2026年11月18日至19日，中國將在深圳舉辦亞太經合組織（APEC）峰會。這是繼2001年上海APEC峰會、2014年北京APEC峰會之後，中國第三次舉辦APEC峰會。與往年有所不同的是，今年深圳APEC峰會的重頭戲是11月19日中國國家主席習近平與美國總統特朗普、俄羅斯總統普京的會晤。這既是普京自2017年前往越南出席APEC峰會以來時隔9年再次出現在APEC峰會現場，又是中美俄三國元首歷史上首次面對面會晤。9年之間，世界局勢經歷了新冠肺炎疫情、俄烏衝突、以哈衝突、美以伊衝突與特朗普二次當選的衝擊，正面臨着不少新的挑戰。

美國、中國、俄羅斯是全球最具有地緣政治影響、綜合實力最強大的三個大國。三個大國之間複雜的外交關係是國際關係長期以來的關注重點。當普京領導下的俄羅斯依然陷於俄烏衝突的泥潭，當特朗普領導下的美國被美以伊衝突所困擾，當被特朗普稱作G2的中美兩國日益呈現複雜的競合關係，三個大國領導人選擇在中國作為主場的深圳APEC峰會期間舉行會晤，無疑說明中國國際影響力的上升。

國際關係說一千道一萬，國家利益、綜合實力、價值理念才是基礎性因素，其中綜合實力是重中之重。國家利益需要綜合實力去維護，價值理念需要綜合實力去落實。以APEC峰會作為觀察的窗口，美國、俄羅斯、中國的綜合實力在過去30多年之間發生了重大變化，世界格局深度重塑。這樣的重大變化既說明了國家命運「三十年河東，三十年河西」，又在警示各個國家和地區要吸取國家興衰的教訓。

11月17日，2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳前海國際會議中心開幕。（資料圖片）

美國一家獨大的單極秩序正在瓦解

美國大約在19世紀後期開始在經濟總量、工業產值方面超過英國，成為世界第一經濟大國與第一大工業國。那個時候的美國已經崛起，但並未被普遍視為全球霸主，因為相比於美國，昔日的全球霸主英國依然具有存量優勢。當歐洲相繼陷入第一次世界大戰、第二次世界大戰，被戰爭嚴重摧殘之後，已經崛起多年的美國才被全球公認為第一強國。然而不幸的是，二戰剛結束不久，美蘇冷戰又開始困擾人類。冷戰期間，美國和蘇聯兩個超級大國在各個方面展開了地緣政治博弈，直到1991年龐大的蘇聯轟然解體，美國贏得冷戰，成為一家獨大的唯一超級大國。

1991年的美國既有傳統西方盟友作為強援，又有全球大幅領先的綜合實力。昔日能與美國分庭抗禮的蘇聯已經解體，美國又以十分漂亮的方式贏得海灣戰爭。從當時的全球格局來看，美國的地位可以說是如日中天，以至於許多人將美國的政治經濟發展模式視作「歷史的終結」。從以匯率方法計算的經濟總量來看，那個時候美國的GDP大約佔世界經濟比重的四分之一。與美國相比，蘇聯經濟早在解體之前便已經歷連續多年的停滯和衰退，以至於在蘇聯解體的1991年，作為蘇聯最主要繼承者的俄羅斯的GDP佔世界經濟比重僅為2.41%。這樣的差距讓美國無可爭辯地成為冷戰結束初期世界格局一家獨大的存在，世界秩序變成美國單極主導。

蘇聯解體後，美國曾一度開始尋找新的競爭對手。小布殊在競選美國總統過程中，曾把中國視作「戰略競爭對手」。後來發生的兩件事影響了歷史走向。第一件事是2001年「9·11」恐襲事件的發生讓美國國家戰略的注意力發生轉變。第二件事是中國在小布殊上台後及時釋放善意，與美國重新建立互信關係。以「9·11」事件作為轉折點，美國開始投入巨大資源發起反恐戰爭，造成國家實力被嚴重消耗。

阿富汗戰爭、伊拉克戰爭大幅消耗美國的國力與戰略資源。（Getty）

2008年金融危機一度衝擊了美國經濟。2016年特朗普首次當選為美國總統，他的任性妄為讓美國積累多年的軟實力遭受重創。2020年特朗普連任失敗，但特朗普現象所折射出的政治極化、內耗、社會撕裂問題仍在侵蝕着美國的發展。2024年特朗普捲土重來，草率挑起關稅戰與美以伊衝突，再次令美國的健康發展蒙上陰影。

