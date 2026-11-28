荷蘭首相耶滕（Rob Jetten）表示，將計劃於下個月在美國邁阿密（Miami）舉行的G20峰會上，與美國總統特朗普（Donald Trump）商討美國計劃推行的《硬件技術多邊協調管制法案》（MATCH Act），而這項法案會針對荷蘭的半導體生產商阿斯麥（ASML，又稱艾司摩爾）實施限制。



路透社及《荷蘭時報》（NL Times）報道，美國計劃對中國的晶片製造設備進行出口限制，外界擔心此舉會衝擊歐洲晶片供應商。該法案將迫使包括荷蘭與日本在內的美國盟友，針對中國採取更嚴格的出口管制措施，否則華盛頓將單方面對這些國家的晶片製造設備實施限制。

耶滕在周五（11月27日）的例行記者會上表示，會在G20峰會內，針對此事尋求一個合理的解決方案，以符合雙方的利益。他表示該項法案（MATCH Act）將進一步限制 ASML 出口其技術的能力，並指此舉「不成比例」且「令人無法接受」。

阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）位於荷蘭費爾德霍芬（Veldhoven）總部的ASML標誌（Reuters）

耶滕續指，ASML是荷蘭規模最大、最重要的企業，亦是少數幾個美中雙方都依賴的歐洲技術之一，必須竭盡全力捍衛這一獨特地位。該峰會預定於12月14日至15日舉行。

針對（MATCH Act）法案，荷蘭在本週加強外交斡旋規模，外交部長貝倫森（Tom Berendsen）於周三（25日）到訪北京。而外貿暨發展合作部長舍爾茨瑪（Sjoerd Sjoerdsma）亦在周四（26日）於國會中直言「不會聽命於美國」，並指出若法案通過，歐洲將研擬反制措施。