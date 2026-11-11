黃仁勳出軌英偉達市值挫萬億　AI教父跌落神壇掀接班危機？

科技業高層傳出婚外情的新聞，大家應該都聽過不少，這次事件的主角，就是大家都非常熟悉的英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳。他長期以「愛妻號」形象示人，但在11月8日向全體員工發電郵承認自己出軌。這件事遠遠不只是一宗有錢人的花邊八卦般簡單，事件的中國籍「女主角」、新加坡數據中心公司MegaSpeed前董事黃樂，據報被美國當局懷疑是中國派出的間諜。美國總統特朗普（Donald Trump）透露，聯邦調查局（FBI）已經介入調查，而中國外交部則反駁指，相關報道屬抹黑。



由於事件已經上升到政治層面，英偉達的股價在10日一開市就急跌，同時董事會已經啟動了獨立調查，外界高度關注黃仁勳究竟能不能夠保得住行政總裁之位。

桃色醜聞抑或「桃色陷阱」

美國《紐約時報》10月底率先爆料，指美國情報界根據長達約一年的電子監控，發現中國公民黃樂與一名美國公民有密切關係。經過身份程序分析，確認那個美國公民正正就是黃仁勳。英媒之後進一步披露一份呈交給美國政府高層的備忘錄，甚至以「浪漫關係」來形容他們兩人的往來。

英偉達起初否認美媒的報道，聲稱黃仁勳與黃樂之間的互動沒有甚麼特別，純粹是普通的客戶會面。然而，不到兩個星期，黃仁勳就自爆承認出軌，說自己對不起太太洛麗（Lori Mills）以及子女們，認為自己的失德行為傷害了他們。雖然黃仁勳沒有在信中點名出軌對象是誰，但是外界普遍認為這個人就是外國傳媒報道中多次提及的黃樂。

2025年5月，英偉達（Nvidia）行政總裁執行長黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人在台北用餐。（網絡圖片）

外界目前還未確認到黃仁勳與黃樂是何時認識，但他們原來早在2024年和2025年已經有過兩次公開同場互動的紀錄。

2024年6月，黃仁勳現身台北參與國際電腦展，期間被大批民眾包圍要求簽名和合照。不過鎂光燈背後，其實暗湧一早就已經出現。黃仁勳在台灣的其中一天參加了一場聚會，出席的人包括黃樂與其他科技企業高層，但兩人的親密互動非比尋常。

據一張現場人士拍攝的照片顯示 ，可以看到他們兩人當時並排坐在一張沙發上與其他人把酒言歡。《紐約時報》後來引述現場人士，指黃樂當時與其他在場的科企界人物炫耀，說自己可以隨時叫到黃仁勳過來，意想不到黃仁勳沒多久之後真的現身。

黃仁勳翌年5月再次訪台，期間與包括黃樂在內的一大群人一道赴位於台北的中菜館「三六食府」吃飯。據台媒捕捉到的畫面，黃仁勳與穿着粉紅色連身裙的黃樂有搭肩膀、攬腰這些親密互動，散場的時候黃樂還親了黃仁勳的臉一下，不過外界當時並沒有特別為意。

直到東窗事發後，黃仁勳在媒體報道與情報消息的「鐵證」之下，似乎已經到了不能不認的地步。他承認自己犯了「天下男人都會犯的錯」，他的「愛妻號」人設亦都瞬間崩塌。再加上他近年人氣極高，這宗婚外情一爆出來，都令到全球女網民大叫說「不再相信愛情」。諷刺的是，黃仁勳早前才帶着由大學初戀結婚40年的老婆在韓國上節目曬恩愛。

黃仁勳（左）與妻子洛麗（Lori Mills）（右）結婚逾40年，兩人戀愛故事從美國俄勒岡州立大學萌芽。（Nvidia官網）

這宗桃色醜聞之所以這麼嚴重，不單只是黃仁勳出軌本身，而是在於他出軌對象是一位中國人，還要是英偉達重要客戶的前高層，而且那間公司的業務更加是處於美國對華先進晶片出口調查的風暴中心。

據《財新網》報道，現年約42歲的黃樂是湖南人，大約二十年前在香港浸會大學攻讀碩士，之後還取得了香港永久居民身份。網傳她在MegaSpeed成立之前，有4年媒體從業經驗以及8年證券從業經驗，做過央視記者，但這些履歷還未得到證實。

MegaSpeed這間公司的前身，其實是內地遊戲公司「第七大道」旗下的海外業務。「第七大道」在2023年將旗下新加坡子公司賣了給黃樂，之後再改名為MegaSpeed。根據新加坡公司查冊紀錄，黃樂在2023年3月以香港特區護照登記擔任MegaSpeed的董事，之後再在同年11月將股份出售給一間新加坡本地公司並辭任董事。

據《彭博社》報道，在完成交易後短短幾天，MegaSpeed就被指定為英偉達的官方「雲端合作夥伴」（NCP），享有優先取得晶片的權利。公司在接下來數年在馬來西亞等東南亞國家營運多個數據中心，一躍成為英偉達在東南亞的最大客戶之一。公司自2023年以來進口了價值超過46億美元的英偉達產品，金額遠超其現金餘額過千倍。

同一時期，時任的美國拜登（Joe Biden）政府亦開始收緊對中國出口先進AI晶片的限制。美國商務部自2024年底起開始調查MegaSpeed，懷疑這間公司利用東南亞作為中轉站，將美國的先進AI晶片非法走私轉運至中國。MegaSpeed過去多次反駁公司涉及走私晶片的指控，同時對公司前高層被指充當外國情報人員的指控表示驚訝。

