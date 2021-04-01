中國伊朗25年合作大計僅是起點　兩國關係尚有大山要過

撰文： 劉燕婷 最後更新日期： 2021-04-01 13:00

伴隨中西近期的棉花論戰，新疆爭議再成輿論焦點，但中國外長王毅的中東六國行顯然未受影響。除沙特王儲於3月25日對中方對涉疆立場表示支持外，此次最受矚目的外交進展，當屬王毅於3月26日至27日訪問伊朗期間，雙方簽署的25年《全面合作計劃》。

綜觀中國與伊朗的雙邊互動，上述的25年計劃早在2016年便已初具雛形。然而中伊關係的發展既受某些內生結構箝制、亦受國際局勢影響調動。在顧及民意、耕耘歐美關係的考慮下，伊朗裹足不前，中方亦是孤掌難鳴，故25年合作計劃自2016年起便持續消沉，直至特朗普（Donald Trump）執政中期，美伊關係重挫，美中關係亦跌至近年低谷，25年計劃方有了起死回生的可能。

特朗普在任期間，中美、美伊關係同受重挫。（Reuters）

在美國的重拳出擊下，同為苦主的中國與伊朗逐漸靠近。自2019年伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）訪華起，伊朗政界便開始運作25年計劃的談判與簽署；2020年7月，《紐約時報》（New York Times）等外國媒體紛紛披露所謂「合約細則」，內容包括中國得以優惠價格獲取伊朗石油，並投入銀行業、電信業、港口、鐵路等在伊建設項目。然中方態度十分低調，並未直接響應這般報道，消息再度沉寂，直至此次王毅出訪，才終告塵埃落定。

對比2016年、2019年與2021年三個轉折點，中國與伊朗的5年結盟路走得百轉千回、高潮迭起。但眼下雙方雖能暫時攜手，中伊關係的結構障礙仍然存在，雙方究竟能將合作深化至何種境地，有賴各自投入，以及對國際關係的審度與倚仗。25年的經營藍圖，眼下仍是任重而道遠。

2021年3月27日，王毅和伊朗外長簽署為期25年全面合作協議。（Twitter@JZarif）

往來但疏離的夥伴關係

論及中伊關係的互動結構，伊朗的疏離始終是條難以逾越的鴻溝。

回顧25年合作計劃的緣起，可溯及中國與伊朗於2016年建立的「全面戰略伙伴關係」。彼時正逢中國推動「一帶一路」第3年，伊朗核協議也於該年1月正式生效，對中國而言，其欲加深在中東的項目推進，適逢伊朗制裁逐漸解禁，雙方接觸順理成章。故2016年1月中共中央總書記、國家主席習近平出訪中東三國時，伊朗成了繼沙特與埃及後的行旅終點，中伊更在1月23日於德黑蘭發表《關於建立全面戰略伙伴關係的聯合聲明》，是為1971年8月16日建交後的一大飛躍。

然而雙方進展之所以在2016年簽署協議後急速煞停，關鍵便是伊朗的退卻。首先，在伊朗的民意光譜上，對中國持負面觀感者仍有一定比例。究其根源，中國與伊朗政府雖有合作，民間交流卻不甚熱絡，故民眾對中國的瞭解大多停留在想象階段：其或從冷戰與伊斯蘭信仰視角出發，把中國看成高舉共產主義的無神國度，徑自為其貼上邪惡標籤；或全盤接受西方媒體形塑的「新帝國主義」形象，即便中國投資在國際制裁壓力下，為伊朗注入了經濟活水，民眾反將其視作「債務外交」、「趁機掏空」的表現。

2016年1月23日，中國國家主席習近平同伊朗總統魯哈尼在德黑蘭薩德阿巴德王宮舉行會談。（新華社）

在此脈絡下，操弄反中情緒成了伊朗政治精英的博弈籌碼之一，此舉亦在一定程度上消解了政府對中交好的力道。以伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad，2005-2013）為例，在其任內，中國成了伊朗的主要貿易伙伴，中伊更於2009年簽訂價值170億美元的經濟合作協議；然2020年中伊合作計劃新聞曝光時，人走茶涼、有意復出的艾哈邁迪內賈德卻重炮抨擊現任總統魯哈尼（Hassan Rouhani）政府喪權辱國、出賣伊朗主權，並誇大計劃內容，既順利爭取曝光度，也在民間激起不小反對聲浪，更讓西方媒體大做文章，將輿論方向導往「帝國主義降臨伊朗」上。

