菲律賓稱已約見華大使　中國外交部：堅決反對菲方惡意炒作

針對中國駐菲律賓大使井泉的言論，菲律賓外交部稱已約見井泉，中國外交部發言人毛寧10月19日表示，中方堅決反對菲方個別人惡意炒作涉華議題、破壞中菲關係。



毛寧主持例行記者會時稱，菲方應當切實約束個別政客不負責任的言行。

她還說，改善發展中菲關係符合中菲雙方的共同利益。

中國駐菲律賓大使井泉。（中國駐菲律賓大使館微信公眾號）

在馬尼拉舉行的一場論壇間隙，井泉15日被記者問及菲律賓國防部長特奧多羅關於中國是地區「麻煩製造者」的言論。井泉表示，這種說法是「無稽之談」，並補充說，菲律賓應該為有中國這樣的鄰國感到幸運。

井泉當時稱：「菲律賓應當感到慶幸，擁有中國這樣一個鄰居。如果我們要動用武力，完全有可能輕易取勝。但我們不會使用武力，因為我們熱愛和平。」

井泉強調說：「我們希望本地區各國，特別是東亞和東南亞國家，能夠共同努力，珍視和平，謀求共同發展。中國願意與周邊國家分享發展經驗和技術，希望各國將中國的發展視為機遇，而不是威脅。」

菲律賓總統小馬可斯及其政府對井泉大使的言論提出抗議，聲稱其是「幾乎不加掩飾的武力威脅」。