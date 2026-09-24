習近平訪美下榻華爾道夫酒店　前身為特朗普國際酒店

中國國家主席習近平9月23日抵達華盛頓國事訪問，下榻賓夕法尼亞大道的華盛頓華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Washington DC），該處前身是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的特朗普國際酒店（Trump International Hotel Washington, D.C.），距白宮僅數個街區。



據《紐約郵報》（New York Post）此前報道，美國總務署6月把這座老郵局大樓的業權售予商人銀行BDT & MSD Partners，作價8,000萬美元（約6.24億港元），買方已放售，估值約4億美元（約31.2億港元）。

資料圖片：賓夕法尼亞大道的華盛頓華爾道夫酒店（Google Map）

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大樓建於1899年，特朗普集團2012年投得60年租約，斥資約2億美元（約15.6億港元）翻新，2016年10月以特朗普國際酒店之名開業，成為共和黨要員與外國使節的聚會地。

2022年，特朗普集團以3.75億美元（約29.3億港元）把租約售予邁阿密的CGI商業集團，酒店同年6月改掛華爾道夫招牌。CGI其後無力償債，2024年8月由債權人BDT & MSD在止贖拍賣中以1億美元（約7.8億港元）投得；希爾頓集團按長約續管，酒店有263間客房，房價屬華盛頓最高之列。