全面封殺麥巴比：中國的反應過度嗎？真的該道過歉就算了嗎？

法國足球協會主席迪亞路（Philippe Diallo）10月29日接受《法國西部報》採訪。當被問及基利安麥巴比（Kylian Mbappé，內地譯姆巴佩）招致來自中方的批評時，他稱：「我看到了這場爭議，這確實有些過為有力了」，「我不認為基利安（麥巴比）有任何意圖去損害一位中國領導人的形象，也無意侮辱或冒犯中國人民。我認為這場爭議不應——或者至少我希望它不會——持續下去」。

迪亞路還提到，「他已經道歉了。我相信這件事到此為止即可，好讓他能在儘可能理想的狀態下繼續完成本賽季」。

「過為有力」「 爭議不應持續」 「已經道歉」「到此為止即可」，這一連串詞彙勾勒出了迪亞路對於此事的態度——敷衍、不耐煩、想要馬上翻篇。

法國足協主席迪亞路（Philippe Diallo）7月4日在社交媒體發文稱，「如果芝拉華特曾經是一位偉大的門將，那麼現在他已經蒙羞了。」（Reuters）

迪亞路並非為麥巴比辯護的第一人。法國歐洲生態－綠黨全國秘書通德利耶（Marine Tondelier）10月28日晚也曾通過X平台為麥巴比進行公開辯護，她說「在當今時代，科學每天都受到威權主義擁護者的挑戰；這一點始終值得銘記。而系統地屈從於來自中國的經濟壓力，則是一種軟弱的表現。這等於承認，我們所信奉的事物，其價值不及我們待售的商品」。

從法國足球協會主席到法國的政客，所表現出來的全然是一副，道過歉就可以算了的姿態。他們不認為麥巴比犯了錯，不認為麥巴比的言論有何不妥，不認為應該受到如此的對待，甚至將道歉視為迫於經濟壓力的軟弱和妥協。

麥巴比10月27日的確已經道歉，但是他在英文聲明中使用「ill-judged」一詞（意為「欠考慮」「判斷失當」），根本並沒有認識到問題的癥結所在。

圖為2026年9月8日歐聯聯賽階段賽事，麥巴比（Kylian Mbappé）入球為皇馬先開紀錄。（Reuters）

麥巴比、迪亞路、通德利耶，他們的言辭根本不是一個意識到犯了錯的人應有的表現。真正的懺悔只會在意是否贏得了對方的諒解，而不是嫌棄對方的反應過為有力。

中國人對於敷衍和不耐煩的道歉太熟悉了。日本軍國主義和右翼勢力迴避篡改侵華歷史，一旦中日就歷史問題爆發爭端，他們經常說的就是已經道過歉了還要怎樣。

現在麥巴比確實道過歉了，法國足協主席認為中國反應太過，希望到此為止，爭議不應持續。其急切心情可以理解，畢竟核心球員失去中國市場，經濟損失上的確不小。問題是這根本不只是一場簡單的商業與輿論公關，中國人要的是真正得到尊重。

中國國家主席習近平2024年5月到訪法國愛麗舍宮，應約同法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩舉行中法歐領導人三方會晤。（X@Emmanuel Macron）

在法國主流媒體、體育界及公眾的討論中，普遍並不認為麥巴比在政治定性或道德層面犯了根本性錯誤，他們甚至認為將20世紀部分國家領導人歸類或描述為「獨裁者（dictateur）」，屬於社會普遍通用的歷史敘述方式。且基於言論自由，惡搞政治人物是慣常操作。因此當麥巴比因為一句網絡梗圖調侃而遭到中國國家層面的全面抵制，他們天然認為「過於嚴苛」。

中國和法國屬於不同的文化意識形態圈層，對事情本身的認知有着天然的區別，這是事實。這個世界從來不缺乏差異，缺乏的是對彼此差異的互相尊重。麥巴比和法國足協主席這一些人，最大的錯誤是用自己的標尺來度量中國的行事邏輯。

難道法國人認為惡搞領導人是慣常操作，就可以惡搞中國領導人嗎？法國人行得通的邏輯，在中國這裏行不通，這是事實。這是法國人要明白的不同文化差異。尊重這種差異，虛心贏得對方的諒解，才是麥巴比該做的。

2024年6月22日，中國西昌衛星發射中心，中法天文衛星（SVOM）在長徵二號丙運載火箭的託舉下升空，隨後進入預定軌道，發射任務圓滿成功。（新華社）

如果說事情一開始麥巴比的錯在於在公共言行和商業敏感度上「不夠成熟且處理欠妥」，或許是無心之失，那麼伴隨着事情的發酵，麥巴比和法國足協主席這些人，犯的錯誤則是文化與意識形態的傲慢。他們習慣了俯視這個世界的一切，認為自己秉持的邏輯和價值觀理所當然，從來不認為自己的行為有什麼不妥，根本不認為中國的行事邏輯和價值觀是值得尊重的。

中國不是要在法國在歐洲將自身的邏輯強行施加麥巴比，但在中國市場，面對中國人，遵守中國邏輯，尊重中國人，就是麥巴比們應該做的。

越是希望儘快翻篇，越是不能翻篇。中國人對麥巴比的道歉不買賬，對法國足協主席的言論不認可，有捍衛自己文化價值觀的能力，這也是事實。法國人必須接受：為所欲為不是常態，有所為有所不為才是現實。或許只有他們的利益受到的損失足夠大，他們才能認真去審視自己到底犯了什麼錯。