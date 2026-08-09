特朗普關聯美國石油公司強行於格陵蘭鑽油　當地政府警告未獲批

《衛報》8月8日（周六）報道，一間與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關聯的美國石油公司，在未獲得格陵蘭政府許可的情況下，將用於鑽探的材料抵格陵蘭東岸，以準備開採當地原油。格陵蘭政府隨後發出「強烈警告」，稱從未批准相關設備登岸，要求未來所有的後續事宜，都必須事先獲得礦產資源管理局的批准。



報道指，於特朗普關聯的公司名為格陵蘭能源（Greenland Energy），一間去年在德州成立的公司。該公司高層聲稱詹姆森地（Jameson Land）地區地下可能蘊藏着價值1萬億美元的原油，並宣布計劃斥資6,000萬美元鑽探兩口井探明儲量。

2026年5月21日，格陵蘭島努克（Nuuk），大量民眾聚集抗議美國新領事館的開幕。（Reuters）

格陵蘭基於環保考量，已於2021年停止核發新的石油開採許可證。但格陵蘭能源公司收購了先前由英國80 Mile公司持有的勘探權。勘探權的轉讓需獲得政府批准，但格陵蘭能源公司尚未獲得批准。

格陵蘭政府在一份聲明中表示，「該批准已過期，目前尚未續簽，但正在辦理中。」格陵蘭能源公司的代表則表示，一艘載有該公司300個貨櫃鑽探設備的船隻將於9月12日從加拿大啟航，鑽井作業則將於10月開始。