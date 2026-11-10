黃仁勳出軌｜英偉達遭集體訴訟　他會失去對英偉達的控制權嗎？

英偉達董事會11月8日宣佈，將針對有關首席執行官黃仁勳個人關聯事項的指控啟動獨立調查。當地時間9日，英偉達股價走低，最終收跌4.27%，報每股178.67美元，市值縮水約1930億美元。而在美股收盤五分鐘後，英偉達及黃仁勳便遭到股東集體訴訟，指控其涉嫌欺詐股東。



在本次醜聞衝擊之前，英偉達股價本就承壓。市場對AI賽道企業估值的擔憂持續升温，疊加AI板塊普遍遭遇拋售，英偉達股價在過去一個月已累計下跌近20%。現年63歲的黃仁勳是英偉達的核心支柱。這場「桃色風波」疊加扣上的「間諜」帽子，黃仁勳會失去對英偉達的控制權嗎？

短期看，黃仁勳被立即罷免的概率仍不高；但中長期看，他已難以維持過去那種「一人即英偉達」的絕對控制。真正的分水嶺不在婚外情本身，而在獨立調查、國會審查與SEC執法是否會交叉指向「重大訊息披露缺陷」或「國家安全合規漏洞」。

黃仁勳（左）出軌被指懷疑是中國間諜的女商人黃樂（右）。（網上圖片）

黃仁勳從未擁有「絕對控制權」

英偉達採用一股一票的單一股權結構，未設AB股。 黃仁勳是英偉達的創始人，也是英偉達的CEO，同時也是英偉達11名董事會成員中唯一的非獨立董事。目前英偉達70.94%的流通股由機構投資者持有，最大的兩家分別是BlackRock（持有7.43%）和Vanguard（持有7.31%）。

黃仁勳個人實質持股約3.58%（依2026年最新SEC Proxy Statement申報，含家庭基金會等共計約8.7億股），且沒有任何特殊的投票權，無法以少數股份控制公司，其他高管合計持股不足1%。他過去三十多年的主導地位，依賴的是技術路線、扁平管理、董事會授權和股東信任，而非法律意義上的控制權。英偉達《公司細則》第32條規定，董事會過半數即可解除任何高管職務，無需證明違法或重大過失。 這意味着，一旦獨立董事認定其繼續任職會損害公司利益，程序上罷免CEO並不困難。

2026年9月24日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳抵達華盛頓特區，出席特朗普為習近平舉行的國宴。（Reuters）

三條路徑可能動搖其職位

黃仁勳不會僅因為出軌就失去英偉達的CEO職位和董事席位，但他目前已捲入所謂的情報案。特朗普表示，黃仁勳正在接受FBI調查。同時他還要面對眾議院三個委員會的聯合調查，需要在11月18日在國會進行閉門簡報。

三個路徑都可能有強大壓力。首先是董事會獨立調查： 由獨立董事委員會與外部律師監督，重點審查黃仁勳是否成為外國情報行動目標、是否隱瞞重大風險。 若發現其未及時向董事會披露可能影響國家安全或公司合規的重大訊息，董事會可基於信義義務啟動人事處置。

其次，來自國會與監管壓力：眾議院外交事務、情報、美中戰略競爭三個委員會已要求黃仁勳於11月18日出席閉門簡報。 國會調查本身未必直接罷免CEO，但可通過報告、輿論和立法施壓，推動SEC或司法部進一步介入。

第三，若投資者集體訴訟或SEC認定英偉達存在重大訊息披露問題，董事會將很難繼續為其背書。 在美國公司治理邏輯中，CEO不必被刑事定罪才下台。但只要市場與董事會認為其可信度受損，職位就可能動搖。

另外，也值得一提的是，黃仁勳約8.01億股（約佔其持股92%）通過家族信託、LLC和基金會持有，且多由他與妻子共同擔任受託人或共同行使投票權。 若婚姻關係出現重大變化，信託持股的投票安排可能成為不確定性來源。但目前並無公開證據顯示其妻已單獨干預董事選舉或投票安排，這一因素仍屬潛在變量，不能直接等同於控制權即將轉移。

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認出軌。

短期內不會罷免黃仁勳

但現實來看，英偉達董事會短期內不會罷免黃仁勳。英偉達沒有成熟接班人，管理高度扁平，約數十名高管直接向黃仁勳匯報。 貿然更換CEO可能引發戰略斷層、客戶信心動搖和AI產業鏈連鎖反應。董事會聲明仍稱「對黃仁勳及其領導團隊抱有信心」，且公司強調目前無證據顯示國家安全或機密洩漏。 在調查結論形成前，董事會更可能採取「保留職位、限制敏感權限、強化合規監督」的中間方案。

長遠來看，黃仁勳是否可能喪失對英偉達的控制權，主要看美國內部調查能獲得了什麼證據。根據美國媒體報道，美國情報機構已經對Megaspeed的董事總經理黃樂採取一年的電子監控。對Megaspeed的調查由最初的商務部移交到司法部，意味着從出口管制行政調查變成了刑事調查，但目前司法部針對黃樂的調查仍限於出口管制而非情報問題。

相信民主黨和共和黨鷹派後續還會使用手段持續向黃仁勳施壓。比如議員啟動國會調查，這個已經開始了。國會調查其實是設置政治議程，調查本身費時耗力，可以用來宣傳。調查完畢後，國會委員會還可以出具調查報告，用以煽風點火，製造輿論。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為英偉達行政總裁黃仁勳（左）頒發國家科學獎。（Reuters）

另外還很大可能推進國會立法。在對黃仁勳持續施壓的情況下，兩黨議員更有可能合力推動通過更嚴格的半導體出口管制法案，以彌補已經發現的「所有漏洞」。同時要求美國證券交易委員會（SEC）執法。如果英偉達股價因上述調查持續下跌，引發投資者集體訴訟，那可能觸發SEC的調查和行政處罰。此外，商務部BIS還會繼續進行出口管制調查，形成新的證據。

無論怎樣，黃仁勳面對的美國政治環境，因共和黨中期選舉大敗，大量共和黨議員考慮自己前程主動疏離特朗普而出現根本變化。民主黨和共和黨鷹派主導的針對黃仁勳的各種調查會輪番上陣，甚至可能被操弄成2028年美國大選的核心議題之一。

黃仁勳過去是英偉達最大的資產，如今也成為最大的單點風險。即便黃仁勳保住CEO頭銜，也可能面臨三重削弱：

首先是對敏感客戶、出口合規和國家安全相關事項的決策權被董事會或合規委員會收束；

其次，想必董事會通過增設首席合規官、強化審計委員會權限，降低個人裁量空間；

此外，機構投資者可能要求更透明的治理結構，包括正式接班人計劃和風險隔離機制。