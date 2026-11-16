APEC三國峰會排位藏玄機　為何北京定名中俄美而不是中美俄？

中國外交部11月16日上午發布消息說，11月19日，中國國家主席習近平將同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、美國總統特朗普（Donald Trump）在深圳舉行中俄美元首會晤。這則正式官方公告，嚴格使用了「中俄美元首會晤」的說法，和以往人們通常談到三個大國時習慣說中美俄是不同的。

有聲音認為這體現了中國在對待美俄時的關係親疏。

中俄之間是「新時代全面戰略協作夥伴關係」，政治互信與協作水平顯著高於處於激烈博弈中的中美關係。在深圳主場官宣中將「俄」置於「美」前，既體現了對中俄高水平戰略協作的尊重，也向外界傳遞了中方不會為了迎合美方而冷落俄方的清晰外交信號。並且此次APEC峰會是俄羅斯總統普京近年來重磅亮相國際舞台的峰會，中國這麼做是成人之美，給俄羅斯面子。

2025年2月8日，克里米亞雅爾塔Livadia公園的一家藝術畫廊，一幅描繪美國總統特朗普、俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平的「1945年雅爾塔會議 2.0」繪畫。（Reuters）

也有分析指出，外交會晤的排位有著嚴格的確認邏輯，並不是以和中國關係的遠近親疏來定的。

中國主辦多邊會議常用國名漢語拼音首字母排序，俄羅斯（Éluósī）拼音首字母為 E，排在美國（Měiguó）首字母 M 之前。按照國際通行的外交文書慣例，發布公告或擔任東道主的一方通常將本國置於首位（「中」在最前），同等級別的參會國家元首的禮賓排序通常嚴格依照連續擔任國家元首的時間先後計算。

國際禮賓通常以現行連續在任職位時間或累計資歷為依據，普京連續執政自2012年起，而特朗普重返白宮之第二任期自2025年1月起算，兩者在現任連續任期計算法上確有先後之分。因此禮賓順序上普京排在特朗普之前。

深圳街頭「喜迎APEC」主題標識與宣傳標語隨處可見。（許靖雯攝）

之前白宮官員談到三方會晤時使用的說法是「美中俄」（U.S.–China–Russia），克里姆林宮在確認會晤時採用「俄中美」（Россия — Китай — США）的表述。

美國官方通報慣例將本國（U.S.）放在第一位；其餘兩國按英文國名首字母排序，China（中國）自然排在 Russia（俄羅斯）之前，形成了標準的 U.S.–China–Russia 表述。

俄方作為公告發布方將本國（Россия / 俄）置於首位；在俄語字母表中，「中國」（Китай，首字母為 К）排在「美國」（США，首字母為 С）之前，因此「俄中美」完全符合俄語官方公文規範。

三方公布會晤時稱謂不同也許會隱含地緣政治與外交信號，但是作為正式的外交活動，其命名並非隨意而為。中美俄作為大國，三方同意舉行會晤，不存在誰壓誰一頭，誰和誰親疏，必然會嚴格遵循外交慣例進行操作。