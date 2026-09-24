習近平抵美遇B-1轟炸機巨響反應超淡定　特朗普瞬間呲牙咧嘴

《每日郵報》報道，中國國家主席習近平攜夫人彭麗媛在當地時間9月23日下午抵達華盛頓展開國事訪問，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）夫婦親赴安德魯斯聯合基地迎接，現場卻出現一段插曲。2架B-1轟炸機飛越上空發出巨響，特朗普一度呲牙咧嘴，隨後短暫露出笑容；站在一旁的習近平則面不改色，兩人反應形成鮮明對比。



習近平與夫人彭麗媛搭乘專機抵達安德魯斯聯合基地後，美方以盛大陣仗迎接。美軍官兵在停機坪列隊致敬，軍樂隊現場演奏，後方還可見美軍戰機及空軍一號，美方人員並將長達100英尺（約30米）的紅毯一路鋪至習近平專機前。

2026年9月23日，中國國家主席習近平抵達美國馬裡蘭州安德魯斯斯聯合基地，準備對美國進行國事訪問。圖為特朗普在習近平主席身旁敬禮。 （Reuters）

2架B-1轟炸機飛越上空發出巨響，特朗普一度呲牙咧嘴：

迎賓儀式期間，2架B-1轟炸機以巨大轟鳴聲飛越基地上空。特朗普聽到震耳欲聾的巨響時一度呲牙咧嘴，接著短暫露出笑容；身旁的習近平則始終面不改色，沒有明顯反應。

特朗普與第一夫人梅拉尼婭在習近平專機旁迎接習近平與彭麗媛，特朗普與習近平還在停機坪交談數分鐘。由於現場風勢強勁，加上飛機引擎巨大聲響，無法聽清兩人究竟談了什麼。

特朗普與習近平還在停機坪交談數分鐘。（Reuters）

報導提到，特朗普過去曾嘲諷前總統奧巴馬（Barack Obama）高規格接待習近平。2012年，特朗普曾在社群平台批評奧巴馬以完整禮賓儀式、音樂和禮炮迎接習近平，直言「大錯特錯」。如今特朗普重返白宮後，自己親赴安德魯斯聯合基地迎接習近平。

習近平此次訪美為期3天，接下來將與特朗普舉行雙邊會談，議題預料涵蓋美中貿易、科技、台灣及伊朗等；白宮24日晚間也將舉行國宴，以高規格禮遇接待習近平夫婦。

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