麥加協議三國落實共同防禦 立即在沙特部署軍力應對攻擊
撰文：蕭通
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巴基斯坦、沙特阿拉伯、土耳其繼8月簽署《麥加聯合防務協議》（Mecca Joint Defence Agreement，簡稱麥加協議）後，10月5日召開戰略政治與防務委員會緊急會議，商討沙特面臨的安全形勢變化與威脅，同意立即在沙特部署軍事力量，以履行集體防禦承諾。
三國代表5日在沙特首都利雅得舉行緊急會議。根據三國發布的聯合聲明，三國決定立即履行共同防禦承諾，採取必要措施，確保三國商定的軍事力量按照核准的安排和各締約國國內法律，迅速部署至沙特，從而提升戰備狀態、軍事一體化水平，增強共同應對和抵禦威脅的能力。
三國在聲明中強調，任何一個締約國的安全都是三國集體安全不可分割的一部份，將《麥加共同防務協議》轉化為實際行動體現了共同防禦承諾的可信度，有助於增強威懾效力。
聲明強烈譴責以麥加和麥地那為目標的攻擊企圖，以及持續針對沙特城市、民用及經濟設施的襲擊，強調堅決反對任何侵犯或威脅沙特安全與領土完整的行為。
沙特國防大臣哈立德（Khalid bin Salman）表示，會議確認成員國將團結一致，並啟動集體威懾措施，應對針對沙特及伊斯蘭聖地的襲擊及其責任方。
另外，沙特外交部表示，自胡塞武裝發動政變以來，沙特一直尋求也門問題的政治解決方案，但胡塞武裝選擇升級而非和平，並指責其為外部議程服務，使也門及其人民承受更多苦難。
沙特、土耳其和巴基斯坦三國8月7日簽署《麥加共同防務協議》。協議規定，對三國中任何一國的武裝攻擊，都將被視為對三國全體的攻擊。9月25日，三國軍方領導人在利雅得舉行會晤，譴責也門胡塞武裝對沙特的襲擊。
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