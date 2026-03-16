求助中法日韓英打通霍爾木茲　特朗普：走投無路抑或逆向勒索？

面對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）持續被伊朗實際封鎖，曾聲言派軍艦護航的特朗普（Donald Trump）至今連派美國軍艦駛進最窄距離只得三四十公里的霍爾木茲海峽的決心也沒有，反而多次公開要求依賴波斯灣能源供應的國家－－他特別點名中、法、日、韓、英五國－－派軍艦來幫忙打通霍爾木茲。

3月15日，特朗普更向《金融時報》表示，如果北約國家不來增援，這對北約未來有「非常壞」的後果。同時，他認為中國應該在他本月底開始訪華之前決定是否派船打通海峽，甚至表示他有可能押後訪華行程。

美國盟友皆不願「變相參戰」

特朗普要求這些國家派船增援的邏輯很簡單也很荒謬，那就是他們的石油、天然氣進口若非像中日韓那樣直接大幅度依賴波斯灣供應，就是像英法等歐洲國家那樣受到全球能源價格高企的嚴重衝擊（按：亞洲買家以高價搶走原供應歐洲的能源）。

不過，大家都知道，若非特朗普首先開打這場戰爭，霍爾木茲海峽也不會被伊朗封鎖。

（Visual Capitalist, Gemini）

由於封鎖霍爾木茲海峽已經變成了伊朗在這場不對稱戰爭的最大籌碼，任何國家派軍艦來幫助美國打通海峽，表面上是維護自由航行，實際上卻是站隊美國。中國，幾乎完全沒有可能派軍艦支援。法國早前表示會派軍艦開通海峽，不過前提是要等戰爭最激烈的階段先過去，意思就是要先排除伊朗能夠輕易藉狹窄海峽攻擊軍艦的可能。

特朗普15日已跟英國首相施紀賢（Keir Starmer）通電。英方當然強調重開霍爾木茲海峽的重要，卻沒有表明會以任何具體方式幫助特朗普，只稱正在審視所有選項。

跟在安全事務上依賴美國的北約國家相似，韓國也面對着頗高程度的美國壓力要「做些事情」。雖然韓國在介乎阿拉伯半島和非洲之角之間的亞丁灣有小規模的反海盜海軍部署，可是為免「變相參戰」，其表態與英國一樣謹慎，只稱繼續同美國緊密溝通，小心審視情況才會作出決定。

2026年3月11日，日本首相高市早苗在東京的官邸向媒體說明，日本計劃在國際能源署主導的協調行動之前，先行釋出部分石油儲備。（Reuters）

日本首相高市早苗則有可能變成被特朗普第一個「當面」施壓派船的外國領袖。高市本周四（19日）就會訪問白宮，屆時伊朗戰局和霍爾木茲海峽問題難免會成為一大主題。由於日本對和平憲法的解讀禁止日本派船介入戰爭，只有在戰爭結束，伊朗佈置水雷由攻擊的一部分變成被遺棄的武器之後才可以由日本派船清除，高市暫時並不會以派出掃雷船作為清除水雷的準備工作。

根據《華盛頓郵報》的報道，特朗普計劃最快在本週宣布多國組成的霍爾木茲護航聯盟，不過目前未有定案。

突然發現盟友「價值」？

驟眼看來，特朗普向各國「救援」似乎顯示出他在這場戰爭中已經「走投無路」－－他一週前才聲稱不需要英國派軍艦到中東，「我們不需要那些在我們已經贏了戰爭之後才來參戰的人」，如今卻點名英國要求派艦，似乎突然領悟到盟友支援的重要。

特朗普公開點名中、法、日、韓、英等國，表示希望他們會派船打通霍爾木茲海峽。（Truth Social截圖）

美國和以色列在軍事上確實完全壓制了伊朗，伊朗每日被不斷轟炸，軍事設施、政府機構、能源基建全部都沒有辦法保護；而其被轟炸超過兩週連一架美國或以色列戰鬥機也沒有被擊落過，它的導彈和無人機發射能力也受到嚴重削弱，攻擊次數比開戰之初大減。

可是，雖然特朗普聲稱美以已經毀滅了伊朗「100％」的軍事能力，但伊朗明顯有能力繼續向區內國家的美國目標、大城市、能源基建，以至波斯灣水域上的船隻發動精準攻擊。而在伊朗攻擊能力尚存之際，除了海灣阿拉伯國家經濟持續受挫之外，霍爾木茲海峽也開通無望。

從實際操作的角度來看，盟國派船雖然也沒有辦法保證能打通霍爾木茲海峽，但他們的參與除了在數量上能支援美國海軍之外，也能填補美軍在掃雷能力上面的短板：美國最後一艘「復仇者級」反水雷艦是在1994年建造的，如今已經陸續退役，而美軍早就放棄了建造新的反水雷艦，而是改以可裝配反水雷裝置的近岸戰鬥艦（LCS）取而代之－－問題是，後者已成了美國海軍失敗軍艦計劃的代表作。

2004年7月，美國海軍「復仇者」號 (MCM-1) 在夏威夷海域航行。（Wikimedia Commons）

相較之下，日本、芬蘭、法國、德國根據一項2025年的報告依然在全球十大水雷海軍之列。而北約的海軍水雷戰爭中心也位於比利時，該國與荷蘭同為北約盟國內部專精反水雷技術的國家。

