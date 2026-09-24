特朗普赴機場迎習近平堪比接待教宗　中國不是救世主但是關鍵變量

中國國家主席習近平當地時間9月23日下午抵達華盛頓安德魯斯空軍基地時，受到美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭的熱情迎接。這不僅在中美外交史上極為罕見，在美國接待外國領導人到訪的歷史上，也非常罕見。



有記載的美國總統親自前往機場迎接到訪國家元首的記錄，不過幾次。第一次是，1959年9月15日，美國總統艾森豪威爾（Dwight David Eisenhower）在安德魯斯空軍基地迎接蘇聯領導人赫魯曉夫（Nikita Khrushchev），當時是首次有蘇聯最高領導人訪美，刻下歷史性一幕。

1959年9月15日，美國總統艾森豪威爾（Dwight David Eisenhower）與蘇聯總統赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）在安德魯聯合基地的停機坪上檢閱儀仗隊，這是蘇聯領導人首次對美國進行正式訪問。（Getty）

後來就是1962年時任美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）在停機坪迎接英國首相哈羅德·麥克米倫（Harold Macmillan）。六十多年前的這次非正式訪問，也有着非常特殊的時代背景，當時處於冷戰局勢高度緊張的時期，美國的金融帝國霸權等沒有完全建立起來，美國仍處於需要仰仗英美特殊關係的時期。

冷戰結束以來，之前的美國總統親自赴機場迎接的重要人物只有羅馬教宗。

2008年4月，時任美國總統喬治·W·布殊（小布殊）攜第一夫人勞拉·布殊（Laura Bush）及女兒親自趕赴安德魯斯空軍基地（Andrews Air Force Base）接待教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）到訪。

2015年9月，教宗方濟各（Pope Francis）首次訪問美國。時任美國總統奧巴馬攜帶第一夫人米歇爾·奧巴馬（Michelle Obama）、副總統喬·拜登（Joe Biden）及其家人一同前往安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）迎候教宗方濟各訪問華盛頓。

2015年9月22日，奧巴馬（Barack Obama）在安德魯斯聯合基地迎接教宗方濟各（Pope Francis）。（Getty）

美國總統親迎教宗，和美國是天主教國家密不可分。這種高規格的禮遇是對宗教領袖的敬畏和禮儀上的尊重，有其必要性。

如今，特朗普夫婦在華盛頓郊外的安德魯斯聯合基地迎接習近平夫婦到訪，這一規格可以說，堪比接待教宗。特朗普為什麼用如此高的規格接待習近平？

以中美關係的現狀來看，美國視中國為當今世界最主要的戰略競爭對手。中美轟轟烈烈的貿易戰不過是處於休戰狀態，中美科技領域晶片領域的競爭仍然十分激烈。今年5月特朗普訪華中美達成構建戰略穩定關係的共識，標誌着兩國現在極力構建戰略穩定，防止局勢失控。但是兩國的關係現狀遠稱不上親密。

不少聲音認為，美國單極霸權極盡衰落，但是還不至於對中國如此禮遇。那麼到底是什麼讓特朗普在他最看重的面子上願意彎下腰低下頭恭候習近平到訪？

這種不尋常的安排背後是， 特朗普處理對華關係的被動造成的。

特朗普發動的貿易戰關稅戰遭到中國的激烈抵抗，現如今難以為繼，休戰不過是體面的停戰。特朗普需要中國採購美國農產品來提振票倉選情，需要中國放鬆稀土管制上以維持高科技軍工等領域的持續高速發展，更需要中國中東伊朗戰爭以及俄烏衝突等重大國際事務上的配合。

今年5月特朗普親自前往中國表達願意和中國構建戰略穩定關係的意願，本身就是美國不希望和中國在各領域激烈對抗的寫照。美國的選舉周期需要中美關係趨於穩定，特朗普的選情需要中美關係穩定，特朗普必須優先穩定中美關係才能夠確保其在其他領域的努力是奏效的。

今年5月，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華返美後，7小時內在Truth Social連發15張訪華照片。（Truth Social@realDonaldTrump）

中國並不是美國的救世主，但中國確實美國必須考慮的關鍵變量。美國之所以必須尊重中國，必須考慮中國，就是因為中國如果是不確定因素，那麼對美國內政外交各方面的影響將是深遠的。中國可以不是朋友，但如果如此龐大影響力的國家站在了美國的對立面上，對美國絕對沒有好處。

特朗普用高規格表達的是願意和中國保持戰略穩定的誠意。交惡太久的兩個對手要想握手言和是沒那麼容易的。如何取信中國？只能在規格上極盡尊重，在姿態上極盡禮遇。也許美國還沒有做好在關鍵的一些貿易領域科技領域對華讓步的準備。但是在外交方面，為了獲得中國的信任，特朗普當然不會吝嗇。