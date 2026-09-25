習特會談了甚麼？　為何穩定中美關係是美國的當務之急

在白宮歡迎儀式以及共同閱兵後，習近平與特朗普（Donald Trump，又譯川普）在萬眾矚目下進行了會談，談了甚麼？釋放甚麼信號？



習近平在白宮歡迎儀式上，再次確定「一致同意構建中美建設性戰略穩定關係」，提出三點：我們要加強溝通。我們要真誠合作。我們要和平共處。最後用美國人聽得最熟悉的詞語蓋棺定論；「修昔底德陷阱」是可以跨越的。這也呼應了習近平抵達美國時所發表的講話：（中美）兩國應該成為夥伴而不是對手，實現中華民族偉大復興和「讓美國再次偉大」，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。

在習近平和特朗普的會晤後，中方很少有的率先公佈會晤詳訊。從官方信息看，會晤內容包括以下幾部分。

2026年9月24日，習近平訪問白宮，特朗普向其展示自己遭遇槍擊事件後振臂緊握拳頭的照片（X@The White House）

首先，「雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成了一份新的聯合安排，對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是好消息」。

但也看得出來，這一次會晤的重頭戲並非完全聚焦於中美經貿關係問題。在此之前不久，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）9月3日曾公開表示，美國現階段無意與中國達成龐大、全面的貿易協議，當前核心目標是管控分歧、穩定雙邊關係。在最後一輪磋商談判之後，美國財長貝森特（Scott Bessent）也已宣布「將雙方的貿易休戰協議延長兩個月，至明年1月10日」。這就表明在經貿談判問題上雙方還存在嚴重分歧，技術層面的談判還得繼續。

2026年9月20日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰會面。（X@SecScottBessent圖片）

制約中美經貿關係的關鍵因素並非所謂中國產能過剩，而是中國在高科技和高端製造領域的迅速崛起；AI則成為中美科技、經濟乃至軍事競爭優勢的關鍵領域。這是美方的優勢，自然不願意失去，也不願意與中國分享或合作。展開激烈競爭也完全在情理之中。而這也正是中美經貿磋商的難點或障礙，需要時間來「消化」。

但經貿爭端的存在，並不意味着一定無法構建戰略穩定關係。只要不觸碰中國核心利益，經貿這塊中美關係的壓艙石就不會被砸碎。也正因為如此，在提出構建戰略穩定關係之時，才加上「建設性」這一定語。一方面是積極尋求解決之道，另一方面是為了關係穩定或避免進入激烈貿易戰模式。所以，中美關係要保持穩定，就必須超越經貿關係，或者說不局限於、也不急於經貿關係的穩定。

其次，「中美都是人工智能大國，雙方有競爭，更可以合作，應該各展所長而不是相互設防」「雙方可以繼續開展人工智能對話，就其風險和收益進行交流」。

AI之所以成為中美新話題，一個重要原因就是發展方向和安全風險問題。雖然美國有一定優勢，但中國也有自己的長處。關鍵是，安全風險問題不是一個國家所能面對或解決的問題。AI的安全風險恰恰有可能成為相互攻擊的手段。此時雙方都不會對安全風險放任或擱置不顧，合作是一種必然。

2026年9月24日，習近平、彭麗媛返抵白宮，出席特朗普為習近平舉行的國宴。（白宮）

AI本身就是一個具有極大安全不確定性的領域，發展中會出現甚麼重大問題也是未知，需要長時間接觸溝通才能進入合作或對抗模式。自然，它至少目前還構不成嚴重影響中美關係的領域。

另外，美方堅持在半導體晶片領域不對中國開放或採取限制性措施，那麼在稀土出口管制問題上，中國就一定是不見兔子不撒鷹。這就需要進一步協調溝通，進入利益互換模式也是自然而然。這也決定了它暫時不會成為引爆中美貿易戰的導火索。

緊接着，習近平強調，「中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎」。

近年美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

這是一貫北京立場。在特朗普訪問北京時，中方就已發出嚴重警告：台灣問題處理不好，容易引發激烈碰撞甚至衝突對抗。

儘管美國國內政治氣候決定特朗普不會公開承諾不再打「台灣牌」，但他明確表示美國不會為了台灣而與中國一戰。此前也有消息人士稱，特朗普已決定繼續推遲對台軍售案審批。這是一直中國重點關注的事項，在這個問題上從來沒有商量餘地。

另外，「兩國元首還就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見。」

這一次會晤必然也聚焦於應對國際局勢的重大演變。儘管伊朗戰爭是美伊之間的事，但其對中東能源和戰略要地局勢的影響，以及對世界能源貿易市場的嚴重影響，關係到的卻是全世界利益。這就要求作為世界上最重要的兩個大國，雙方必須及時溝通解決。

2026年9月23日，伊朗總統佩澤什基安在美國紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會上發表演說。（Reuters）

目前美國既打不下來也談不攏，陷入困局。其對中美關係的影響，自然就是美國無理要求中國斷絕與伊朗的經貿合作。中國反對美國對伊朗動武和封鎖伊朗，同樣也不支持伊朗封鎖海峽。有意思的是，美伊同時封鎖海峽，自然而然地也就起到了減少中伊貿易的作用。儘管中方不會干涉他國內政，但中國積極與海灣國家溝通協調立場，積極勸和止戰、推動海峽開放卻是一定的。

