荷蘭政壇出現少見一幕：執政黨和在野黨、議會和內閣，幾乎在同一個星期裏，對美國國會的一項可能涉華的法案齊聲說「不」。



11月24日議會辯論，荷蘭聯合政府成員、中間偏右自由民主人民黨（VVD）議員馬斯（Nicole Maes）、進步黨派Volt黨議員達森（Laurens Dassen）、JA21黨議員霍赫芬（Michiel Hoogeveen）先後表態，「MATCH法案對ASML是災難，對荷蘭經濟也是災難。」敦促政府抵制美國MATCH法案。

外貿大臣舍爾茨瑪（Sjoerd Sjoerdsma）11月26日在議會直言「美國不是費爾德霍芬的老闆」——費爾德霍芬（Veldhoven）就是ASML總部所在地。舍爾茨瑪進一步指出，美國嫉妒荷蘭與阿斯麥掌握的頂尖光刻技術，自己本土造不出來，卻總想伸手替別的國家當家作主。前一天，外交大臣貝倫德森（Tom Berendsen）在北京也亮明了同樣的態度。

阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）為荷蘭光刻機企業。圖為2023年6月16日，ASML荷蘭費爾德霍芬總部的標誌。（REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo）

問題出在美國推出的《硬件技術管制多邊協調法案》，簡稱MATCH法案。這名字聽上去冠冕堂皇，號稱要多邊協調，對晶片等硬件技術進行管制，但翻開條款，這根本就是美國給盟友定下的霸王條款。美國在法案中，給荷蘭、日本這些半導體設備生產國定下了150天的期限。要求在五個月之內，必須全面封殺所有浸沒式DUV光刻機的對華出口。

更狠的是，即便是已經賣到中國境內的設備，也必須強行切斷零部件供應、上門維修和固件升級等全部維保服務。荷蘭等盟友不聽話怎麼辦？華盛頓將直接啟動所謂的「外國直接產品規則」，繞開荷蘭本國政府，直接接管ASML的發貨審批權限，用美國國內法去管轄荷蘭企業。

荷蘭總理耶騰（Rob Jetten）表示，將於12月14至15日前往美國邁阿密參加G20峰會，並與美國總統特朗普商討（MATCH Act）法案事宜。（Reuters）

以前對於美國的施壓，荷蘭還會做一些妥協讓步，比如EUV光刻機，從始至終對中國實行出口管制，部分高端DUV也設置了出口許可門檻。但這一次的法案，已經越過了荷蘭能夠接受的紅線。它已經不再只是限制「新機器賣不賣」，而是要對已經完成交易，屬於中國企業的存量設備動手。

按常理來說，機器賣出去，所有權就已經轉移了。強制禁止維保，相當於跑到別人家的工廠，要求服務商不能給已經賣出去的機器做檢修。這種域外管轄，放在國際貿易規則里，是赤裸裸的越界和長臂管轄。如果荷蘭答應了，商業信譽何在？以後荷蘭的東西誰還敢買？也正因如此，這次荷蘭的執政黨和反對黨罕見達成了共識，議會上下集體對美國說「不」。荷蘭明確表態，會聯合歐盟、德國、法國展開密集遊說，阻止MATCH法案。就算法案強行闖關通過，荷蘭也會向美國提出豁免執行，並且評估對應的反制手段。

阿斯麥公司（ASML，艾司摩爾）生產的EUV光刻機。（網絡圖片）

荷蘭的反應還有一層因素，那就是經濟利益。2025年阿斯麥的全年淨銷售額為327億歐元，借着全球AI算力建設浪潮，企業把2026年營收預期上調至440-450億歐元，單看第三季度營收就高達117億歐元，毛利率達到57.5%，盈利能力十分驚人。

而中國市場佔它總銷售額的大約20%，按照450億的營收計算，這就是高達90億歐元的市場規模，接近100億美元。就算不賣設備，維保也要收費。要知道，阿斯麥每年高達47億歐元的巨額研發投入，要靠DUV的銷售和持續不斷的維保收入支撐。沒有DUV業務源源不斷的現金進入，阿斯麥下一代頂尖光刻機的研發就成了無源之水。

美國動動嘴皮子，就要打掉荷蘭上百億歐元的穩定現金流，卻不肯給出任何補償。換做任何一個主權國家，都不可能心甘情願地乖乖接受。這不單單是企業利潤的問題。一旦阿斯麥的業績遭受重創，隨之而來的就是連鎖反應，大量高薪崗位萎縮，上下游荷蘭本土配套廠商訂單銳減，整個荷蘭的高端製造業根基都會被動搖。

荷蘭半導體設備巨頭 ASML（艾司摩爾）在深紫外光（DUV）微影設備市場具備統治級地位，全球市占率高達 9 成以上。（ASML官網）

美國的想法很簡單，為了自己大國競爭的戰略目標，盟友的經濟利益可以隨時犧牲。可荷蘭的回應很直接，國家飯碗憑甚麼由華盛頓的國會議員來決定？放眼歐洲來看，今天美國可以立法決定荷蘭企業的光刻機賣給誰，明天就可以立法要求德國汽車、法國空客，退出某一個海外市場。如果這一次荷蘭選擇妥協退讓，等於把整個歐洲的產業主權撕開了一道巨大的口子。這才是德法紛紛站到荷蘭一邊的現實因素。這已經不止是阿斯麥一家企業的生死，是關乎整個歐洲產業自主權的大問題。

歐洲反對的背後，是「跨大西洋夥伴關係」的分裂與美國霸權的衰落。長久以來，美國構建的盟友網絡，很大程度上依靠軍事安全綁定，換取盟友在經濟、科技領域追隨美國的戰略。過去很多時候，歐洲、日韓即便是內心不情願，但迫於安全依賴也會對美國的要求做出妥協。但最近幾年，這套模式越來越玩不轉了。

2026年4月24日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）與歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic，左）簽署了一份有關關鍵礦產生產和安全合作的諒解備忘錄，建立在關鍵礦產領域的戰略夥伴關係，期望能夠降低對中國在這方面的依賴。（X@SecRubio）

烏克蘭衝突之後，歐洲承受了能源暴漲的巨大代價；晶片領域，美國《晶片與科學法案》變相吸引歐洲半導體產能外流；現在MATCH法案又要逼迫荷蘭犧牲本國支柱產業，來服務美國大國競爭目標。一次次事件連在一起，歐洲也看明白了：當美國的戰略目標和本國核心利益發生衝突的時候，華盛頓只會優先考慮自己，盟友的損失，根本不在美國的考慮範圍之內。這就是「美國優先」，後面其實還有四個字，那就是「犧牲盟友」。

於是，越來越多的美國盟友開始公開表達不滿。韓國在晶片四方聯盟中反覆給自己留後路，日本產業界對MATCH法案同樣憂心忡忡，擔心本國設備廠商蒙受巨額損失，還要面臨客戶的巨額違約索賠。

2026年6月30日，韓國光州，SK海力士攤位上展示其HBM4E（高頻寬記憶體4增強型）儲存晶片。（Reuters）

接下來，局勢的走向有這麼幾種可能。美國大概率不會輕易收手，但會被迫降級。MATCH法案可能會變成「選擇性管制、差異化豁免」的折中版本。其次，經過這次的鬧劇，歐洲再一次看清了美國的真面目。未來歐洲的對外戰略會越來越自主，不再無腦跟隨美國節奏，跨大西洋技術同盟的約束力將持續貶值。