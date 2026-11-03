印度貧困率降至2.6%？世行報告惹爭議：靠兩塊大餅算脫貧｜點經

日前，世界銀行發布最新一期《貧困與公平簡報》，給印度送上了一份驚人的成績單：按照每日生活費低於3美元的極端貧困線（2021年購買力平價）計算，印度極端貧困率從2011至2012年的27.1%降至2023至2024年的2.6%；按每日低於4.2美元的中低收入線計算，貧困率從57.7%降至16.1%。報告估算，2011至2023年間，印度共有約4.96億人擺脱貧困。

世界銀行直接評價，這是全球範圍內最快的減貧速度之一。然而，在統計圖表上印度幾乎消滅了極端貧困，但在現實土壤中，這個國家卻有超過一半的人口必須依賴政府發放的免費救濟糧才能維持生存。

8億人依賴救濟糧與2.6%極端貧困率的荒誕對沖

最直接撕碎這份繁榮假象的，正是印度政府自己的政策——印度政府發放的免費糧食按價值折算計入家庭消費。

如果印度的極端貧困人口真的只剩下2.6%，中低收入貧困率也僅剩16.1%，那麼莫迪政府推行並一再延期至2028年的「總理窮人糧食福利計劃」（PMGKAY）便在邏輯上徹底破產。該計劃覆蓋了印度超過8.14億人口（佔全國總人口近60%），每月由國家免費發放5公斤糧食。

世界銀行發布最新一期《貧困與公平簡報》，按照每日生活費低於3美元的極端貧困線（2021年購買力平價）計算，印度極端貧困率從2011至2012年的27.1%降至2023至2024年的2.6%。（世界銀行）

一個極度諷刺的推論由此誕生：

若世界銀行的數字屬實，意味着印度政府正在用納稅人的錢，給數億「已經脱貧、生活體面」的中產階層免費發糧救濟；若現實是這8億人一旦斷供糧票就會陷入嚴重饑荒，那麼這個報道給出的結果，不就是與人類真實生存狀態脱節的數字遊戲嗎？然而，結果就是這麼殘酷。

統計方法學的乾坤大挪移

世界銀行引用的亮眼數據，也很大程度上依賴於印度統計部門在口徑與調查方法上的「技術重塑」。印度在2022至2023年更換了家庭消費調查方法。直接這麼說，同樣的新方法套用到2011至2012年的舊數據上，測出的貧困率能從21.8%直接掉到12.2%。

在長達十餘年的時間裏，印度經歷了一場離奇的「數據黑洞」。2017至2018年的全國消費支出調查（HCES）因結果顯示農村家庭實際支出出現數十年來的首次萎縮，被印度官方直接廢棄雪藏。直到2022至2024年，新的調查體系出爐，統計局改變了抽樣方法、增加了訪問輪次，並將政府發放的食物、醫療、教育等非貨幣性實物轉移支付，經過複雜的估值模型折算為「家庭消費」。

當極端貧困線被嚴格卡在購買力平價3美元左右時，它所衡量的僅僅是「維持生物學呼吸的最低限度消耗」。一個人每天靠着兩塊大餅和幾片洋葱度日，在統計模型中便已跨越了温飽線，這難道就是被世行記入功勞簿的「成功案例」嗎？

印度很多村落的基建設施依然不足。（Getty Images）

「數據脱貧」與「肉體飢餓」

在報告中，5億人告別了貧困。但在人類生理層面，印度的身體健康指標卻呈現出完全相反的畫像。

比如，全球飢餓指數（GHI）： 印度常年徘徊在100名開外，屬於「嚴重飢餓」區間，甚至落後於許多被定義為戰亂或極低收入的非洲國家。印度全國第五次家庭健康調查（NFHS-5）： 印度5歲以下兒童中，發育遲緩（Stunting）比例高達35.5%，消瘦（Wasting）比例達19.3%，育齡婦女和兒童的貧血率更超過半數。

全球沒有任何一個真正完成大規模減貧的國家，會在極端貧困率降至2.6%的同時，擁有世界上最龐大的營養不良與發育遲緩兒童群體。這種「數據上已脱貧、肉體上仍在捱餓」的現象，不僅是統計學的黑色幽默，更揭示了所謂「脱貧」背後的生存質量無尊嚴可言。

2026年2月17日，印度新德里，圖為參展者在印度舉辦的AI峰會中經過一個Google的標誌。（Reuters）

80%勞力深陷非正規就業：剛脫貧人口跌入生存懸崖

現實中，這數億所謂的「脱貧人口」，並未進入具有穩定上升通道的工薪階層，而是被卡在了極度脆弱的非正規就業陷阱中。

印度的勞動力參與率長期低迷，女性勞動參與率更是位列主要經濟體底端。數以千萬計的高校畢業生競聘基層清潔工、保安崗位。超過80%的勞動力依然滯留在缺乏養老金、醫保、勞動合同保障的街頭攤販、日薪建築工或小農經濟中。他們的抗風險能力為零： 在沒有建立普惠性公共醫療與失業救濟底線的社會里，一場家庭成員的突發重病、一次乾旱或一次全球經濟周期波動，就能瞬間抹平數年積累，將數以千萬計剛被世行「蓋章脱貧」的人口重新踢回極端生存危機。

客觀地說，印度這十幾年是在減貧，但真正的考驗在結構。印度約57%的貧困人口集中在從北方邦到西孟加拉邦的連片地帶，那裏缺少生產性就業機會；新增就業大多集中在低生產率的農業和非正規服務業；青年失業率不降反升：青年失業率從14.6%升至15.9%。

再回頭看世界銀行的這份「脱貧」報告，就很諷刺了。現實是如此骨感。必須認清楚，靠補貼堆出來的消費，撐不起一個國家的現代化。莫迪政府提出，到2047年印度要成為發達國家。發達國家的人均GDP門檻在2萬美元以上，而印度目前人均GDP只有約2800美元。21年要漲7倍，需要的不是更漂亮的統計口徑，而是真實的工業化、真實的就業和真實的收入增長。