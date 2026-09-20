美國「卡」住　日本央行失去控制力｜點經

在美國加息之後，日本央行緊跟其後宣布加息25基點。對這個結果，市場是早有預期。梳理時間線，自從8月底，G20財長及央行行長會議期間，美國財長貝森特（Scott Bessent）在跟日本財務大臣、日本央行行長會談時，都當面要求日本下一步應當加息。所以，市場對於日本這次加息的預期概率一直是超過80%。所以，在日本宣布加息後，8月18日日圓匯率沒有升值，反而貶值了。



日圓在宣布加息一度貶到158，稍晚有所上漲但仍然在156.8的位置。日圓最近這一個多月，遭到日本央行多次干預，在9月8日是一度升值到152.9。但在干預和加息這些措施都祭出後，日圓匯率目前仍然還沒有完全扭轉貶值態勢。原因在於，日本的加息幅度還是太小，加息節奏還是太慢了。市場完全走在日本央行的前頭。

日本央行在2024年3月首次加息後，過去這兩年多，一共加息了6次，把利率從-0.1%，加到現在1.25%。按照日本央行當前這個加息速度，起碼還要加息兩年，才能達到3%利率。

圖為日本央行行長植田和男。（Reuters）

這個速度太慢了。慢的原因也很明顯———日本的債務壓力太大了。日本是所有主要經濟體裏國債規模佔GDP比例最大的國家。並且，1997年亞洲金融危機過後，日本在1999年就迅速降到0利率了，日本過去這20多年是長期保持寬鬆貨幣政策，所以日本大量金融機構、企業，都在長期的0利率環境裏，配置了太多的低利率債券。這使得10年期日債收益率一旦大幅飆升，就會讓日本金融機構手裏的低利率長債出現嚴重的浮虧。目前10年期日債收益率是已經漲到1997年以來的最高水平。長債收益率飆升，日本政府還能學學美國，多發短債，少發長債，來延緩利息支出的增長速度。所以，日本央行對於加息，一直都是能拖就拖。

在如此大規模的日債壓力下，日本央行不可能自願加息，只會被迫加息。這個被迫有兩方面壓力。一個是日圓貶值的壓力。一個是美國要求日本加息的壓力。看現在這已經是掛在貝森特嘴巴上的日常話語，已經是明牌的事情。

美日關係：圖為2024年3月19日，日本東京外匯交易公司Gaitame.com 的電子熒幕旁展示着小型美國和日本國旗擺設。電子熒幕顯示着美元與日圓匯率。（Reuters）

為甚麼美國要求日圓加息？日本持續加息，一旦日圓套利交易大規模平倉，難道不是對美國的傷害嗎？這是因為，就算日本不加息，但市場會幫日本加息。10年期日債收益率漲上去了，那麼美日利差持續縮窄，只要縮窄到一個臨界點，就算日本不加息，日圓套利交易，也會大規模平倉。

現在10年期美債收益率已經達到5%，10年期日債也一度達到3%。美日利差已經縮窄到2%附近，這已經是比較危險的值。預計美日長債利差如果縮窄到1%-1.5%的範圍內，就會引發日圓套利交易大規模平倉。美日短債利差如果縮窄到2%-2.5%，也可能引發日圓套利交易大規模平倉。目前3月期美日國債的利差是2.75%。

美國財長貝森特（Scott Bessent）2026年5月12日在社交網站上傳與日本財相片山皋月會面的相片。（X@SecScottBessent）

之前市場的日圓套利交易，是在日本低息借入日圓，然後把日圓換成美元，去買入高利率的美債，來賺取利差，這就是日圓套利交易。比如2024年的時候，10年期日債收益率還只有1%，當時10年期美債收益率是4.5%，二者利差是超過3.5%。所以，有大量日圓套利交易資金去賺取利差，這個流向是賣日圓，買入美元，這是日圓過去幾年持續貶值的原因之一。一旦日圓套利交易大規模平倉，那麼這些套利交易就會大規模拋售美債和美股，回流日本去還債，這個過程的資金流向是賣美元，買入日圓。所以，一旦日圓套利交易大規模平倉，日圓短期就會升值。

但值得注意的是，如果日圓突然之間從大幅貶值，變成大幅升值，這會是金融危機爆發的觀察窗口。或者說，一旦金融危機爆發，日圓就會從大幅貶值，變成大幅升值。在1998年亞洲金融危機期間，還有2008年次貸危機，日圓都有類似表現。

2025年4月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮與日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。（Truth Social@@realDonaldTrump）

所以，在日本長債收益率持續飆升的大背景下，日本央行加息只是走個過場。現在是市場走在前頭，日本央行只是在後面被迫跟隨。說直白點，就是日本央行已經失去對債券市場的掌控能力。

要知道，在2022年之前，日本央行是長達20多年的時間，施行YCC的收益率曲線控制，通過無限印鈔購債的手段，可以把日本長債收益率精確控制在某個區間。但因為2022年日圓大幅貶值，這迫使日本央行結束無限印鈔，進而取消了YCC收益率曲線控制，從而失去了對長債收益率的控制，才會讓長債收益率跟脫韁了野馬一樣，一下子就進入失控的狀態。這才是當前日本最危險的地方。

另外，高市早苗煽動民粹，搞軍國主義，大幅提高軍費開支，並且為了讓選民支持其激進的外交和軍事政策，高市早苗還迎合選民，大搞削減食品消費稅。9月15日，據日本媒體報道，高市內閣批准一項計劃，從2027年4月起，將食品消費稅稅率由8%下調至1%，減稅期限為期兩年。本來日本的財政赤字問題也很嚴重，由於龐大的日債規模，隨着日債收益率持續上升，日本政府每年要支付的利息也越來越多，加劇了原本就存在的財政赤字問題。

日本政府從明年4月起的兩年內將食品消費稅率下調至1%。（影片截圖）

這種情況下，高市早苗還要搞寬鬆的財政刺激計劃，甚至還要大幅削減食品消費稅，讓日本財政赤字進一步惡化，這也是日本長債收益率過去一年飆升的原因之一。

此外，日本長債收益率飆升，也只是當前整個西方國家長債收益率集體飆升的其中之一。日圓長債收益率飆升，最終導致日圓套利交易大規模平倉，也只是誘發金融危機的導火索，並非導致金融危機的根源。日圓套利交易大規模平倉，只是美聯儲激進加息的「果」。

先是美聯儲在2022年激進加息，到了2023年，美日短債利差一度達到5%，長債利差一度達到4%，於是大量資金進行套利交易，去買入美債，成為在美聯儲加息周期里，支撐美債的重要資金來源，這個過程的代價，就是日圓貶值。但這種模式是會有結束的一天，一旦日圓套利交易大規模平倉，就會反過來衝擊美國金融市場。

所以本質上，日圓套利交易是美聯儲激進加息種下的「果」，是美聯儲的提前透支行為，日圓套利交易大規模平倉，只是美國金融市場到了還債的時候。當然，其實害怕日圓套利交易大規模平倉，也是美聯儲不敢降息的原因之一。