從政治角度來看，伊朗此刻封鎖霍爾木茲海峽之舉是以全球經濟影響來要脅美國（和以色列），並無意與世界各國為敵。如果特朗普真的能夠糾合不同背景的國家來參與霍爾木茲護航任務，即使其護航未能實際上阻止伊朗以不對稱手段封鎖海峽（如無人艇、無人機、用利潛水員佈署吸附水雷等），伊朗要真的向美國以外的國家動手，將要面臨極高的政治成本。

事實上，伊朗為了彰顯自己只針對美國、以色列（及其盟友），在剛剛過去的周末已透過跟印度的談判，放行了兩艘液化天然氣（LNG）輪船，亦一直持續其對中國的海運石油出口。而法國和意大利據報也正在和伊朗展開談判，希望後者讓他們的能源運輸安全通過海峽。另外，開往土耳其的商船也曾獲伊朗放行。

（EIA, Gemini）

不過，此等「例外」辦法也有其天然限制，如果放行太廣，伊朗透過霍爾木茲海峽施加的經濟壓力將會減低，破壞其不對稱戰爭策略。

美國「無限升級」的勒索

雖然特朗普要求各國參與護航的做法看起來像是「走投無路」，卻也許是特朗普向全世界「逆向勒索」的計謀－－也就是，伊朗用封鎖霍爾木茲海峽的全球經濟影響來施壓美國，美國也可以反過來用戰爭升級的全球經濟影響來勒索其他國家。

特朗普政府如今已將原駐在日本第31海軍陸戰遠征隊派往中東，似乎正在準備登陸作戰行動。

此前，美軍已經攻擊了佔伊朗九成石油出口的哈爾克島（Kharg Island），清掃島上軍事目標，但暫時未有對其能源設施作出攻擊。

（Getty, Gemini）

同時，特朗普亦公開聲明，無論其他國家是否參與護航行動，美國也會向伊朗海岸地區展開嚴厲轟炸。

載有海軍陸戰隊的兩棲攻擊艦的黎波里號（USS Tripoli）如今正在穿越南海，預計10日內將會來到中東。

黎波里號（USS Tripoli）如今正在穿越南海。（X@Osint613）

特朗普的「逆向勒索」就是，如果其他國家不參與護航行動，不用軍力反對伊朗封鎖霍爾木茲海峽的話，美國就會升級戰爭，可能是轟炸哈爾克島的能源設施，又或者是用海軍陸戰隊登陸佔領哈爾克島；也可能是將轟炸重點轉向霍爾木茲海峽附近的伊朗海岸，甚至派出海軍陸戰隊登陸佔領並清掃除可能對霍爾木茲海峽商船發動攻擊的任何能力。

此等或涉及地面部隊的行動風險極高，美國可能因此陷入難以抽身的戰爭泥沼。而伊朗也很可能「企硬」升級針對海灣國家的攻擊，正如其在美國轟炸哈爾完島後針對沙特石油設施、阿聯酋在霍爾木茲海峽以外的富查伊拉（Fujairah）能源港口的攻擊一般。

進一步的升級將包括沙特將原油由波斯灣調往紅海港口的管道，甚至是透過也門胡塞武裝（Houthis）攻擊紅海商船，造成波斯灣、紅海雙重封鎖的局面。

2026年3月14日，阿聯酋富查伊拉石油工業區內可見濃煙升起，原因是防空部隊攔截一架無人機後殘骸墜落所致。（Reuters）

如此升級戰爭，當然會推高全球能源價格，但美國作為石油、天然氣最大生產國，能源供應短缺對其影響遠低於世界其他經濟中心，如作為八九成霍爾木茲原油和天然氣出口目的地的亞洲，以及依賴能源進口的歐洲。特朗普甚至有可能實施緊急能源出口管制，並放寬美國國內能源航運的限制，減低石油危機對美國國內的影響，並最大化其對全球其他國家的影響。

面對伊朗戰爭持續、能源價格高漲，特朗普政府內部也有明確的反戰意見存在。例如副總統萬斯（JD Vance）就出奇地低調；而白宮的AI和加密貨幣「沙皇」薩克斯（David Sacks）也公開呼籲特朗普宣布勝利、從伊朗撤退。連特朗普自己也繼續提到伊朗想和美國達成協議－－伊朗否定此說法－－顯示出他並非沒有「退兵止蝕」的可能。

然而，特朗普是一個無論如何也不願認輸的人（按：至到今天，他的情報部門主管還在試圖查找2020年的選舉舞弊證據）。即使面對中期選舉大敗的壓力，「退兵止蝕」也不太符合他的性格。

圖為伊朗紅十字會2026年3月14日發布的德黑蘭遇襲後圖片（Iranian Red Crescent Society/Handout via REUTERS）

若不「退兵止蝕」，唯一的選擇就是繼續升級，尋求「擊敗」伊朗。

特朗普公開呼籲北約國家、東亞盟國甚至中國派船打通霍爾木茲海峽，似乎就是要世界各國作出一個抉擇：他們可以派艦支持美國，一搏伊朗在世界多國參與的情況下不敢向各國軍艦及商船開火，因而打破霍爾木茲海峽的封鎖，而特朗普和伊朗也藉此各自得到緩和戰爭試圖妥協停火的下台階；他們也可以繼續袖手旁觀，換來的將會是美國無限期、無止境升級戰爭，最終能否以某種方式「擊敗」伊朗是未知之數，但唯一可以確定的是石油危機短期內無解，對他們繼續造成不對稱的經濟衝擊（相對美國而言）。

美國以色列開戰之後，伊朗透過「地雷炮」式的轟炸和對霍爾木茲海峽的封鎖將區內國家變成戰場。如今特朗普也似乎想透過美國升級戰爭的威脅來進一步把世界各國拖進這場戰爭之中。