與1991年相比，今天美國的經濟總量依舊是世界第一，GDP比重還是在四分之一左右。美國依舊具有巨大存量優勢，美國的軍費開支全球第一，軍事基地遍佈世界，美元體系依舊主導世界金融，美國在核心科技領域仍然引領全球，美國政治的糾錯能力和美國經濟的韌性不容低估。

然而美國的相對優勢已經大幅下降，美國的世界第一大工業國地位在2010年已被中國所取代。經過1978年改革開放以來的持續快速發展，中國經濟、科技與美國的差距已經大幅縮小。2025年中國GDP佔世界經濟的比重約為六分之一，連續多年穩居世界第二大經濟體。美國的盟友體系、軟實力因為特朗普的衝擊而遭到削弱。美國的治理因為被民粹主義、利益集團過度影響而面臨困境。與過去相比，美國單極主導的世界秩序雖然尚未徹底終結，但正在瓦解，美國越來越需要與以中國為代表的各國協商世界事務。

2026年9月23日，中國國家主席習近平（右二）抵達美國，美國總統特朗普（Donald Trump，左二）罕有地親自到安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）機場迎接習近平夫婦。（X@WhiteHouse）

俄羅斯落後於時代發展潮流

俄羅斯的國家發展道路充滿教訓。二戰結束後，蘇聯是可以與美國分庭抗禮的超級大國，是當時社會主義陣營的老大哥。蘇聯在巔峰時期的經濟總量位列世界第二，具有十分強大的軍事實力和廣泛的地緣政治影響力。1970年蘇聯GDP佔世界經濟的比重在13%左右。然而從70年代中後期開始，蘇聯經濟長時間陷入停滯和衰退狀態，經濟總量陸續被日本、德國、法國、英國超越。蘇聯解體後，俄羅斯經濟陷入嚴重困境，國家持續衰退。2000年普京當選俄羅斯總統的時候，他所接手的其實是蘇聯解體之後的亂攤子，他曾嘗試復興俄羅斯，但效果不盡如人意。

中國社會科學院榮譽學部委員、俄羅斯東歐中亞研究所研究員陸南泉發表在《中國浦東干部學院學報》的一篇文章《普京時期體制轉型進程中的俄羅斯經濟評析》揭示出了俄羅斯的困境。據陸南泉的研究，上任之初的普京力圖恢復俄羅斯的大國和強國地位，有着振興經濟的夢想，嘗試從各個方面改善國家治理，並在2000年至2007年取得亮眼的成績，「政治上的混亂無序狀態得到了根本改變，保持了良好的經濟發展態勢，人民生活水平有較大改善」。然而當時俄羅斯亮眼的經濟發展成績除了因為普京的政策努力之外，還與國際能源價格大幅上漲帶來的恢復性增長密不可分。俄羅斯是能源出口大國，經濟增長依賴於國際能源價格，而在2000年至2007之間國際能源尤其是國際石油價格恰好總體處於大幅增長的周期，從而讓葉利欽時期大幅萎縮的俄羅斯經濟在普京上任初期趁勢實現恢復性增長。

據陸南泉的研究，隨着2008年西方金融危機的衝擊與2014年克里米亞事件引發的以美國為首的西方國家的制裁，俄羅斯經濟開始面臨嚴峻挑戰，自此之後連續十多年處於低增長或負增長狀態。2022年俄烏衝突爆發以來，俄羅斯經濟雖然仍有增長，但「綜合來看，當前和今後一個時期，由於面臨複雜的國際環境，且缺乏推動經濟持續穩定快速增長的基礎性條件，俄羅斯經濟很有可能陷入滯脹狀態」。陸南泉認為，俄羅斯經濟的困境既離不開克里米亞事件發生後特別是俄烏衝突爆發後西方的制裁，又與一系列政策失誤有關。在他看來，從2000年普京上任到現在，俄羅斯經濟沒有擺脱對能源的過度依賴，未能有效遏制製造業和加工工業的嚴重衰退，經濟以高度壟斷的國家資本主義為特徵，忽視中小企業的發展。

2025年12月29日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會議，討論針對烏克蘭的軍事行動。（Reuters）

