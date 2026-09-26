高市早苗尋求盡快與特朗普通話　了解習特會內容

日媒9月25日報道，日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）正尋求盡快與美國總統特朗普（Donald Trump）舉行電話會談，以收集美中首腦會談的相關資訊。



共同網報道，鑑於特朗普與中國國家主席習近平舉行會談，日本政府相關人士25日透露上述安排。對於習近平在致辭中提及二戰時中美並肩抗擊日本，高市在官邸接受採訪時強調：「日美已實現和解，如今是以非常牢固的紐帶相連、彼此信賴的盟友關係。」

2026年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，右二）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，右一）在白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平（左二）與夫人彭麗媛（左一）。（Reuters）

報道指，日方此前一直警惕，若特朗普在與中國交涉中傾向作出諸如停止對台軍售等判斷，可能對印太地區安全保障造成影響。因此，日美首腦趕在美中首腦會談前，就對華政策進行協調。

在美中會談成果公布內容有限的情況下，日本官房長官木原稔（Kihara Minoru）在25日記者會上表示「高度關注事態發展」，強調：「重要的是美中關係要對包括日本在內的國際社會的穩定有益。」