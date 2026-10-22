驅逐中國大使前，菲律賓還是先睜眼看看這個世界吧

10月21日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）告訴記者：「如果沒有美國的援助，包括特朗普政府提供的援助，烏克蘭如今就不會存在，也不可能繼續作為一個主權國家存在。」

看看魯比奧是如何談美國和烏克蘭關係的，直截了當，意思再清晰不過——美國是烏克蘭的救世主。美國需要遮掩大國的支配地位嗎，烏克蘭會感到屈辱被赤裸裸羞辱嗎？沒有人會認為魯比奧這樣說有何不妥。

中國駐菲律賓大使井泉前不久只是說「如果我們要動用武力，完全有可能輕易取勝」，菲律賓就受不了了，認為中國在進行武力威脅，並大肆發揮揚言驅逐中國大使。

中國駐菲律賓大使井泉。（中國駐菲律賓大使館微信公眾號）

很明顯菲律賓還沒嘗過大國的鐵拳滋味，還不懂得如何同大國話事，更不懂得吸取他國教訓。

當今國際社會，最適合給菲律賓當教師的非澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）莫屬。

按理說烏克蘭也算是替美國賣命，為北約的東擴埋單，即便是棋子，也是付出極大犧牲的棋子，沒有功勞也有苦勞。但是美國說丟棄就丟棄了，說要停戰就拿戰場支援施壓烏克蘭停戰。

2025年2月，澤連斯基訪問白宮時當面被萬斯和特朗普公開罵個狗血淋頭，前不久特朗普公開說烏克蘭該換領導人，一點面子都沒給澤連斯基留。澤連斯基會受不了嗎？不會。一邊忍受屈辱，一邊還要儘量滿足美國的要求，同時儘可能為烏克蘭爭取利益。

中菲關係緊張，7月21日菲總統晤中國大使逾1小時。（菲律賓政府）

烏克蘭這個國家嘗過倒向大國的甜頭，也深深懂得充當大國棋子的苦澀。過去四年多的戰爭，烏克蘭被打得七零八落，早知今日，烏克蘭未必會想着謀求加入北約。美國五次三番公開羞辱威脅中斷援助，這個中艱辛，只有烏克蘭能懂。

這樣一個現成的悲慘例子就在眼前，菲律賓卻視而不見。

烏克蘭作為俄羅斯的近鄰謀求加入北約，挑戰了俄羅斯的戰略安全底線。在兩個強大的軍事大國之間，站錯隊，是致命的錯誤。而菲律賓如今站隊美國，將國內的軍事基地逐步放開給美國使用，公開製造一系列挑釁中國的事端。

烏克蘭的殷鑑未遠，菲律賓卻在重蹈覆轍，這是根本性的錯誤。一旦中美髮生摩擦，菲律賓能阻止美國軍機在菲律賓起降嗎？菲律賓能夠不捲入戰爭嗎？菲律賓如今的決定早就為日後被打擊埋下了隱患。

烏克蘭總統澤連斯基非常懂得什麼是無奈與忍耐。（Reuters）

菲律賓以為替美國出頭，中國對其無可奈何。看看烏克蘭為美國打了四年多的仗，特朗普和普京一通電話就決定停火讓烏克蘭吞下讓步的苦果。現在的烏克蘭被出賣，被背刺的無力感，何等強烈。菲律賓卻還在幻想美國仍然是那個能為其出頭的靠山。這是嚴重的誤判。中美領導人的年度互訪都已經實現了，距離菲律賓被美國出賣還遠嗎？

菲律賓最大的錯誤是貿然捲入大國鬥爭。這個世界早就不是黑邊分明瞭。美國一邊制裁俄羅斯一邊邀請普京參加G20，歐洲一邊抵制俄羅斯，一邊還得坐下來同俄羅斯談烏克蘭，印度一邊買俄羅斯的油一邊勸普京停火。大家都不再一條道走到黑，走鋼絲成了新常態。而菲律賓的嗅覺顯然是退化到智障的地步了。

但凡菲律賓可以睜開眼看看這給世界，感受一下魯比奧的上帝視角，睜眼看看烏克蘭的悲慘，就不至於有如今的對華昏招。