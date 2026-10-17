日本從第二大經濟體跌至第六　惡性循環難打破｜點經

國際貨幣基金組織（IMF）在10月12日發布的最新一期《世界經濟展望》報告中預測，日本的名義國內生產總值（GDP）將在2027年被印度和英國超越，跌至全球第六。在該組織4月的展望報告中，英國超越日本的時間還是2029年，但目前的預測顯示這一時間將會提前。這標誌着日本自1968年成為世界第二大經濟體以來，其「經濟大國」的光環正在以超出預期的速度消解。



據IMF推算，2026年日本的名義GDP為4.3419萬億美元，2027年為4.4676萬億美元。印度2026年的名義GDP為4.0602萬億美元，繼日本和英國之後位居第六，但在2027年將達到4.5211萬億美元，從而超越日本，成為繼美國、中國、德國之後的第四大經濟體。英國2026年的名義GDP為4.2684萬億美元，預計在2027年將達到4.4889萬億美元，也將超越日本。

日本經濟：圖為2017年12月6日，7-11便利店的職員在店面工作。（Reuters）

日本GDP排名的加速下滑，最直觀的原因在於相對增速的落後與匯率的拖累。一方面，印度和英國的經濟增長預期顯著高於日本。IMF預測印度在2026年和2027年的實際GDP增速均高達7.0%，而日本僅為0.7%左右，經濟增量遠不及對手。另一方面，日圓長期疲軟對以美元計價的GDP造成了嚴重「壓縮」。受美日利差及資本外流等因素影響，日圓匯率持續承壓，即便日本國內經濟有微弱增長，換算成美元後規模也會被動縮水。

但日本的「殞落」並非一朝一夕之寒，而是長達三十多年的「慢性病」與近期多重結構性危機疊加的結果。

首先，宏觀經濟政策的致命失誤與「資產負債表衰退」。日本經濟的轉折點始於20世紀80年代末的泡沫經濟破裂。面對危機，日本央行在1986年至1987年間連續大幅降息，無底線的貨幣放水導致海量資金未進入實體經濟，反而吹起了人類經濟史上罕見的超級泡沫。隨後央行又驟然加息刺破泡沫，導致股市和樓市暴跌，無數企業與家庭陷入資不抵債的境地。

圖為日本經濟產業省。（nippon.com日本網）

泡沫破裂後，日本陷入了長期的「資產負債表衰退」。私營部門（企業和家庭）的經濟目標從「利潤最大化」徹底轉向「債務最小化」。即便利率降至零，企業也不願借貸投資，而是將利潤用於償還債務，導致社會總需求嚴重不足，經濟陷入長期的流動性陷阱。

其次，是制度僵化與「殭屍企業」鎖死創新活力。日本戰後經濟騰飛依賴的「終身僱傭制」和「年功序列制」，在泡沫破裂後反而成為了經濟的枷鎖。這種僵化的勞動制度導致企業不敢輕易裁員，也不敢大幅提高薪資，員工缺乏競爭與迭代動力，整個社會形成了極度的風險厭惡文化，扼殺了年輕人的冒險與創業基因。

日本就業市場：圖為2019年6月4日，日本東京商業區，一批日本女子走在路上。（Reuters）

同時，為了避免大規模失業引發社會動盪，日本政府長期通過銀行為資不抵債的「殭屍企業」輸血續命。這導致大量信貸和勞動力資源被低效部門鎖定，真正有潛力的初創企業和新興科技產業長期處於「營養不良」狀態，完美錯過了互聯網、新能源和人工智能等關鍵產業升級窗口。

另外，很重要的是，日本曾是全球製造業的標杆，但其「精益製造」的舊船票已難以登上數字時代的「新客船」。在電動化、智能化和AI浪潮中，日本傳統優勢產業（如汽車、半導體）反應遲緩。例如，日系車企在新能源轉型中搖擺不定，導致全球市場份額被大幅擠壓。此外，日本企業的研發資金高度集中於傳統硬件製造，對軟件、算法等數字服務投入嚴重不足。加之日本企業大規模「出海」（在海外建廠生產），雖然提升了跨國企業的利潤，但導致國內產業空心化，上市公司盈利與本土GDP嚴重脫鈎，無法有效拉動國內就業與工資增長。

日本人口老化嚴重，社會廣泛關注長者退休生活開支等問題，亦多少年輕人為自己退休打算。（Reuters）

當然，日本是全球老齡化最嚴重的國家之一，人口萎縮直接鎖死了經濟增長的上限。隨着高齡者和女性就業率達到瓶頸，日本已面臨歷史性的勞動力短缺。在勞動力不足的同時，由於長期通縮預期和實際工資停滯，日本居民消費極度低迷。近年來日圓大幅貶值，雖然利好出海大企業，但導致能源、食品等進口成本飆升，輸入型通脹嚴重擠壓了普通民眾的實際購買力，形成了「股市繁榮但民眾體感衰退」的撕裂局面。

此外，日本經濟困局的深層根源還在於政治體制的扭曲。受派閥政治影響，日本政客習慣於用財政撒錢和貨幣寬鬆來購買選票，而不敢觸動既得利益集團進行徹底的結構性改革。更為致命的是，日本長期實施依附美國及「以鄰為壑」的國家戰略。在東亞供應鏈深度交織的背景下，日本一邊享受區域增長紅利，一邊在安全、歷史等問題上製造對抗。這種自相矛盾的戰略不僅損害了與鄰國的互信，還導致大量國家資源被消耗在防務擴張上，進一步惡化了本已困頓的創新環境。

美日關係：圖為2024年3月19日，日本東京外匯交易公司Gaitame.com 的電子熒幕旁展示着小型美國和日本國旗擺設。電子熒幕顯示着美元與日圓匯率。（Reuters）

總結來看，日本GDP排名的下滑只是表象，其核心病灶在於：宏觀政策失誤導致的長期債務通縮、僵化體制對創新的扼殺、錯失產業變革窗口、人口結構惡化，以及政治戰略上的短視與內耗。這些因素相互交織，形成了一個難以輕易打破的惡性循環。