市場前景，認為抹茶在海外仍有進一步拓展的空間。

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】