事實上，美媒亦都沒有提到美國情報機構基於甚麼實際證據而懷疑黃樂是中國的「間諜」，只是說美方認為黃樂接近黃仁勳的目的，是為了解美國AI晶片產業，以及可能是為了說服黃仁勳加強推動特朗普政府放寬向中國銷售先進晶片的限制。

2026年11月8日，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）向員工發電郵承認出軌，外界普遍認為黃仁勳指的是中國籍女子黃樂（又名Alice Huang，左）。（網絡圖片）

不論黃仁勳出軌是普通的「桃色醜聞」，抑或涉及政治的「桃色陷阱」，但他都已經惹上大麻煩，甚至有可能影響到他對英偉達的控制權。

黃仁勳全面受查 英偉達股價急挫

黃仁勳自爆出軌以來的兩個美股交易日，英偉達股價一路走低，收市下跌了差不多10%，市值損失大約4700億美元，相當於3.7萬億港元。收市之後，英偉達和黃仁勳還收到投資者提出的集體訴訟，指控英偉達隱瞞黃仁勳與黃樂的戀人關係，有欺騙股東的嫌疑，而且公司這個行為甚至可能涉及國安問題，影響公司的聲譽和業務前景。

黃仁勳現在面臨的是多重壓力。除了FBI已經就他出軌的事件展開了調查之外，英偉達董事局亦已成立了由獨立董事組成的特別委員會，還請了外部獨立法律顧問就事件展開全面調查。董事局強調，目前並沒有理由相信美國國家安全或者英偉達的核心商業機密遭到洩漏，但是調查將會徹底檢視黃仁勳的通訊紀錄，評估一下是否有技術情報或者供應鏈漏洞已經被人滲透。

另一方面，早在黃仁勳承認出軌之前，眾議院三位共和黨委員會主席已經在11月5日寫信給黃仁勳，要求他在18日出席閉門簡報會，解釋他與黃樂之間的關係。

眾所周知特朗普一直對黃仁勳讚不絕口，他9日在白宮召開記者會的時候就說，對針對黃仁勳的指控感到驚訝，但表示自己已經與對方通電話，表明信任黃仁勳的為人。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為英偉達行政總裁黃仁勳（左）頒發國家科學獎。（Reuters）

不過剛剛在中期選舉大勝的民主黨或者一些共和黨鷹派，對黃仁勳可能就不會這麼「寬容」，尤其是這次事件牽扯到「中國間諜」的說法，民主黨鷹派難免都會借機利用一下。

眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）同日就表示，國會需要更多有關黃仁勳指控的資訊，他們需要一份全面的簡報才可以徹底搞清楚整件事的來龍去脈。可以預見，美國國內對黃仁勳的調查和壓力將會非常之大，更加不排除這件事會演變成2028年大選前兩黨的角力點。

「黃仁勳就是英偉達」：醜聞掀繼任危機

面對這麼多壓力，黃仁勳最終會不會失去對英偉達這間他一手創立的公司的控制權呢？美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk） 都認同，黃仁勳這次犯的錯雖然愚蠢，但是他對美國來說是不可取代的科技界人物，而且更加是英偉達的靈魂。

30歲的黃仁勳在1993年創辦了英偉達，他於2006年下了一個對公司影響極之深遠的決定，要求公司所有新晶片都必須搭載一個叫CUDA的通用運算架構。CUDA對開發AI非常重要，主要是因為它打通了硬件運算與軟件開發之間的「神經系統」，令開發者可以直接利用英偉達GPU顯卡的強大運算能力。

到了2012年不少AI開發者陸續採用英偉達的GPU和CUDA，而這種依賴ChatGPT於2022年面世之後就更明顯。在黃仁勳具先見之明的領導下，CUDA這個「護城河」令英偉達的市值在過去4年增加了將近4萬億美元。但是英偉達的問題在於沒有一個明確的黃仁勳繼任人，有投資研究機構的分析員就形容，英偉達不是一間普通的公司，黃仁勳也不是一個普通的CEO－「他本人就是英偉達」。

作為創辦人，黃仁勳在英偉達建立了獨特的組織架構。他掌控着公司業務的各個層面，大約有60名員工直接向他滙報。在股權方面，英偉達採用一股一票的單一股權結構，沒有設立AB股。黃仁勳個人實質持股大約3.58%，而且沒有任何特殊的投票權，不能夠以少數股份控制公司。英偉達董事局現在除了黃仁勳之外一共有10名成員，只要有半數董事同意，董事局就可以解除任何高層職務，不需要證明違法或者重大過失。即是說一旦過半數獨立董事認定黃仁勳繼續任職會損害公司利益，罷免他在程序上並不困難。

這張攝於2026年8月26日的照片中，可以看到位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的英偉達公司總部。（Reuters）

不過，黃仁勳過去三十幾年的主導地位，證明其領導更多是基於他特有的技術路線，以及較為直接的管理模式，而不是單純法律意義上的控制權。黃仁勳最終會不會喪失對英偉達的控制權，反而主要是看美國政府的調查能夠拿到些甚麼證據出來。

根據《紐約時報》，美國對MegaSpeed的調查機構已經由最初的商務部移交到司法部，代表着原本的出口管制行政調查已經變成刑事調查，但是目前司法部針對黃樂的調查依然限於出口管制而不是情報問題。

不過就算黃仁勳保得住行政總裁之位，亦面臨被人從三方面削權。

首先是對敏感客戶、出口合規和國家安全相關事項的決策權，會被董事會或者合規委員會約束；第二，英偉達董事會亦都可能會通過增設首席合規官以及強化審計委員會權限，去降低行政總裁個人的裁量空間；第三，股權佔比比較大的機構投資者都可能會要求更透明的治理結構，包括正式的接班人計劃以及風險隔離機制。

黃仁勳過去是英偉達最大的資產，如今亦都成為了最大的單一風險。