因此，中國對伊貿易不應當成為中美關係緊張的引爆點；相反，美國也確實需要借用中國的影響力來勸和止戰。雖然伊朗方面新的開放海峽條件較此前有所鬆動，但僅解凍伊朗資產這一條，美國就很難答應。在伊核問題未完全解決、伊朗未放棄強軍政策之前，美伊敵對不可能解除。

所以，美伊實際上還要面對未來有可能再戰、引爆中東局勢進一步混亂的可能性。特別是近來也門胡塞武裝正在取得曼德海峽控制權的情況下，局勢將更加複雜多變。這就不單純是中美關係穩定的問題，而是關係到世界大局，特別是中美各自的中東戰略目的。這就需要超越中美穩定關係，需要中美共同維護中東局勢穩定。

2026年9月22日，聯合國大會在紐約舉行期間，美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS）

雖然伊朗戰爭是美國最突出的困局，但實際上烏克蘭戰爭局勢走向才更令美國擔憂。在推動結束烏克蘭戰爭計劃面臨失敗之後，特朗普政府近來似乎要戰略轉向。不但推出對俄新制裁，更準備向烏克蘭提供新的武器裝備。美國國務院在上周五（9月18日）發給國會的通知中說，已作出「批准向烏克蘭政府進行潛在對外軍售的決定」，允許烏克蘭購買防空系統升級及相關設備和服務。

特朗普當日簽署了《2026年林賽·格雷厄姆制裁俄羅斯和伊朗法案》（Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026）。該法案授權並擴大了針對俄羅斯的法定制裁、關稅及禁令，並延長了現行針對伊朗的制裁措施。

美國這麼做恐怕也是情非得已，是對歐洲的一種無奈，也有向俄進一步施壓之意。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）18日晚表示，「三位一體」核力量仍然是俄羅斯國家主權的保障，並在維護全球力量平衡方面發揮關鍵作用。這在一定程度上是對美方的回應。當然，普京再次發出核威脅，主要還是與目前歐洲敵意太濃、對烏支持力度加大以及烏軍對俄襲擊增強有直接關係。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage）埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行會晤。（X@WhiteHouse）

歐洲才是特朗普推動結束烏克蘭戰爭計劃失敗的最大攪局者。澤連斯基已經基本倒向歐洲。如果俄近日對基輔的大轟炸無法有效阻止烏對俄境內目標的襲擊，如果歐洲向烏提供更危險的武器裝備，引爆戰爭外溢甚至歐洲大戰的風險就一定會急劇上升。可以說，烏克蘭戰爭才是引爆世界的最大風險。

在這種情況下，中美關係穩定就不單純局限於雙邊關係，而是要在全球範圍內合作，以應對可能出現的重大戰爭危機。

另外，歐洲的戰略獨立意識不斷增強。一向對美國俯首帖耳的德國，竟然公開表示：歐洲和美國自二戰以來建立的「無條件跨大西洋友誼」時代可能已經結束。法國總統馬克龍在聯大公開反對美國的加沙和平計劃，並強硬表示，在AI問題上不接受由中美制定規則標準。這實際上就是反對中美制定國際規則或重構秩序。這也是歐洲戰略獨立的表現，也表明美歐關係難以回到過去。

不僅歐洲要戰略獨立，還有一些「中等強國」要獨立或聯合起來發揮重要作用，或成為世界重要一極。這也逼着美國必須加強與中國的合作。

圖為足球2026年7月19日，世界盃決賽在美國舉行。美國總統特朗普（Donald Trump）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）出席頒獎儀式，中間為墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（Reuters）

從目前情形看，中美關係可控，但世界局勢難穩，世界正在進入一種「各自為戰」的混戰模式。美國很清楚，超越經貿關係，也就意味着關係更加穩定。而超越雙邊穩定關係，也就意味着合作解決與應對國際危機。

最後，兩國元首確認將相互支持辦好2026年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團領導人峰會。從美國國務卿盧比奧日前透露，特朗普總統今年晚些時候將有機會在亞太經濟合作組織（APEC）和二十國集團（G20）會議上再次與中方進行交流來看，穩定與中國的關係是壓倒一切的任務。

中國國家主席習近平與夫人彭麗媛2026年9月24日訪白宮，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）偕第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）為他們舉行歡迎儀式。（Reuters）

特朗普表示，一再表達「一次偉大的訪問「同習近平主席是好朋友」「在我們的領導下，美中關係一定能搞好」。經貿磋商取得新的成果，人工智能保持對話，加強合作。在已公開不多的信息看，特朗普最需要的就是同習近平的會晤，同中國的關係穩定是迫切需求。美方關注還需等待美方信息的公布進一步對比。

當然，目前美國戰略麻煩纏身，而中國實力提高迅速，美國不得不接受中國「不可戰勝」這一現實。從特朗普如此積極主動來看，顯然穩定關係是美國的當務之急。另外，這一次中美會晤本身，是在美國中期選舉前，特朗普在內政、外交上都面臨一系列壓力的情況下舉行的；會晤的成功能夠為他政治「加分」。