其二，在伊朗的外交決策中，中國長期位處邊緣，美歐則始終長居版圖核心，伊朗亦長年自認為西方圈內人。自艾哈邁迪內賈德起，伊朗開始推行「向東看」的外交戰略，此舉雖説是為對西方打壓的反制，卻恰好突顯伊朗仍自視西方國家的潛意識。在其眼中，中國、印度、俄羅斯等「東方國家」乃是助其突破「其他西方」包圍的必然選擇，卻不是能完全替代西方的新夥伴。

伊朗前總統艾哈邁迪內賈德。（VCG）

故2016年，面對中國的示好與解禁制裁後的歐美，伊朗迅速轉向了後者，中伊25年合作計劃只能急速冷卻；2019年的忽然回暖，則是因特朗普對伊朗的極限施壓，德法等國無力回天，其這才又向東發展，重提塵封已久的中伊25年合作計劃；2020年伊朗主動將此訊息高調釋放給外媒，乃是瞄準年底即將到來的美國大選，意在示警候選人：當選後若不重返核協議、解除經濟制裁，伊朗恐與中國越走越近。

而後續發展果然一語成讖：拜登（Joe Boden）縱有意重返，卻因中東盟友與共和黨人的雙重壓力，卡在核協議的門坎上進退兩難，伊朗的忍耐也終於到達極限，25年合作計劃這才水到渠成。

拜登受限中東盟友與共和黨人的雙重壓力，卡在核協議的門檻上進退兩難。（AP）

中國與伊朗間的美國魅影

而從中國的視角觀之，在通往德黑蘭的旅途上，除有「沙特觀感」的碎石地段，「中美關係」這座大山亦是不容小覷的挑戰。

早在2016年伊朗核協議生效前，中國針對伊朗的外交決策便大致分為三條路徑，一是根植於毛澤東《三個世界理論》的思維，認為中國必須力抗美國製裁、支持伊朗；二是由國際關係現實主義視角出發，認為在維繫中美關係的前提下，中國不該在伊朗議題上與美交惡；三則是騎牆主義，認為中國應在美伊之間維持相對中立的角色。

而上述思維的實踐結果，大多落於二與三的混合地帶，即中國儘管與伊朗建立緊密經濟聯繫，行事卻十分低調。例如直至核協議生效後，方於2016年安排元首出訪行程，距離中國國家主席上次造訪伊朗，已過14年之久；2020年7月，伊朗主動高調釋出25年合作計劃談判進度，但彼時中美正值關係低谷，台海情勢更是戰雲密佈，中國顯然不欲在伊朗議題上橫生枝節，故其並未隨之起舞，對談判進展更是三緘其口。

而此次25年合作計劃的簽署，王毅出訪前亦是未透半點風聲，且中伊外交部至今尚未發佈有關此計劃的詳細文本。而面對西方媒體筆下諸如「石油人民幣結算制即將成立」、「中國或將租借伊朗港口」等渲染式報道，中國的聲明亦是相對內斂：「此份計劃意在挖掘兩國在經濟、人文領域的合作潛力，規劃長遠合作前景和路徑，不包括量化的具體合同或指標」，「不針對特定第三方」，顯然不欲讓中伊交好影響中美互動。在此視角下，此份計劃或可視作「一帶一路」在伊朗的深化，但要昇華至所謂「中伊戰略大結盟」，卻仍有段距離。

2021年3月27日，伊朗外交部長扎里夫和中國外長王毅在德黑蘭會談後簽署25年的合作協議。（AP）

在中美伊的三角關係中，三國看似等距，卻共處於極度傾斜的平面上，美國好似引力強大的黑洞，持續牽引着中國與伊朗：向東看的伊朗，欲借中國敲打美國，但國內民意或將對精英決策形成掣肘；中國則視伊朗為「一帶一路」藍圖中的重要一環，但在中沙關係相對穩固、中美關係詭譎多變的前提下，分寸感的拿捏至關重要。

眼下核協議尚未徹底淪亡，美國仍握有這段三角關係的隱形制動權，中國亦需設法耕耘在伊朗民間的軟實力，並累積更多獨立美國之外的對伊交好本錢。25年合作計劃僅是起點，美國的混亂賦予計劃成形的天時地利，但中國與伊朗能走多遠，有賴各方對三角關係的調控與經營。