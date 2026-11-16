APEC深圳｜李家超明起一連三日赴會　與其他經濟體領導人雙邊會談

亞太經合組織（APEC）領導人會議本周在深圳舉行，行政長官李家超明日（17日）前往深圳出席工商領導人峰會、領導人非正式會議。同行的包括商務及經濟發展局局長丘應樺和行政長官辦公室主任葉文娟。



2025年10月31日，行政長官李家超在韓國慶州出席亞太區經濟合作組織領導人與東道主嘉賓非正式對話。圖示國家主席習近平（左）和李家超（右）出席會議。（政府新聞處）

今年是亞太經合組織「中國年」，是國家第三次擔任東道主。會議以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，聚焦「開放、創新、合作」三大優先合作領域。李家超11月17日至18日出席亞太經合組織工商領導人峰會，包括專題研討和開幕式。11月19日出席亞太經合組織領導人非正式會議。

期間，李家超將出席為與會各經濟體領導人或代表舉行歡迎宴會，並與其他經濟體領導人舉行雙邊會談，就共同關心的議題交流意見，加強合作。

2025年10月31日，行政長官李家超在韓國慶州出席亞太區經濟合作組織領導人與東道主嘉賓非正式對話。圖示國家主席習近平（左）和李家超（右）出席會議。（政府新聞處）

李家超說，亞太經合組織成員經濟體是香港的重要貿易夥伴，貿易往來佔本港外貿總值高達87%。香港是世界最具競爭力的經濟體之一，一直堅定支持自由貿易和多邊主義，積極通過亞太經合組織的平台，持續加強國際交往合作。

他說亞太經合組織財長會上月首次在香港舉辦，體現香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢。特區政府會繼續與不同亞太經濟體加強互聯互通，進一步發揮香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，促進區域繁榮發展。

2024年行政長官李家超在秘魯出席亞太區經濟合作組織會議（APEC）期間，與國家主席習近平交談。（政府新聞處）

2024年行政長官李家超在秘魯出席亞太區經濟合作組織會議（APEC）。（政府新聞處）

李家超離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。