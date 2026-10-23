澤連斯基稱星鏈速度尚未恢復　美媒：特朗普致電馬斯克後有改善

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）10月22日（周四）表示，美方已與烏克蘭恢復分享軍事情報，但SpaceX旗下星鏈（Starlink）的軍用版星盾（Starshield）網絡服務尚未完全恢復。據《華爾街日報》同日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）21日致電SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）後，星盾在22日的速度較之前變快。



據美媒報道，在近日與特朗普發生隔空罵戰後，外界擔心特朗普再次倒向俄羅斯。對此，澤連斯基受訪時表示，他與特朗普之間沒有任何私人恩怨，但強調與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）走得太近只會「讓他更強大」。

2026年10月22日，烏克蘭基輔，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在與芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo，不在圖中）會面前見記者。（Reuters）

過去數星期，美烏關係急劇惡化。

澤連斯基指，特朗普早前宣布購買俄羅斯柴油的交易，破壞了國際社會孤立俄羅斯的努力，此舉「站在了歷史的錯誤一邊」。隨後，特朗普豁免部份對俄羅斯的制裁，甚至招致共和黨人的批評。烏克蘭軍隊發現，他們使用馬斯克旗下星鏈服務也受到限速。

22日，澤連斯基在基輔接受專訪時語氣稍微緩和，稱緊張局勢「並非出於個人恩怨」，但他警告說，普京無意停止戰爭。

澤連斯基稱：「我對普京的態度非常明確。我認為，如果我們解除制裁，只會讓他更加強大。這並非我和特朗普總統之間的私人恩怨，當然，我反對任何解除制裁的舉措。」

《華爾街日報》同日引述美國官員報道，特朗普21日曾致電馬斯克，要求他解除對烏克蘭星鏈衛星系統的限速。

2024年2月20日，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）地區，圖為一名烏克蘭第47旅的士兵在前線陣地準備連接星鏈衛星網絡系統。（Reuters）

美國和烏克蘭官員表示，在通話後不久，該系統於22日恢復了部份正常運作。部份烏克蘭官員稱，該系統尚未完全恢復功能，但速度已比早前遭限速時有所提升。

美方官員表示，特朗普告訴馬斯克，他對該系統終端設備移動時速仍被限制在每小時約160公里（約100英里）感到不滿。這一限速讓烏克蘭的部份進攻無人機和攔截器無法有效抵禦俄羅斯的攻擊。

《華爾街日報》早前報道，是馬斯克本人下令降低星鏈衛星的傳輸速度。不過，SpaceX和白宮對馬斯克單獨行動還是奉政府之命的說法不一。

據官員透露，特朗普本週已告知幕僚和盟友，他希望解除星鏈系統的限速措施。澤連斯基承認，烏克蘭軍隊依賴星鏈系統攔截來自俄羅斯的無人機襲擊。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）向特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左）頒發國家科學獎。（Reuters）

卡內基國際和平基金會戰爭問題專家Michael Kofman表示：「取消限速將極大提升烏克蘭縱深打擊能力，並有助於其擴大噴氣式攔截機的部署規模。」他又指，他從烏克蘭軍方了解到，初步測試顯示該系統目前運行已變得更加穩定。