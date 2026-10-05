習特會上中美高唱「二戰聯盟」　讓高市早苗美夢「一場空」

日本首相高市早苗去年上台後，在外交舞台上一直積極和美國總統特朗普互動。在今年9月的「習特會」前，她搶佔先機與特朗普（Donald Trump）舉行首腦會談，宣稱日美雙方「就對華認知達成共識，並再次確認日美同盟紐帶牢固」。



然而，特朗普在這次習特會中釋放與中方同調的資訊，指第二次世界大戰期間「中國是美國的盟友」，讓高市「美夢」一場空。

日本政府為維護高市的面子，稱特朗普的「中美同盟」只是他即興發表的客套話。但輿論普遍認為，這樣的說法是高市政府自我安慰。

朝日新聞發表評論指出，特朗普確實有即興發表驚人言論的習慣，但這次從他演講時視線緊隨講台上講稿的舉動來看，這顯然是事先準備好的內容。而且，特朗普的講稿有約四成的篇幅是在闡述「美中是盟友」。

2026年9月23日，美國紐約，日本首相高市早苗在紐約聯合國大會發表演講後，於Park Lane Hotel舉行的新聞發布會上向媒體發表講話。(Reuters)

儘管高市之後仍強調，日美如今才是最值得信賴的盟友，但這次的外交失利，批評人士認為是因為她的無知，不瞭解美中兩國正醞釀構建兩國集團（G2）。

日本築波大學中國問題專家遠藤譽發文說，高市的虛榮心導致她頻頻誤判局勢，包括發表「台灣有事」的涉台言論，迎合那些沉浸在對華優越感中的日本人。高市用這些言論刺激中國，反被中國利用。

遠藤譽認為，中國國家主席習近平近期一系列的談話在於給日美同盟關係打入楔子，要將美國的關注焦點從日本轉向中國。

另有分析認為，日本政府可能事先已收到消息，知道中方會以二戰作為與美國互動的敘事，因此，高市才在習特會前的聯合國演講中呼籲刪除《聯合國憲章》中針對二戰戰敗國的「敵國條款」；此舉據信就是為了擺脫二戰陰影。

根據這項條款，若二戰期間與同盟國交戰的法西斯國家，包括日本、德國等再次走向軍國主義，受害國無須聯合國授權，即可採取軍事制裁措施。近期，中國將日本定性為「新型軍國主義國家」，並強調這一條款依然有效。

中國將於11月舉行亞太經合組織（APEC）領導人會議，時間點與高市去年發出涉台言論正好一年。有跡象顯示，日媒近期的一些報道試圖為高市收拾殘局。

《讀賣新聞》10月2日引述親近高市的消息人士說，習特會次日，特朗普在與高市的電話會談中說，他沒有附和中方將高市的安全保障政策稱為「新型軍國主義」的批評。據報導，特朗普還稱讚高市是「強有力的領導人」。

2026年9月28日，日本前外相、日本國際貿易促進協會會長岩屋毅到訪北京，與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。（中國外交部圖片）

面對中日問題，日本堅持以各個層面保持溝通的方針緩和。習特會後，日本前外交部長岩屋毅，也是當地民間團體日本國際貿易促進協會會長訪華，被視為是難得與中國外長交流的機會。

岩屋毅結束行程返日後承認，高市的涉台言論至今仍讓北京強烈不滿。他也批評高市在對華外交上拿捏不當，並認為以日美同盟為基軸，同時與中國建立穩定的關係，才是日本應行的外交立場，也是周邊國家的期望。

高市上台後，曾宣稱要「日本外交在世界舞台中央綻放光彩」。然而，上台至今，批評者指她「獻媚美國是主調，對華外交上交白卷」。更甚的是，高市被視為對美獻媚的姿態未見成效，在日本國內引起諸多不滿。

岩屋毅在訪華後召開的記者會上就意有所指地說，外交花朵無需刻意爭奇鬥豔，以自然姿態綻放才更顯魅力。

本文獲《聯合早報》授權刊載

