中國單獨官宣中俄美元首會晤　不在APEC議程中是中國的刻意而為

中國外交部11月16日上午發布消息稱，11月19日，中國國家主席習近平將同俄羅斯總統（Valdimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、美國總統特朗普（Donald Trump）在深圳舉行中俄美元首會晤。

之前當地時間11月13日白宮已經宣佈特朗普將於11月19日下午先同習近平舉行中美元首雙邊會晤及工作午宴，隨後在結束深圳行程前舉行美中俄三方會晤。

11月14日至15日俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）通過塔斯社等俄官方媒體對外正式確認，「俄羅斯、中國、美國領導人將於11月19日在深圳APEC峰會期間舉行三方會晤，三方已就此達成一致。」

深圳APEC媒體中心位於深圳會展中心內。（香港01）

和美國和俄羅斯將三方元首會晤視為APEC峰會期間的一次三邊外交活動不同，中國在提到中俄美三方元首會晤時並未提到APEC，並未將其同APEC混為一談。

中國外交部11月16日上午官宣中美俄三方元首會晤時是單獨發布的消息。

關於APEC相關活動，中國外交部是早在11月13日就發布了相關消息，比如亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行。亞太經合組織工商領導人峰會將於11月17日至18日在深圳舉行。會議期間，習近平主席還將為與會各經濟體領導人或代表舉行歡迎宴會，並同外國領導人舉行雙邊會晤。

圖為俄羅斯藝術家謝爾吉延科（Alexey Sergienko）的畫作「深圳26」（Shenzhen 26），描繪美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）中國國家主席習近平以及俄羅斯總統普京（Valdimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。（Reuters）

中國官宣APEC相關安排時提到了領導人非正式會議、工商領導人峰會、歡迎宴會以及雙邊會晤，但並沒有提到三邊會晤，更沒有提到中美俄三方會晤。儘管美國俄羅斯在11月13日到14日前後基本上已經公開了中美俄三方會晤的消息，但是中國在提到APEC時根本沒有提中美俄三方會晤。

將中俄美三方外交會晤，獨立於APEC之外進行官宣，是中國的刻意而為。

首先，中俄美三國元首首次舉行三方會晤，屬於具有全球戰略意義的重大獨立外交事件。在正式公告中不將其寫成「在出席某會議期間舉行」，而是直接採用「時間+地點+人物+會晤名稱」的獨立公告體例，避免了將其降格為某個區域經濟會議的「場邊附屬活動」（Sideline Event），凸顯了其作為獨立大國首腦外交的規格。

特朗普2026年5月15日訪華，在中南海會見中國國家主席習近平。赴深圳參加APEC，是特朗普今年第二次到訪中國。（Reuters）

其次，亞太經合組織（APEC）本質上是聚焦貿易投資自由化、互聯互通與經濟合作的區域性經濟論壇。而中俄美元首會晤涉及全球戰略穩定、核軍控、中東戰事等高敏感度的地緣安全與「高政治」議題。中方一貫反對將經濟合作平台政治化、安全化。

在中美俄三方會晤官方公告中不提APEC，等於在法理與輿論層面對兩者進行「物理切割」——明確界定中俄美會晤是三國元首利用同時在深圳的契機舉行的獨立三邊政治接觸，而非APEC官方議程的一部分，避免外界將APEC本身與大國安全博弈捆綁。

今年5月在特朗普訪華之後數日普京就訪問了中國，此次前往深圳是普京年內第二次訪華。圖為2026年5月20日，北京人民大會堂，中國國家主席習近平（右）與到訪的俄羅斯總統普京（Valdimir Putin，又譯普丁或蒲亭，左）一同出席歡迎儀式。（Reuters）

更為重要的是，如果東道主中國在官方通稿中直接將「中俄美元首會晤」冠以「APEC期間」的前綴，極易向東盟、拉美及亞太其他中小成員傳遞出「三巨頭在APEC框架內另立山頭、大國主宰亞太規則」的敏感信號。剝離APEC標籤，正是為了消除其他成員對被邊緣化的擔憂，彰顯東道主對多邊機制全體成員平等地位的尊重。

最後，對比三方官宣口徑可以看到明顯的戰略博弈：俄羅斯克里姆林宮刻意強調「在深圳APEC峰會期間舉行」，意在借國際多邊舞台的聚光燈打破西方外交孤立。美國白宮率先放風並高調列出核軍控、美伊衝突等具體議題，試圖單方面定義會晤性質。

中國作為東道主，以僅二十餘字的極簡通稿壓軸發布，既不借APEC為任何一方背書，也不列出議題清單，從而在最大程度上保留了東道主對主場外交節奏與議程設置的主動權。