黃仁勳出軌陷去留危機　盤點英偉達6大潛在繼任人

美國晶片商英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）與中國籍女商人黃樂（Alice Huang）的婚外情關係，面臨到多方調查，引爆這家AI龍頭的企業領導及接班疑慮。黃仁勳作為英偉達無何取代的掌門人，醜聞震盪英偉達股價周一下跌。



黃仁勳去留為何成疑？

據美國財經雜誌《Inc.》（Inc.）周一報道，黃仁勳自1993年執掌英偉達，惟並無創辦人式的超級多數投票權，若董事局決定解僱，他無力阻止，隨時令這家人工智能業龍頭陷入權力真空。The Future Fund管理合夥人布萊克（Gary Black）在社交媒體稱，懷疑黃仁勳能夠留任。黃仁勳今年1月在消費電子展（CES）表示無意離任，稱做行政總裁多年的秘訣是不被解僱、亦不覺沉悶，任職多久視乎自己是否一直稱職。

黃仁勳女兒黃敏珊（Madison Huang）

黃敏珊是繼任討論中最常被提及的人選，現任英偉達產品市場高級總監，加入公司六年，此前曾在路易威登-酩悅軒尼詩集團（LVMH）工作三年，畢業於倫敦商學院。商業內幕網站（Business Insider）引述一名前員工稱，她近年在公司各項業務間擴大話語權，疑為承擔更大領導角色鋪路。

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）近日因與一名中國籍新加坡數據中心公司女高層關係捲入風波，後者被指為中國間諜並與黃仁勳存在戀愛關係。黃仁勳長女黃敏珊8日則突然取消訪韓行程，外界揣測或與前述報道有關。（影片截圖）

黃仁勳兒子黃勝斌（Spencer Huang）

黃勝斌在英偉達任職四年，現掌英偉達機械人部門產品管理。他參與了Newton的開發，Newton是由英偉達、Google DeepMind和迪士尼研究院共同開發的開源實體引擎，旨在模擬實體互動並在虛擬環境中訓練機器人。

黃仁勳兒子黃勝斌（Spencer Huang）（Nvidia）

和一般人眼裡的「企二代」不同，在正式進入英偉達前，黃勝斌先在台北業界闖蕩多年，由餐飲行業轉換賽道進入英偉達。值得注意的是，他進入英偉達的途徑並非空降，而是從基層的產品經理做起；黃仁勳曾就他的孩子有可能接替他在公司的位置一事發表過看法，他說孩子不會僅僅因為姓氏就獲得這份工作。

財務總監克雷斯（Colette Kress）

克雷斯是英偉達的執行副總裁兼財務長，她於 2013 年 9 月加入該公司，此前曾在多家大型科技公司擔任各種財務職務近 25 年，是公司除黃仁勳外唯一高知名度的高管，投資者熟悉其表現，若黃仁勳暫時離任可出任臨時行政總裁。

她此前曾在思科業務技術和營運財務部門擔任高級副總裁兼財務長三年，負責所有業務部門、工程和營運的財務策略、規劃、報告和業務發展。

在此之前，她曾在微軟工作13年，其中包括擔任伺服器和工具部門財務長四年，並在公司規劃和財務方面擔任高階職位。在此之前，她曾在德州儀器公司擔任過各種財務職位。

資料圖片：Nvidia財務總監克雷斯（Nvidia）

其他技術與業務骨幹

副總裁巴克（Ian Buck）任職22年，是CUDA軟件平台的開發功臣，該平台是英偉達AI生態的根基；他現執掌數據中心與計算業務，與微軟、谷歌等大客戶直接合作，負責帶領資料中心與雲端運算相關的軟硬體產品線，常代表公司在 GTC、COMPUTEX 等大型技術會議上發表演說，並曾向美國國會與白宮提供 AI 相關技術建言。商業內幕網站引述前員工稱，其部門幾乎貢獻公司全部營收，故被視為長期接班人選。

卡坦扎羅（Bryan Catanzaro）是NVIDIA應用深度學習研究副總裁，領導團隊解決從電子遊戲到深度學習晶片設計等領域的問題。他的研究促成了廣泛使用的 CUDNN 函式庫的誕生。

前執行副總裁普里（Jay Puri）任職21年，負責英偉達的全球業務，他監管公司的銷售、業務拓展、合作夥伴聯盟、解決方案架構與工程、專案管理和支援服務部門。在他的領導下，英偉達已轉型成為全球領先的加速運算和生成式人工智能平台。儘管他在今年7月已退休卸下副執總一職，但仍保留了資深顧問身份，在英偉達仍然活躍。