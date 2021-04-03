拜登2萬億基建｜沒有理由不歡迎一個更好的美國

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-04-03 10:00

美國總統拜登（Joe Biden）3月31日在傳統工業重鎮匹茲堡發表講話，闡述了一項約兩萬億美元的投資計劃，旨在未來8年內重建美國老化的基礎設施，推動電動汽車和清潔能源，創造就業機會，增強美國的全球競爭力。

這是拜登上台後在重振美國經濟方面給出的第二項大計劃，此前3月15日拜登剛剛簽署了一項規模1.9萬億美元的新冠紓困法案，包括向許多美國人直接發放現金、延長失業救濟、為疫苗分發工作提撥資金等。



在新冠肺炎疫情肆虐的當下，控制疫情和重振經濟是每個國家的必修課，美國也不例外。一邊加速推進疫苗接種，3月19日提前實現在百天內完成1億劑新冠疫苗接種的目標，另一方面給民眾發放疫情補貼，並籌劃長遠恢復經濟元氣的大規模投資計劃。總體來説，拜登的政策是積極進取的。和特朗普（Donald Trump）政府一心選舉無心抗疫有着完全不同的氣象。



美國經濟的恢復對世界的重要性不言而喻。一個致力於解決自身困局的美國，對世界來説是好消息。這種正向信號本身就值得肯定。

拜登政府提前完成1億疫苗接種計劃，將百日內疫苗接種的目標提升到了2億。圖為拜登親自示範接種疫苗。（AP）

此外，拜登的對外政策也有擔當的一面。國際貨幣基金組織（IMF）2020年曾表示，希望SDR的分配額從2009年全球金融危機後上一次擴張時的2,930億美元增加到5,000億美元，以幫助發展中國家應對疫情。當時的特朗普政府反對這種擴張。拜登上台後，美國轉變了立場，七國集團（G7）3月達成支持IMF自2009年來首次大幅擴大SDR規模的共識，受到普遍歡迎。



重返世界衞生組織後，拜登政府2021年2月還宣布加入全球疫苗計劃COVAX，提供40億美元資金。至今，歐盟向全球疫苗計劃認捐10億歐元。中國2020年5月曾表示，繼續支持世衞組織工作，並承諾將在未來兩年中向世界各國的抗疫努力提供20億美元援助資金。2020年4月，中方已向世衞組織捐款2,000萬美元。從按月數額來看，美國提供40億美元資金無疑是無與倫比的大手筆。



拜登就職後一周，美俄就在《新削減戰略武器條約》（NEW START）延期問題上達成了共識，亦對世界安全格局穩定意義重大。

拜登3月31日在匹茲堡發表講話。（AP）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin ）曾經説，世界上任何議題離了中俄無法進行，這是事實。但同時支持SDR擴張、重返NEW START等事件也説明，世界上任何事情離開美國也無法很好運轉。必須承認，美國做好自己的事，承擔一個大國對內對外應該承擔的責任，就會有難以忽視的強大影響力。這種存在可能不是超級霸權式的存在，但絕對是必須正視的存在。



一個深陷疫情泥潭遲遲無法復甦的美國，一個霸權迅速衰落跌至崩潰邊緣的美國，對世界會是災難。拜登政府致力於戰勝疫情恢復經濟，以及重拾世界大國責任，是合宜的。經過特朗普四年折騰，美國亟待重新煥發大國的實力和自信，叫停國家實力和國際影響力的急速跌落。包括中國在內的國際社會沒有理由不歡迎一個更好的美國、一個積極承擔國際責任的美國。

昔日霸權鼎盛一時，美國更好，世界會更糟。現如今美國更好，世界不那麼容易變得更糟。美國的絕對優勢已經變為了相對優勢，無論美國是否承認這就是事實。各主要大國權力的互相制衡決定了美國難以為所欲為。中美歐等主要經濟體深度合作的大局決定了利益與共。至少，美國聚焦自身問題，轉變特朗普時期內病外治的不理性做法，釋放了更多接觸的可能性，從一個側面為中國營造了一個更加容易融入的國際環境。



美國無疑是中國崛起的主要外部挑戰，放在對抗的視野下，有聲音認為美國走向沒落、不斷犯錯，是中國的戰略機遇。但是不能忘了，中美無法脱鈎。中美既是彼此的挑戰，也是彼此的發展機遇。中國既然認為自身有發展的權利，不認同美國的打壓政策，那麼也不應該對美國的發展抱着看衰的心態。站在自身立場指責對方搞亂了世界，沒有任何意義。容不容得下對方有更好的發展，考驗的是國家氣量，能不能發展得更好，則要看中美各自的本事。