矽谷巨頭與華盛頓兩黨的鬥爭

在國會山莊刺眼的聚光燈下，科技巨頭與職業政客之間的對話常常顯現出一種近乎荒誕的認知脫節。

2018年，Meta（當時仍名為Facebook）行政總裁馬克·朱克伯格（Mark Zuckerberg）因劍橋分析（Cambridge Analytica）數據外泄事件出席參議院聯合聽證會。面對時任參議員奧林·哈奇（Orrin Hatch）關於「若不收費如何維持商業模式」的質詢，朱克伯格只能在數秒的僵硬後給出那句著名的回答：「參議員，我們放廣告。」

同年，Alphabet 旗下Google行政總裁桑達·皮查伊（Sundar Pichai）不得不向眾議員解釋，議員孫子手中的iPhone出現負面通知與Google的搜索算法無關，因為那是蘋果公司（Apple）的硬件。

到了TikTok行政總裁周受資受質詢時，有關應用「是否會連入家庭Wi-Fi」的盤問，更讓工程界感到難以適從。

這種將複雜的算法架構、跨境算力調度與數據緩存機制粗暴降維為電視質詢秀的做法，一度被矽谷視為官僚體制衰朽的註腳。然而，隨着人工智能（AI）進入大國競爭的底層支柱，這種昔日帶着「智商傲慢」的文化代溝，迅速激化為兩黨政治機器對科技資本的全面圍獵。面對兩黨輪番推至台前的質詢席，矽谷正經歷從文化窒息、制度反彈到試圖反噬政治體制的深刻蛻變。

埃隆·馬斯克（Elon Musk）近年來積極介入華盛頓政治與聯邦治理議題。矽谷技術精英試圖以企業CEO式的果決與第一性原理重塑行政機構，但這種工程化效率的訴求正在遭遇聯邦分權體制的深度阻力。（Reuters）

矽谷的CEO治國夢

在人工智能呈指數級迭代的當下，矽谷科技精英對華盛頓由嫌惡走向主動干預，催生出一種極具技術精英主義色彩的治理渴望——他們希望美國的最高領導層能夠具備矽谷頂級行政總裁（CEO）般的鐵腕、決斷力與工程思維。

在投身這場AI工業革命的矽谷領袖眼中，大洋彼岸的中國正以舉國體制、垂直整合和驚人的執行效率在新能源、前沿算法與先進製造領域全力推進。反觀華盛頓，卻深陷在兩黨撕裂、無限期的司法纏訟、繁文縟節的環境審批與聽證會秀場之中。

科技界以「天」為單位迭代大模型、部署智算中心，而聯邦政府甚至無法在數年內通過一份順暢的預算法案或建成一條基礎交通線。這種巨大的速度差，讓身處全球前沿技術對抗第一線的工程精英們產生了深深的戰略焦躁。

因此，他們構想出一種單純而直接的政治圖景：美國亟需一位像科技巨頭CEO一樣的總統，或者至少具備超級CEO行事性格的強力領袖。

在這套邏輯中，國家被視同一家資產負債表嚴重惡化、運轉低效但底子雄厚的大型企業。科技界渴望白宮能跳過煩瑣的程序性折損，像科技公司砍掉冗餘業務線、執行硬核敏捷開發那樣，對聯邦官僚體系實施外科手術式的精簡與指標糾偏。他們堅信，只有用這種第一性原理驅動的強勢集權手段，將一切國家資源集中配置於算力建設、能源突破與晶片製造，美國才能在與中國的生死角逐中鎖定絕對領先地位。

然而，這種建立在商業沙盤上的治理願望，與華盛頓的憲政現實存在着難以逾越的鴻溝。美國的權力架構從誕生之初，其核心設計就不是「追求效率最大化」，而是「通過分權制衡防範專斷」。工程師眼中視為「效率殺手」的跨黨派辯論、司法審查與官僚程序，恰恰是傳統政治階層維繫利益平衡與統治合法性的護城河。

當科技資本試圖將商業管理權凌駕於政治妥協之上時，這種未經政治淬鍊的烏托邦構想，註定會在華盛頓複雜的體制絞肉機中遭遇劇烈的現實碰壁。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）向特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，右三）、英偉達行政總裁黃仁勳（右二）、Google聯合創辦人布林（Sergey Brin，右一）和超微（AMD）行政總裁蘇姿丰（左三）頒發國家科學獎。（Reuters）

華盛頓的華裔「原罪」

如果說科技巨頭對體制的衝擊引發了華盛頓的警惕，那麼近期圍繞英偉達（Nvidia，亦稱輝達）黃仁勳展開的輿論風暴，則暴露了兩黨政治機器冷酷的一面。黃仁勳因捲入涉及所謂外國間諜的私生活爭議，深陷監管風暴。華盛頓政界與媒體迅速將此與供應鏈監管、晶片（台灣稱晶片）走私及國家安全風險相捆綁。

