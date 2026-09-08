歐盟向格陵蘭提供新資金支持　加強與北極聯繫應對特朗普吞併計劃

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月7日（周一）宣布向格陵蘭提供新的資金支持，旨在加強當地與歐盟在北極地區的聯繫，以應對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的吞併計劃。



美媒CNBC報道，馮德萊恩與格陵蘭島自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）及丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）一同出席記者會。她表示，這筆2億歐元（約18.2億港元）的資金體現格陵蘭島加強與歐盟27個成員國聯繫的「明確選擇」。

2026年9月7日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，左）與格陵蘭島自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，中）及丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen，右）舉行記者會。（Reuters）

馮德萊恩在新聞發布會上向媒體表示，「這項合作計劃主要聚焦於三個領域，或者說三個戰略重點：互聯互通、清潔能源和關鍵原材料。」

這筆資金將於今年和2027年投入使用，旨在加強歐盟與北極地區的連結。馮德萊恩稱格陵蘭是「戰略盟友和值得信賴的朋友」。

丹麥首相弗雷澤里克森強調，丹麥希望在安全和國防等問題上與美國密切合作，「但我們當然也希望與歐洲盟友更加緊密地合作，而這正是我們目前在北極地區所做的。」