彭博：面對美國施壓　日本考慮將國防開支增至GDP 3.5%　日債續跌

彭博社9月15日（周二）報道，日本政府正考慮將中期國防開支目標設定為佔GDP的3.5%，與北約及其他美國盟國保持一致。此舉可能會對金融市場造成衝擊，因為市場早前一直憂慮首相高市早苗的國防開支計劃。報道引述知情人士指，日本國防官員已在與美國同行的會晤中表示願意大幅增加國防開支。



報道引述知情人士，目前正在考慮的方案之一是仿效韓國，在未來10年內將國防開支提高到GDP的3.5%。另有一位知情人士表示，較低的目標，例如3%，也是有可能的。

2026年9月2日，日本東京，首相高市早苗出席自衛隊高級指揮官會議時發表講話。（Reuters）

針對這項消息，防衛省發言人安居院公仁否認日本曾向美國表達大幅提高國防開支至GDP 3.5%的意願。

安居院公仁 15日（周二）在新聞發布會上表示：「日本的國防建設是我們基於自身獨立判斷，遵循保衛祖國這一基本原則而進行的。這並非從預先設定的開支數字開始，而是關乎我們國防能力的本質。」

與其他美國盟友一樣，東京也面臨來自特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的壓力，要求其增強防衛能力並減少對美國軍事力量的依賴。首相高市早苗已提前2年，在今年3月結束的財政年度，將國防開支提高至佔GDP近2%。

報道指，在2022年之前，日本的國防開支一直非正式地被限制在GDP的1%左右。這顯示日本近年的國防理念發生了多麼迅速的轉變。

新的5年國防開支計劃預計將於今年年底出台。雖然高市早苗承諾將奉行「負責任、積極的財政政策」，但將國防開支提高到GDP的3.5%，可能會令那些對大規模發債持謹慎態度的市場人士感到不安。

2026年9月2日，日本東京，首相高市早苗（中）和防衛大臣小泉進次郎（左）出席自衛隊高級指揮官會議時檢閱儀仗隊。（Reuters）

受此消息提振，日本國防股IHI株式會社及川崎重工在東京股市收市分別上漲1.8%和0.9%。

與此同時，日本國債跌勢延續，10年期國債孳息率升至1996年以來的最高水平。日圓兌美元匯率一度跌至1美元兌155.24日圓。