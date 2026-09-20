永久控制格陵蘭？　特朗普的「交易」不講藝術才是恐怖的國際現實

當地時間9月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體上發文稱，美國已與丹麥及其自治領地格陵蘭島達成一項協議，將獲得對格陵蘭島安全及所有其他相關事務的「永久控制權」，美方無需為此支付費用。

特朗普稱，這是一份無限期協議，確保美國永遠擁有在格陵蘭島採取必要行動、保障格陵蘭島及美國自身安全的完整權力。未經美方書面許可，美方敵對勢力不得在格陵蘭島設立軍事基地、保持軍事存在或進行敏感投資。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）稱其為「歷史性協議」和「美國和美國人民的巨大勝利」。丹麥總理辦公室證實了特朗普宣佈美國將獲得對格陵蘭的完全安全控制。宣佈兩國將於下周在紐約聯合國大會期間，正式簽署該協議。丹麥認為這對北約和歐洲有好處。

2026年9月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布一幅地圖，顯示美國國旗覆蓋加拿大、墨西哥、中美洲大部份地區、格陵蘭、冰島、古巴和牙買加等地。（Truth Social@realDonaldTrump)

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）對此表示歡迎，他在19日接受採訪時表示，「美國和丹麥都發表了聲明，這些有助於平息事態，重申丹麥主權，在國際法框架下加強對格陵蘭島有益的合作，我為他們感到高興。」

特朗普第二任期以來，經常發出購買格陵蘭島以及出兵佔領格陵蘭島的言論。當時在人們看來，特朗普是霸道的殖民主義者，對他國領土展現出了貪婪的慾望。但現在看來，特朗普辦事情的邏輯，根本不是交易。

表面上看，丹麥保留了對格陵蘭島的主權。實際上美國獲得了格陵蘭島的永久通行權、駐軍權和飛越權。表面上沒有吞併，實際上，美國拿到的控制權等同於吞併。這就相當於丹麥擁有一處房產的所有權，但是美國獲得了永久的出入控制權，也就是使用權。對丹麥來說，一個沒有實際控制權的島嶼和失去了沒什麼差別。

2024年12月24日，特朗普次子埃裏克（Eric Trump）在社交媒體「X」上分享了一張梗圖：特朗普正看着手機上的購物軟件，似乎在想該買下哪件商品，而購物車中的正是加拿大、格陵蘭島和巴拿馬運河。埃裏克還配文：「我們回來了！」（X@EricTrump）

美國前不久獲得委內瑞拉的石油控制權，靠的是美國海軍陸戰隊通過數小時的軍事行動將委內瑞拉總統馬杜羅劫持到美國才得以實現。而這次美國獲得對於格陵蘭島的實際控制權，沒有購買，更沒有軍事行動，靠的僅僅是口頭威脅。不費吹灰之力就實現了目標。

當美國想要什麼，只需要發出口頭威脅，就會願望實現，這種霸權的極速變現，才是非常恐怖的國際現實。

過去數月，特朗普不斷強調格陵蘭對美國國家安全的重要性，甚至提出購買吞併格陵蘭島，並一度威脅不排除採取軍事手段。這些宣之於口的威脅，丹麥以及歐洲的法國等國竟然當真，並且默默承認了美國的非分要求，這才是最可悲的。

丹麥和歐洲保留的不過是淡倉主權，沒有經過抗爭，也沒有經過鬥爭，就拱手將格陵蘭島的永久軍事安全讓渡給了美國。之前丹麥扭捏作態言必稱聯合國憲章，歐洲諸國動輒引述國際法來批評美國，現在看來可笑至極。

2024年1月9日，特朗普（Donald Trump）在其社交媒體平台上載一張地圖，美國、加拿大及格陵蘭（Greenland）均被塗上黃色。他並沒有解釋地圖的含義。（Truth Social@realDonaldTrump）

原本美國單級霸權日漸衰落，已是不爭的事實，沒想到西方傳統世界在面對美國時，仍然無法從根本上擺脱精神上的恐懼。這種永久直接讓渡軍事安全的協議，才是歐洲和丹麥的恥辱。

特朗普經常地圖開疆，將墨西哥、加拿大、冰島、格陵蘭等都標註為美國的領土。沒有想到這樣的荒誕敘事在一個日落西山的霸權國家身上竟然實現了。特朗普勾勾小手，丹麥和歐洲國家就下跪求饒，為了祈求美國的繼續軍事庇佑，不惜事實性割讓領土。

零成本零元購，是美國霸權的急速變現。同時也說明美國為了捍衛霸權未來很可能會有更多的踩着盟友往前走的動作。美國的全球霸主地位已經鬆動，但是美國在西方世界的霸主地位現在看起來非常穩定。美國的全球戰略在收縮，但是對西方世界的控制在加強。美國推進對他國領土的實際控制時，如此急切與赤裸裸，毫無道德可言，一個越來越沒有無底線的美國，對整個世界來說也是災難。