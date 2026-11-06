美股急挫：美國選民又後悔把票投給民主黨了？

投票站外的喧囂尚未散去，千萬剛剛投票支持民主黨的選民，或許已陷入新一輪的懊惱之中。

就在民主黨取得中期選舉大勝之後，美股在短短兩個交易日內遭遇年內最劇烈的拋售（截至2026年11月5日美股收市）：納斯達克100指數（NDX）盤中跌幅一度擴大至6.5%，道瓊斯工業平均指數（DJIA）急瀉逾1,800點，標普500指數（SPX）深跌超4%。

核心算力引擎首當其衝。費城半導體指數（SOX）重挫逾11%，美光科技（MU）、西部數據（WDC）下挫17%至22%，英偉達（台灣：輝達／大陸：英偉達／英文：NVIDIA，NASDAQ: NVDA）跌幅逼近10%。數萬億美元市值蒸發，直接擊穿了普通中產家庭的401(k)退休金賬戶底線。

對於剛剛投票給民主黨的選民而言，錯愕迅速取代了慶祝。過去兩年裏，居高不下的黏性通脹、持續縮水的儲蓄儲備以及地緣風險推高的能源成本，令家庭財務承受著顯性壓力；他們走進投票站的核心訴求，無非是透過選票懲戒現任執政黨，寄望新權力格局能夠遏制日常開銷的惡化。

然而，鮮有人預料到資本市場對民主黨重掌兩院話語權的反應竟會如此敏感與決絕。選民借以表達抗議的選票，反而精準引爆了自身的財富防線——賴以抵禦風險的股票資產驟然折價，生活開支未見舒緩，退休保障卻率先縮水。熟悉的懊惱與悔意，隨之在全美街頭巷尾迅速蔓延：我們是否又選錯了？

紐約華爾街（Wall Street）路牌與紐約證券交易所標誌（資料圖）

財富蒸發的產業反噬

華爾街的資產定價模型，從來不與普通選民的生活預期同步。選民期待的是通脹降溫與財政救濟，但大型機構投資者在確認國會控制權易手的那一刻，看到的卻是AI基建與科技繁榮即將迎面撞上監管的硬牆。

這場暴跌打破了「選舉落地即消除不確定性」的市場教條。府會分治幾乎封死了延續激進減稅與放寬基建審批的立法通道；更關鍵的是，德克薩斯與俄亥俄等關鍵選區對超算中心爭奪民用電力的民間反彈，迅速藉由選舉結果轉化為聯邦反壟斷與嚴苛電網准入的實質性預期。機構隨即下調了算力設施的推進節奏與出貨預期，讓此前極度擁擠的半導體與電力基建板塊瞬間陷入踩踏。

這正是當代選民政治顯露出的荒誕性：公眾在投票箱前宣洩對物價的不滿，高度金融化的現代市場機制卻在數個交易日內，將這種政治宣洩折算為存量資產的急劇貶值。多數選民無從釐清供應鏈貼現模型與立法日程的技術細節，卻必須用真實的個人財富承受投票後的衝擊波。

每當資產淨值縮水撕裂生活預期，公眾便滑向新一輪的悔意。但這種情緒波動往往無關政治理性的重建，它不過是大眾民主在經濟客觀約束與政客許諾之間，不可避免發生的又一次慣性擺盪。

2026年11月5日，美國3日舉行中期選舉，執政共和黨慘敗，失落參眾兩院的控制權，讓總統特朗普（Donald Trump）陷入尷尬的局面。《紐約郵報》以「藍色海嘯」（blue tsunami，藍色代表民主黨）淹沒特朗普作為封面。英國《地鐵報》（Metro）則用「跛腳唐老鴨」（lame Donald Duck）形容特朗普的困境。（網絡圖片）

制度空轉與政治困局

這幕黑色幽默折射出一個深層的制度死結：民意如流水，票選若波濤。

美式選舉民主體制最難調和的裂隙，在於公眾以數月計的情緒耐受力，與現代大國治理數十年維度的戰略演進之間，存在著根本性的時間差。

美國無論是重塑本土工業中樞、拆解並重建跨國供應鏈，還是遏制已經突破40萬億美元的聯邦債務黑洞，無一不是耗資巨大、歷經反覆且必須承受早期痛苦的重資產工程。關稅摩擦、通脹餘震與流動性收緊，原本就是深層經濟重構必須支付的沉沒成本。

然而，逢雙數年必至的國會選舉週期，已將國家機器鎖定在永久性競選的內耗軌道上。面對日常物價的邊際波動，選民天然缺乏對長週期戰略的承受空間。只要銀包裏的購買力受挫，他們就會將上一任執政團隊定性為背叛，轉而撲向反對黨開出的廉價許諾。

美國的國家戰略，因而退化成了一艘在風浪中頻繁易舵的客船。航程才剛剛鋪開，底層的乘客就因幾處顛簸而遷怒於航向，急不可耐地將掌舵者推下甲板，換上一批只會提供短效安撫劑的職業政客。

這也正是馬斯克（Elon Musk）等矽谷科技精英與保守主義思想家中興起「國家CEO模式」的緣由。在這類技術精英的構想中，將政府視同一家瀕臨破產的大型企業，跳過繁瑣程序實施外科手術式的精簡與糾偏，似乎是打破行政癱瘓的唯一路徑。

然而，現代憲政體制斷非可由管理層隨意裁員重組的私營董事會。一旦行政權觸及既定利益，立法聽證與司法審查便會迅速啟動程序防禦；而當改革試圖以短期陣痛置換長遠戰略主權時，中期選舉的選票往往會在半途將既定路線全盤推翻。

「一切只能幹一半」，遂成華盛頓權力場上周而復始的定式。當太平洋對岸的主要競爭對手能夠以數十年為尺度推進產業升級與核心技術佈局時，美國卻在兩年的政治鐘擺裏不斷原地打轉。

這一現實正在暴露出深層隱患：在冷戰後紅利豐沛的寬鬆週期，所謂的分權制衡尚可作為平抑極端的安全閥；但在大國競爭全面深化的當下，這種被即時情緒裹挾、被競選口號格式化的代議制運作，正在異化為削弱國家戰略定力的制度負資產。

更嚴峻的現實在於，當前兩黨政治已徹底演化為零和博弈——彼此以阻擊對手施政為首要訴求，長遠議題淪為選票爭奪的人質，體制內幾乎無人擁有政治資本去啟動傷及既得利益的結構性調整。這套運轉了兩個多世紀的政治機器早已銹跡斑斑，每一個齒輪的咬合都伴隨著嚴重的磨損與空轉。

當下的選民正在為儲蓄縮水與物價堅挺而追悔莫及，但若全社會繼續將兩黨輪替當成解決深層危機的萬靈藥，這場空轉就將無休止地延續。歷史的轉折點，往往不在於兩黨達成了虛幻的妥協，而在於公眾對這種每隔兩年便重演一次的折騰與幻滅感到徹底厭倦——唯有當社會認清這台生銹機器已無法承載大國競爭的現實時，真正的制度反思才具備破土的可能。