俄羅斯作為疆域面積最大的國家，在軍事、能源、地緣政治領域依舊具有全球影響。然而時代已經不同，今天世界的競爭早已不再是以前的疆域面積之爭那麼簡單，而是越來越取決於市場、經濟、工業、科技、創新的競爭。遺憾的是，蘇聯解體之後的俄羅斯非但市場經濟轉型不成功，而且過度沉迷於地緣政治博弈，被衝突和戰爭大幅消耗國力，以至於在21世紀以來的科技創新、產業升級浪潮中落後於時代浪潮。無論是資訊科技領域還是在以AI為代表的新一輪科技浪潮中，俄羅斯都大幅落後於美國與中國。俄羅斯的未來在於能否及早從俄烏衝突中妥善抽身，在於能不能改進國家治理、壯大經濟、優化產業結構與追趕創新科技發展浪潮。

中國後來居上，仍需「苦練內功」

在過去的三四十年中，中國崛起是最備受矚目的世界格局變化。中國在改革開放前的綜合實力不僅遠遠不如美國，而且大幅落後於蘇聯。改革開放前的中國，連温飽問題都未解決，人民生活窮苦。然而以1978年改革開放為轉折點，中國經濟開始快速發展，歷史性地解決温飽問題。1991年中國GDP佔世界經濟的比重僅為1.6%，比當時已經陷入衰退周期的俄羅斯還低，但2025年中國GDP佔世界經濟的比重約為六分之一，經濟、工業、科技的發展水平早就已經大幅超過俄羅斯。

1978年改革開放的時候，鄧小平領導下的中國把「和平與發展」作為時代主題，對內撥亂反正，回歸常識理性，把發展經濟、工業、教育、科技作為重中之重，對外與美國建交，與日本、蘇聯、韓國、東南亞國家改善關係，積極融入美國主導的全球貿易體系。

那個時候的中國主張「不稱霸」、「不結盟」，努力避免捲入國際衝突。東歐劇變、蘇聯解體之後，鄧小平提出「冷靜觀察、沉着應付、穩住陣腳、韜光養晦、有所作為」的戰略方針，對中國政策的走向產生了深遠影響。與美國、俄羅斯都曾長時間陷入嚴重消耗國力的戰爭泥潭不同，中國自改革開放以來除了有限度地發起對越自衛反擊戰之外，數十年都在和平環境中不斷壯大自己。

舉辦APEC峰會的深圳是中國改革開放最成功的經濟特區。（香港01）

中國周邊的地緣政治環境其實錯綜複雜，從朝鮮半島、日本、台海到南海、印度、阿富汗、中亞，都有可能給中國帶來挑戰。比如，1999年5月美國轟炸中國駐南聯盟大使館事件，中日關於釣魚島與歷史問題的紛爭，中印關於邊界問題的紛爭，菲律賓單方面發起的南海仲裁案，佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，都曾考驗中國。然而中國一直保持不容低估的克制與理性，未讓國家像美俄那樣陷入戰爭泥潭。

2022年6月，中共黨報《人民日報》刊發的《集中精力辦好自己的事情》認為：「應深刻認識到，對於中國這樣一個體量巨大、向上發展的國家來說，外部環境的不穩定、不確定、不安全因素歸根結底屬於外因，不是起決定性作用的。能不能在新徵程上實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢，歸根結底要看內因，看我們能不能集中精力辦好自己的事情。」該文重提鄧小平說的「冷靜、冷靜、再冷靜，埋頭實幹」，認為「沒有改革開放以來我們聚精會神搞建設、一心一意謀發展形成的強大實力」，中國「就不可能有今天這樣的國際影響力、感召力、塑造力，就不可能在世界大變局中開創新局、在世界亂局中化危為機」。

國家是時間河流上的航船。中國在改革開放後的內政外交政策深刻改變了國運，讓一個有着深厚文明傳統的大國走上了和平崛起的道路。然而正如俄羅斯發展所警示的那樣，中國仍需「冷靜、冷靜、再冷靜」，仍需「以苦練內功來應對外部挑戰」。

應該看到的是，中國依舊面臨許多現實問題，比如，國家治理的民主、法治、開放、公平程度存在明顯短板，腐敗和官僚主義問題十分嚴重，發展不平衡不充分問題仍然突出，關鍵核心技術仍然受制於人，有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」，經濟面臨增速放緩壓力，青年失業問題突出，大量的家庭揹負沉重債務，大量的年輕人在現實壓力面前選擇不婚不育，人口出生率大幅下跌。怎麼解決現實問題，將直接影響中國能否在新的形勢下健康發展與長治久安。中國在深圳APEC峰會期間舉辦中美俄峰會，正是中國綜合實力持續增長的一次時代縮影，但行百里者半九十，越是這樣的時候越要總結歷史教訓與保持清醒。