馬斯克：政治誤此生？

在特朗普（Donald Trump）的劇本中，烏克蘭是可以隨意拿捏的，澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）是可以隨時換掉的。但現實世界中，烏克蘭代表的弱勢悲情以及抗俄屬性，同樣收割了不少支持。這也是為什麼當澤連斯基公開星鏈被限速一事後，特朗普不得已只能甩鍋給馬斯克（Elon Musk）。

特朗普本來急於解決俄烏衝突是為了給中期選舉沖喜，但是手段過於粗暴帶來了一定的反噬。在這一齣烏龍中，看似主角是特朗普和澤連斯基。實際上，真正令人膽戰心驚的是馬斯克。

原來馬斯克控制的星鏈是可以決定一個主權國家的戰爭走向、領土防衛的大殺器。這在現代國際關係和軍事史上是一種前所未有的「技術地緣霸權」。

星鏈的可用範圍地圖。（網站截圖）

精準制導稱霸全球軍事界時，全球定位系統GPS是由美軍控制的、北斗是中國軍方控制的。導彈不僅掌握在主權國家手中，導彈的眼睛也掌握在主權國家手中。但以往衛星通信在戰爭中多局限於高軌（GEO）、高成本、高延遲且帶寬有限的指揮鏈路，而星鏈徹底改變了戰時通信的遊戲規則。

星鏈將近地軌道（LEO）的低延遲、高帶寬特性與工業級低成本發射規模結合，不僅提供高等級軍用加密通信，還直接搭載高分辨率光學偵察傳感器、紅外預警載荷，使商業巨型星座直接升級為天基情報偵察與導彈追蹤網絡，在軍事與商業兩個領域均構建了極深的護城河。這項顛覆性的商業通信產品，成為無人機作戰成功的關鍵，成為了重塑現代地緣衝突範式的戰略級基礎設施。

馬斯克所在的SpaceX開發星鏈的公開用途是商業，但是SpaceX專門為美國國防部與國家安全部門研發了「星盾」系統。以往美國軍政皆出自白宮，而如今美國的軍事外交政策中，有多少是白宮決策，又有多少的馬斯克控制的。這是人們無法界定的。特朗普和馬斯克在給烏克蘭星鏈限速一事中到底分別扮演了什麼角色，是人們普遍關心的。

資料照片：2024年2月20日，在烏克蘭頓內茨克地區阿夫迪伊夫卡鎮附近，一名烏克蘭第47旅的士兵在前線陣地準備星鏈衛星網路系統。（Reuters）

如此重器掌握在他國之手，而且還是他國商人之手，這絕對是危險的。歐洲政界、軍界和通信產業界普遍將烏克蘭星鏈被突然限速事件視為冷水澆頭的「戰略清醒劑」。

歐洲唯一具備全球低軌運行能力的衛星運營商——歐洲通信衛星公司（Eutelsat）旗下的 OneWeb 迅速成為焦點，Eutelsat 股價最近單周暴漲超過30%，其在烏克蘭境內的可用容量瞬間被歐洲和烏方搶購一空。德國電信（Deutsche Telekom）、法國Orange、西班牙電信（Telefónica）以及英國沃達豐（Vodafone）四大歐洲電信巨頭日前罕見達成協同，加速向歐洲本土衛星網絡接入整合，重點爭奪2GHz衛星頻譜和移動核心網控制權。

歐洲各國大部分是美國的盟友，但是恐慌從來不是無緣無故的，因為信任從來都不是無條件的。特朗普是眾人皆知的政治不穩定因素，但此次星鏈事件，很顯然馬斯克參與其中，這才是歐洲各國迅速有上述行動的現實原因。

2025年1月10日，SpaceX的Falcon 9火箭裝着星鏈衛星在佛羅裏達州發射。（Reuters）

馬斯克並不是一個純粹的商人，他是現代商業歷史上全球第一位個人淨資產突破 1 萬億美元（Trillionaire）的超級富豪。

同時也是一個企業版圖已經徹底超出了傳統消費級科技公司範疇，高度依賴聯邦牌照與國家採購，並試圖攪弄政治風雲的人。

他是特朗普的大金主是眾所周知的事實。此次美國中期選舉，馬斯克已成為共和黨陣營最大、最核心的「超級金主」與選戰推動者。根據美國聯邦選舉委員會（FEC）披露的文件與媒體調查，馬斯克在此次中期選舉中密集向共和黨核心機構與超級 PAC 注入了超過 2.76 億美元的真金白銀。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）向特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左）頒發國家科學獎。（Reuters）

除了直接出資，馬斯克還將旗下擁有數億用戶的社交媒體平台 X 打造為共和黨最關鍵的輿論擴音器。他已經不再只是一個普通的「大額贊助商」，而是通過資金壟斷、私人動員組織與社交媒體算法，實質性地充當了共和黨全美選戰的「首席執行官兼幕後操盤手」。

除了左右美國政治，馬斯克早就對國際政治指點江山。

2022年10月，馬斯克曾在社交平台公開提出四點方案，主張「在聯合國監督下在被佔領土重辦公投、正式承認俄羅斯對克里米亞的主權、確保克里米亞供水、烏克蘭保持中立」，引發烏總統澤連斯基及烏外交官的公開斥責。

2025年1月20日，特朗普（Donald Trump）開展第二任美國總統任期當日，馬斯克（Elon Musk）在華盛頓 Capital One體育場的講台上做出疑似納粹禮的手勢。（Reuters）

2024年英國紹斯波特持刀行兇事件引發全國性反移民暴力騷亂，馬斯克在X上發文宣稱英國「內戰不可避免」，並給新上任的工黨首相施紀賢扣上「雙標凱爾（Two-tier Keir）」的帽子，引發英國唐寧街10號的公開譴責。

2024年底德國由朔爾茨領導的「紅綠燈」三黨執政聯盟瓦解時，馬斯克在X上用德語直接嘲諷總理朔爾茨是「愚蠢的人（Olaf ist ein Narr）」；並公開傾向支持德國右翼民粹政黨（如德國另類選擇黨AfD）。

此次烏克蘭星鏈被突然限速是馬斯克用實際行動而非口頭干涉地緣衝突，具有非常重大的標誌性意義。

2025年5月30日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，馬斯克（Elon Musk，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右）一起出席記者會。（Reuters）

在成熟的多黨制國家，政權輪替是必然規律，美國亦然。馬斯克深度介入政治且方式極具攻擊性，把自己打造成了右翼的領軍人物，這等於將自己確立為民主黨乃至建制派共同的「頭號公敵」。一旦失手未來遭受的報復是可想而知的恐怖。

現代跨國企業數十年來的共識是「遠離黨派政治」，因為一旦選邊站隊，就意味着主動放棄甚至激怒另一半市場。可馬斯克打破這一禁忌。

馬斯克不滿足於傳統的資本手段，試圖用觸碰政治天花板的方式推進商業構想，這並不是一門穩賺不賠的理性生意，而是一場勝者通吃、敗者將承受劇烈反噬的權力遊戲。