不動武不是中國的大國恩惠　弱小不是菲律賓辱大鄰的擋箭牌

一石激起千層浪，2026年10月中旬，在出席第二屆「迪利曼對話」期間，中國駐菲律賓大使井泉在接受採訪時談及中菲兩軍溝通與海上態勢，其核心言論包括「如果我們想動用武力，可能很容易就能獲勝，但我們不會這樣做，因為我們熱愛和平」，「應該感到足夠幸運有這樣的鄰居」，並提及若菲方拒絕保持軍事熱線等溝通機制將承擔更高的衝突風險。

該表態迅速在菲律賓引發震盪。

菲律賓海岸警衛隊等部門發言人公開指責該表態屬於「直接威脅」和「脅迫外交」，認為大國以「有能力擊敗對方卻選擇寬容」為由要求鄰國心存感激，實質上是在施加武力威懾。

中菲關係緊張，7月21日菲總統晤中國大使逾1小時。（菲律賓政府）

菲律賓外交部發表聲明呼籲駐菲外交官保持用詞審慎，菲律賓總統馬科斯亦公開表示相關言論「聽起來更像威脅而非外交辭令」，考慮召見大使要求澄清。

中國駐菲使館澄清指出，相關表態遭到部分菲方人員斷章取義和過度政治炒作。中方邏輯在於陳述雙方客觀存在的軍力差距，用以說明中方在海上摩擦中始終保持高度自我剋制、未升級至武裝衝突，其根本目的是規勸菲方不要誤判形勢。

中菲對於井泉大使的言論給出了截然相反的定性與解讀是對抗關係的延續。

圖為2023年3月9日，菲律賓登陸艦「馬德雷山」號的烏瞰圖。菲軍會向軍艦提供補結，中菲就此多次發生衝突。（Reuters）

一方面，雙方海上爭議從局部摩擦走向常態化對峙，另一方面雙方地緣戰略重心存在深刻分歧，馬科斯政府執政後顯著調整了前任杜特爾特時期的平衡路線，大幅深化與美日澳等國的防務捆綁，捲入了中美大國對抗。

表面看，井泉的言論具有武力威懾意義。實際上，菲律賓所說的大國武力威脅，不是因為真的中國對菲律賓發出了威脅，而是菲律賓認為有必要渲染中國作為大國發出威脅。渲染大國威脅、渲染中國以大欺小是一種輿論攻擊策略。

菲律賓渲染小國的悲情可以理解，但是菲律賓還沒有從語言和行動上全方位尊重它的強大鄰國，這是菲律賓沒有認清小國地位，甘願淪為其他大國制衡中國棋子的表現。這是以身犯險、以身入局挑戰中國的做法，並不明智。

中菲近日南海爭端頻傳，為此，菲律賓總統馬可仕密會中國駐菲律賓大使井泉。井泉在接受內地媒體專訪時更毫不客氣地質問菲律賓：「鬧什麼鬧？對你有什麼好處？承擔得起衝突對抗的結果和代價嗎？」（截取自微博@看看新聞Knews）

菲律賓做得最成功的是藉助西方傳播學進行了輿論戰。大國外交官在公開場合提及「動用武力很容易獲勝」，是事實，但在公共傳播中極具衝擊力。

菲方將此類措辭單獨拿出來迅速推上輿論焦點，符合其通過「放大強弱對比」來強化自身「面對外部壓力堅守主權」國際形象的既定傳播邏輯。然而輿論畢竟是輿論，並不能改變中國和菲律賓存在根本性實力差距。

菲律賓對近現代以來的國際政治有着根本的誤讀，「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。」這句話身處東亞文化圈的菲律賓未必不懂。國際社會「無禮侮大」招致禍患的並不鮮見，弱小不是生存的障礙，傲慢才是。

在特朗普的任期內，美國接管了委內瑞拉政權，並「逮捕」了時任委內瑞拉總統馬杜羅。（Getty Images）

和美國多次直接曾多次採取直接軍事干涉、精確外科手術打擊等手段進行施壓與懲戒小國相比，中國對待菲律賓的確可以稱得上寬容，對待小國算得上克制。

看看丹麥在面對美國欲吞併格陵蘭島時的卑微，再看看美國逮捕委內瑞拉總統時的隨意。菲律賓應該慶幸中國作為大國願意公開宣示和平的政策，應該慶幸中國還沒有對他們這種無理取鬧、惡意輿論攻擊感到厭煩，應該慶幸還有中國外交官願意出來和菲律賓口頭論長短講道理。

真正沒有認清形勢的是菲律賓，操弄輿論技巧，挑戰大國尊嚴並不是一條穩妥的路，和平共處才是。和平的確不是中國的大國恩賜，因為它是中國的選擇，是符合中國利益的國家戰略選擇，符合中國和地區國家共同利益的戰略選擇。一旦一些國家利用中國的和平選擇侵犯中國的利益，不動武就不會是一成不變的選擇。

2023年6月29日，在菲律賓巴坦群島（Batanes Islands，又譯巴丹群島），菲律賓武裝部隊參謀長出訪期間，菲律賓士兵在雅米島（Mavulis）參加升旗儀式。巴坦群島位於菲律賓最北部，距離台灣不足200公里。（Reuters）

中國外交官的言論受到非議，這是崛起的中國必然要承受的代價，也是中國外交官迅速成長的試煉場。被誤解會是常態。精準解釋中國的政策是一門需要精研的功夫。

在跨文化外交傳播與非對稱力量博弈中，中國還有很長的路要走，一些措辭的細節調整，可以更加完美表達中國的意圖。但這隻能躲得了明槍，一旦菲律賓這樣對中國充滿敵意的國家硬要借題發揮也是難以避免捲入麻煩的。

中國對中美鬥爭的長期化有心理準備，對於其附屬菲律賓的惡意挑釁也並非束手無策。中國要做的是保持充足的耐心，畢竟「欲成大樹，不與草爭；將軍有劍，不斬蒼蠅」。