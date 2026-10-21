特朗普狠批烏克蘭沒有回報美國　美媒：馬斯克下令對星鏈限速

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近來與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）關係緊張。特朗普10月20日（周二）表示，美國給予烏克蘭很多，惟烏克蘭卻甚麼都沒有給美國；烏克蘭必須真心願意結束戰爭。《華爾街日報》同日報道，早前是特朗普的盟友馬斯克（Elon Musk）下令對烏克蘭使用的星鏈（Starlink）網絡系統限速。



特朗普批評烏克蘭沒有回報美國：

據《紐約時報》同日報道，特朗普在白宮向記者表示：「坦白說，俄羅斯在烏克蘭問題上表現得還不錯，他們並沒做什麼大事。」特朗普對俄羅斯導彈和無人機近來一直在襲擊基輔的公寓大樓以及烏克蘭的電網隻字未提。

特朗普其後話鋒一轉，指美國給予烏克蘭許多，其中包括大量金錢和標槍導彈，惟烏克蘭卻並沒有回報美國。

據《華爾街日報》報道，過去數周，特朗普與馬斯克都對烏克蘭襲擊俄羅斯的柴油煉油廠表示憤怒；特朗普將高昂的能源價格歸咎於此。知情人士透露，上週，馬斯克限制了烏克蘭的設備與衛星網絡速度，導致一些進攻無人機和攔截無人機幾乎無法使用。

兩位知情人士稱，在上週特朗普參與競選活動期間，馬斯克和特朗普在星鏈網絡遭限速事件公開後不久就通了電話，討論了這一決定。其中一位知情人士還聲稱，在決定限制星鏈網絡速度之前，馬斯克和特朗普就曾討論此事。

澤連斯基其後公開抱怨，假如星鏈系統未能恢復速度，烏克蘭人可能會喪命。導致外界對到底是誰下令限速一事產生廣泛的困惑，並引發白宮內部的非正式調查。

知情人士稱，在輿論嘩然之際，SpaceX的代表曾致電白宮官員，尋求達成共識，並隨後發布消息稱，該公司和特朗普政府在馬斯克下達指令之前曾進行協調。

在星鏈遭限速的消息公開數小時後，馬斯克本人在網上發文稱：「任何速度或使用限制都由美國軍方決定，最終由美國總統定奪。」特朗普19日向記者表示，他不知道是誰導致星鏈速度下降，「但我很想弄清楚。」

部份美國官員表示，馬斯克是單方面採取行動的，特朗普並沒有明確下令對烏克蘭進行任何報復。但亦有知情人士透露，馬斯克在限速之前，曾與包括特朗普在內的多位美方高層官員進行溝通。烏克蘭官員稱，對星鏈限速讓俄羅斯導彈得以突破烏方的防空系統。

據報道，限速始於10月14日，此前特朗普政府曾發表一系列聲明和公告，烏克蘭官員認為這些聲明和公告對烏克蘭懷有敵意，其中包括特朗普與馬斯克對澤連斯基的批評。這讓基輔立即懷疑該命令要麼來自特朗普，要麼來自全球首富馬斯克。

華盛頓卡內基國際和平基金會的軍事專家Michael Kofman表示：「烏克蘭軍隊使用攻擊型無人機和攔截型無人機的速度仍然受限，他們需要的最高速度為每小時160公里，但目前的網絡速度低於每小時130公里，這一限制持續阻礙烏克蘭的打擊行動和防空能力。」