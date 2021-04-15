核廢水排放風波：公關失誤的菅義偉應先做好鄰國外交

撰文： 蕭予 最後更新日期： 2021-04-15 18:00

蹉跎十年，福島核電站用來裝核污水的儲水罐快要滿了，日本政府説，今後要把核廢水排向海洋，兩年後開始，預計排放30至40年。

這是十年前，日本福島核電站因9級地震導致核泄漏事故的延續，這次事故是蘇聯切爾諾貝爾事故以來人類歷史上最嚴重的一次核泄漏事故。4月13日，日本政府召開相關閣僚會議，宣布將向海洋排放福島第一核電站的核廢水，觸發了周邊國家，包括中韓在內的強烈關切。一時之間輿論愕然，日本此舉對於海洋環境意味着什麼，是否還有更好的選擇成為討論焦點。

中國外交部發言人在例行記者發布會上指責日本的做法極其不負責任，在未經與周邊國家和國際社會充分協商的情況下，單方面決定以排海方式處置核廢水將損害國際公共健康。韓國政府當天已就日本決定將核污水排入大海表示強烈遺憾，稱會為了國民安全採取一切必要措施。

2011年大地震衝擊日本福島第一核電站：

+ 9 + 9 + 9

與中韓立場截然相反，美國國務院在日本宣布這一決定後，發推表達對日本的支持，甚至稱讚日本做出了透明公開的努力。然而，美國明修棧道暗度陳倉的行為很快被發現，美國食品藥品管理局（FDA）官網上，3月4日最新更新的禁入食品，以地域為單位，詳細列上了一系列日本產食品的名單，原因註明為核污染可能對美國消費者造成健康威脅。

儘管日本一再聲稱，排放的核廢水，經過濾並稀釋後，絕對安全甚至可以飲用，但無論怕是日本的民眾還是政客，都沒有為這一説法買單。2020年9月，日本首相菅義偉視察福島核電站，工作人員拿出用類似實驗室用的膠樽裝好淨化之後的核廢水，菅義偉問及這樣的水是否可飲水，工作人員說是，但菅義偉卻沒有把握到這個公關機會，馬上在媒體鎂美燈下將水拿來飲下，錯失了說服公眾的時機。

在許多觀察者眼中，日本現在依靠的還只是強大盟友的背書，通過迅速兑現美國的政治支票，讓美國捏着鼻子放行。大部分對於日本此舉的指責在於，讓全世界分攤它的治理成本，至於要付出什麼樣的代價，現在還無法完全計算。這些指責是否過慮，則尚屬未知之數。

2021年3月16日，美日外長防長2+2會晤在東京舉行。會後發表聲明中稱共同應對中國日益擴大的影響力（Reuters）

在福島核事故發生一年之後，德國基爾（Kiel）的亥姆霍茲海洋中心（GEOMAR）就發表了一篇論文，該論文對北太平洋的洋流進行建模，假設日本福島將含有放射性元素銫137的廢水排進太平洋，然後按日估算北太平洋各區域該元素的含量。多次建模都指向一個結論：一旦日本核污水進入太平洋，隨着洋流行進，放射性最強的區域將隨着時間東移，兩年內恰好達到夏威夷。

當然，該論文只假設了一種元素，而且日本方面已表明除了氚以外的其他大部分放射性元素已被清除。不過，鑒於東京電力曾經在廢水處理的問題上有過隱瞞事實的歷史，這次將核廢水排海依然也有令人擔心的潛在因素。

日本茨城縣環保機構大洋保護者負責人山田和樹在接受《香港01》採訪時指出，日本政府根本無法保證排放核廢水的安全性，從理論上進行判斷的做法無法抵消實際操作中存在的隱患，同時，技術層面早有專家提醒核廢水中無法徹底消除的碳14的威脅。

此外，山田稱日本政府和的東京電力公司在此次排污議題上表現得極其不負責任。

中國官媒《人民日報》發表評論稱，日本將核廢水排放如海不是一個令人接受的方案，如何處理核廢水，能不能排放入海，是科學問題，關乎全人類安全。而日本在做這個決定之前，並沒有充分與相關利益方協商，也沒有盡全力找到更好的方法。

相比於中日韓輿論的熱烈反映，西方媒體在此事上卻表現得過於疏離冷淡。對於2021年4月日本政府的新決定，《紐約時報》等西方媒體並未密集關注此事，僅德國之聲和法國國際廣播電台等少數媒體有所涉及。德國之聲的文章是《日本擬排福島核廢水入海 漁民強烈反彈》，法國國際廣播電台的文章則是《日本將向海洋排放核污染水遭中國質疑》。兩篇文章都沒有直接評論日本政府的決定，而以較多的篇幅來報道中國、韓國等方面的反應。

這不禁讓人聯想到在新疆棉花事件上西方輿論界的表現，有評論認為，或許在西方眼中，新疆棉花對於世界的危害要大於核廢水。

雖然日本政府及福島核泄露事故主體責任方東京電力公司一直在強調經由ALPS設備處理後的核污水，除了氚，多種放射性物質均可得到清除。但該公司曾在公信力問題上有過「前科」。

2018年8月，一些環保人士和自由記者經過認真分析東電公司發布的數據，發現「處理水」遠不是僅僅殘留氚，2017年度的「處理水」有60次碘129嚴重超標。此後，東電也承認還存在鍶90嚴重超標的問題。其後東電亦要重新處理過當時大約70%的已處理廢水。

事實上，在輿論發酵的過程中，也有人試圖從專業的角度分析，向大海排污這一方式的科學性。有研究指出，目前世界各國在運的輕水堆核電廠產生的含氚廢水均採用向環境排放的方式處理。

考慮到環境氚本底和有關法規的因素，如果能夠做到放射性濃度低於安全排放標準，對環境的影響會有，但還將在安全限度之內。必須在空間和時間兩個維度上對放射性核素進行充分稀釋。目前，國際原子能機構（IAEA）已表示支持日本排水決定，亦願意接供協助，相信這次排水的安全性將有一定保證。

但無論如何，日本排放核污水一事，絕對不是日本一國的內政問題。菅義偉不應只考慮經濟利益和國內民情，更應該回應周邊國家的關切，接受監督，搞好鄰國外交，挽回公信力。