荷蘭貿易大臣舍爾茨瑪（Sjoerd Sjoerdsma）11月26日表示，若美國《硬體技術控制多邊協同法案》（MATCH法案）正式立法，荷蘭將要求華府不要執行該些出口限制措施，因為這些限制將損害荷蘭晶片製造設備企業阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）及其他歐洲企業的利益。



荷蘭貿易大臣：不任人擺佈

舍爾茨瑪在國會表示：「我們不會任人擺佈。如果該法案通過，我們將向美國政府明確表達立場，即勿執行此法案。」

路透社報道，美國國會目前正討論是否將跨黨派提出的MATCH法案納入下個月的年度國防支出法案中。若法案通過，荷蘭、日本等美國盟友將被迫採取更嚴格的出口管制措施，否則這些國家出口的設備將面臨美國單方面的限制。

荷蘭半導體設備巨頭 ASML在深紫外光（DUV）微影設備市場具備統治級地位，全球市佔率高達 9 成以上。（ASML官網）

荷蘭先前已配合美國主導的出口管制，以拖慢中國自主研發晶片的能力，但這些措施也衝擊ASML的出口業務，促使荷蘭反對MATCH法案。作為生產晶片製造設備的ASML，預計中國市場佔其今年銷售額約20%。

舍爾茨瑪指，法案不僅會傷害歐洲市值最高的上市公司ASML，還會波及其他歐洲國家的科技產業，他正與歐盟執委會、德國及法國合作，試圖阻止法案通過。

荷蘭外交大臣貝倫德森（Tom Berendsen）剛在11月25日訪問北京，會晤中國外長王毅等人，中荷雙方在會晤中表示，將致力於針對出口管制議題展開雙邊對話。