資深觀察人士指出，這絕非單純的民主黨選後立威，而是一場由兩黨默契推動、包含共和黨鷹派在內的跨黨派「圍剿」行動。在情報敘事與立法大棒背後，核心交鋒並非單純私德，而是「匹夫無罪，懷璧其罪」的算力霸權爭奪。

英偉達掌控着決定大國 AI 霸權歸屬的晶片帝國，但其遍佈亞洲的供應鏈、商業網絡以及執行長個人的亞裔背景，在當前地緣政治撕裂的洪流中，被華盛頓國安官僚視為「身份 bug」並不足為奇，甚至是理所應當。當突然爆出的私德爭議與晶片禁令被突破的線索交織，這場風暴便成為華盛頓收回技術主權主導權的必然手段。

在以傳統建制資本為主導的美國權力深層，面對嚴峻的中美博弈，英偉達的跨國獨立性與對全球供應鏈的依賴，令華盛頓難以徹底馴服。各方勢力正藉地緣政治與反情報調查之名，行敲打、削弱非傳統控制力量之實，給美國科技界帶來深遠的寒蟬效應。

這場震盪也波及了龐大的亞裔科技群體。在矽谷與全美 AI 研發版圖中，從底層算法架構師、晶片研發先驅到獨角獸創辦人，華裔科學家與高管是不可或缺的產業基石。他們長期信奉技術無國界，憑藉代碼與工程能力在美國建立了不可替代的產業版圖。

然而，當黃仁勳這樣帶領美國本土巨頭登頂全球、確立算力優勢的標誌性領袖，都會因涉外安全審查被置於顯微鏡下無情剖析時，整個華裔科技精英階層感受到的是深刻的身份撕裂與信任危機。

這種針對黃仁勳的跨黨派行動，向在美深耕核心技術的華人領袖傳遞了冰冷的政治訊號：無論技術為美國帶來多大的霸權紅利，一旦地緣對抗烈度上升，族裔面孔與海外文化淵源隨時可能被建制派視為信任赤字的標籤。這種防範心理與體制隔閡，正將這批最具創造力的科技人才推向深深的自我懷疑與戰略防禦。

國會聽證席長期成為華盛頓兩黨議員向科技資本施加政治壓力的主戰場。無論是民主黨對數據壟斷與算法合規的拉網式審查，還是共和黨在意識形態與涉外安全層面的質詢，跨國科技資本在國家機器的規則面前正面臨系統性反噬。（Reuters）

兩黨絞肉機下的資本終局

黃仁勳所面臨的隱性防範，與特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）所遭遇的明火執仗，構成了華盛頓兩黨圍剿科技資本的雙重視角。

面對華盛頓行政體制的掣肘，馬斯克採取了與傳統巨頭截然不同的進攻路徑。他不屑於像傳統科技公司那樣依賴昂貴且被動的遊說集團，而是斥巨資收購社交媒體平台X，直接打破自由派建制陣營對公共輿論與議程設置的壟斷；在最近的選舉周期中，馬斯克更是押下數億美元重金，並一度深入旨在精簡聯邦機構的「政府效率部」（DOGE），試圖用最極端的工程化裁員邏輯來改造華盛頓的官僚機構。

這種試圖用資本和算法力量「反向殖民」政治體制的激進舉動，迅速招致了華盛頓建制派最強烈的防禦機制。在民主黨贏得新一輪國會控制權後，前第一夫人、前國務卿希拉里·克林頓（Hillary Clinton）等黨內元老公開鳴槍，直接指控馬斯克利用巨額資金與算法平台干預政治決策，並敦促新國會必須對其啟動涵蓋數據獲取、聯邦合同及監管合規的全方位調查與嚴厲問責。

對於深度依賴常任文官體系與法理監管的建制派而言，任何試圖跳過既有規則、自居為國家決策者的科技寡頭，都是對代議制民主底層邏輯的根本威脅。

這場橫跨國會聽證、情報審查、反壟斷訴訟與族裔信任危機的多維博弈表明，矽谷與華盛頓的蜜月期早已灰飛煙滅。兩黨或許在社會議題上撕裂對立，但在維護政治權力對資本和技術的絕對支配地位上，展現出了高度的排他本能。

當算力成為決定文明走向的終極槓桿，那些習慣了以光速重塑世界的工程師與資本家終於發現，他們面對的是一個完全遵循不同規律運轉的古老權力機器。在由聯邦傳票、聽證麥克風、地緣防範與黨派利益構築的華盛頓絞肉機面前，任何跨國算力帝國的掌門人，都必須重新在這場充滿偏見與算計的權力遊戲中重新尋找自己的生存坐標。