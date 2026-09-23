高市早苗聯大演講籲刪除敵國條款 外交部：應以史為鑑
撰文：張涵語
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日本首相高市早苗9月23日（周三）在聯合國大會發表演講時呼籲改革聯合國，其中包括刪除聯合國憲章中針對日本的二戰「敵國條款」。高市還表示已在習特會前與特朗普會面，就中國問題進行「適時」討論，並隨後在新聞發佈會上稱，日本認為美中關係有助於包括日本在內的國際社會的穩定。
綜合《日本時報》（Japan Times）與路透社報道，敵國條款將二戰期間與《憲章》簽署國交戰的國家稱為「敵國」，包括日本、德國和意大利，並保留涉及戰後相關措施及領土安排的措辭。
聯合國大會曾在1995年的一項決議中承認這些條款已過時，並表達了將其廢除的意願。但這項進程始終未能完成，部分原因是修改《憲章》的程序十分繁瑣。
高市在演講中還表示，聯合國安理會的改革「迫在眉睫」，並呼籲增加常任理事國和非常任理事國的席位，以提高其合法性和代表性。
針對日本首相高市早苗呼籲刪除《聯合國憲章》的「敵國條款」，中國外交部發言人郭嘉昆23日在例行記者會上答問時表示，當年日本以承認軍國主義罪行、接受《聯合國憲章》全部內容為前提加入聯合國。
郭嘉昆稱，《聯合國憲章》中的「敵國條款」是重要制度安排，旨在防止法西斯主義、軍國主義再度對國際和平與安全構成威脅，為捍衛戰後國際秩序提供了重要制度保障，時至今日仍然具有重要現實意義。中方敦促日方以史為鑑、深刻反省，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。
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