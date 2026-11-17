11月18日至19日，亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將在中國深圳舉行。會議以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，將「開放、創新、合作」確立為三大優先領域，不僅為應對當前貿易保護主義蔓延、技術競爭加劇及供應鏈重構指明方向，也為中韓兩國深化合作、共同推動亞太經濟一體化提供重要契機。

撰文：李相萬 楊延龍



從慶州到深圳：推進亞太自由貿易區（FTAAP）建設務實合作

2025年慶州APCE會議期間，中國國家主席習近平表示，中方願同各方「攜手構建亞太共同體，促進亞太地區增長和繁榮，着力推進亞太自由貿易區、互聯互通、數字經濟、人工智能等務實合作，為亞太發展注入更大活力和動力，更多造福亞太人民」。如果說慶州APEC會議主要確認了合作方向與基本原則，那麼深圳APEC會議則是將共識轉化為共同項目和實施方案的重要契機。

2025年10月31日，韓國慶州亞太經合組織（APEC）峰會期間，中國國家主席習近平出席韓國總統李在明舉辦的峰會晚宴。（Youtube/ @APEC2025KOREA 直播截圖）

為此，中韓雙方可推動中韓自由貿易協定升級進程、促進《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）落地見效，並推動二者與APEC框架下的多邊經濟合作有機銜接。首先，要全力推動中韓自由貿易協定在服務貿易與投資領域的後續談判取得實質性突破，優化市場準入條件，增強企業經營活動的穩定性與可預期性。其次，依託RCEP制度優勢，支持市場主體用好原產地規則、協同改進通關程序。在APEC層面，可發起電子貿易單證互操作、智慧海關共建、數字物流協同等面向各成員經濟體開放的普惠性合作項目。

這類合作有助於降低貿易與投資成本、打通現有機制間的銜接堵點。中韓雙方需謀劃出面向其他成員經濟體開放的合作項目，建立健全成果評估機制，使合作進程可跟蹤、成果可檢驗。

以供應鏈穩定與人文交流夯實兩國合作基礎

在提升區域生產網絡韌性、增強區域市場穩定性的進程中，中國與區域各方擁有共同利益。韓國亦期待以深圳APEC會議為重要契機，有效對沖供應鏈與國際貿易環境中的不確定性，拓展中韓務實合作。兩國可進一步深化關鍵礦產、能源及核心零部件供需訊息共享，健全應急聯絡機制，確保在供應鏈路受阻時能夠第一時間採取應對舉措。針對受出口管制措施影響、生產經營面臨實際困難的市場主體，雙方應探索建立合規事項快速辦理通道運行機制，明確許可准入標準、提升辦理流程透明度，增強審批周期的可預期性。與此同時，還需健全工作磋商機制，第一時間協調解決通關延誤、跨境交易梗阻等實際問題。

2026年1月4日，中國和韓國國旗在北京首都國際機場附近的街道上迎風飄揚。（Getty）

值得注意的是，供應來源多元化佈局與提升現有貿易關係穩定性，並非對立。推進供應來源多元化，不應以縮減、排斥同特定國家的貿易往來為目的，核心着眼點是對沖供應過度集中所潛藏的各類風險。與此同時，在現有中韓雙邊貿易框架下，應當通過提升規則與流程的透明度、增強政策可預期性，持續鞏固貿易關係的穩定基礎。

在推進中韓關係發展方面，雙方應進一步落實兩國領導人達成的共識。兩國需持續拓展文化交流和文旅產業合作，擴大青年與科研人員雙向交流，推動各類創新基地協同對接，支持中小企業、高等院校、研究機構開展跨主體聯合研究，並拓展雙方在第三國市場的合作空間。兩國還可依託免簽入境政策擴容等人員往來便利化舉措，增進兩國民眾情感聯結、深化民間互動，為夯實中韓關係社會根基、提升雙邊關係發展注入持久動力。

統籌推進人工智能與綠色轉型合作

2025年慶州APEC通過的《APEC人工智能倡議（2026—2030）》，聚焦AI創新、能力建設以及AI基礎設施投資。未來中韓合作的重點，可考慮落實APEC東道主經濟體通過的倡議措施，並將其拓展為共同應對綠色轉型的合作項目。

如果把韓國提出的「亞太人工智能樞紐」構想，同中國的人工智能產業應用優勢相結合，將慶州共識轉化為具體的合作項目，雙方可優先考慮面向中小企業的人工智能應用培訓、勞動者再培訓、老年照護技術、節能環保以及智慧物流等合作項目。其中，利用人工智能提高生產和運輸效率、降低能源消耗的項目，可同時促進供應鏈穩定和綠色轉型。

雙方還可增進對碳排放核算和環境認證制度的理解，共同提高測量、報告與核查能力，從而減輕中小企業適應相關制度的合規負擔。將供應鏈、人工智能等議題統籌推進的合作方式，既契合中方確立的「開放、創新、合作」三大優先領域，還能為吸引其他成員經濟體共同參與創造空間。

深圳街頭「喜迎APEC」的宣傳標語隨處可見。（許靖雯攝）

在數字和能源基礎設施領域，應充分評估其經濟可行性與可持續性，設計多邊開發銀行和民間資本的參與方式及風險分擔機制。推動慶州共識在深圳轉化為可實施的合作項目，是中韓兩國攜手為亞太地區創新與包容性增長作出貢獻的務實路徑。

考慮到亞太當前的地緣政治狀況及各成員經濟體之間的政策差異，以及APEC以自主參與和協商一致為基礎的運行機制，確認共同原則、從具備可行性的項目入手並逐步積累成果，是較為務實的方案。韓國作為上一年度東道主經濟體，可為合作的連續性提供保障，中國則可作為本年度東道主經濟體推動有關共識落地實施。

如果能將慶州會議確認的合作方向，在深圳轉化為具體的共同項目和實施計劃，那麼2026年深圳APEC會議就有望成為中韓推進亞太自由貿易區建設務實合作的新起點，助力亞太經濟一體化。

（作者李相萬系韓國慶南大學極東問題研究所特聘教授、山東大學國際問題研究院客座教授；楊延龍系山東大學國際問題研究院專任研究員）

