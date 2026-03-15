特朗普：冀中法等國派艦艇保霍爾木茲海峽通行 將轟炸伊朗海岸線
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月14日（周六）在Truth Social上發文稱，希望中國、法國、英國等受到霍爾木茲海峽封鎖影響的國家，可以派遣艦艇到該地區，以保障安全通行，並稱美國將對伊朗海岸線展開猛烈轟炸。
特朗普稱，「希望受此人為封鎖影響的中國、法國、日本、韓國、英國以及其他國家能夠派遣艦艇前往該地區，使霍爾木茲海峽不再受到伊朗的威脅。」
特朗普亦稱，「與此同時，美國將對伊朗海岸線展開猛烈轟炸，並不斷擊沉伊朗的船隻。無論如何，我們很快就會讓霍爾木茲海峽恢復通航，安全且自由。」
此外，特朗普在另一則貼文中承認，5架美軍加油機在沙特的空軍基地確遭到襲擊，但強調加油機沒有被摧毀，僅有一架受損較重。他亦抨擊有些「假新聞」媒體使用誤導性標題，聲稱5架加油機在沙特被擊落並無法繼續使用。
特朗普稱，「這些飛機並沒有被擊落或摧毀。5架飛機中有4架幾乎毫髮無損，已經恢復使用。另一架受損稍重，但很快也能重新投入使用。」
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