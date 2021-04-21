博鰲論壇｜為習近平報幕　臨時主持人王岐山的既定角色是什麼？

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-04-21 10:28

博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式4月20日舉行，中國國家主席習近平以視頻形式發表主旨演講。值得注意的是演講前的一個安排：現場與會的中國國家副主席王岐山為習近平「報幕」。

在博鰲亞洲論壇理事長潘基文致辭後，大會司儀介紹王岐山上台致辭。王岐山在走上台後解釋稱：「首先説明啊，我不是致辭，在這次博鰲亞洲論壇的全體會議上，致辭的是我們國家元首習近平主席，但是呢，主辦方……我到場了大家總要給我安排個角色。」

王岐山繼續説：「我領會呢，這個角色呢，就是做一個臨時主持人，臨時主持人也很重要。臨時主持人，我只是為我們的習近平主席的致辭做一個報幕。這體現了我們中國，對我們的主席的高度的尊重。」

2021年4月20日，王岐山出席博鰲亞洲論壇，此前中國官方並未宣佈他參會的消息。（Youtube 截圖）

作為中國國家副主席，王岐山專程參加博鰲亞洲論壇顯然不會是為了當一個「臨時主持人」，他的既定角色很可能是在論壇上發表致辭，以往除了習近平和中國總理李克強參加會議之外，中國副總理張高麗2017年也曾出席博鰲亞洲論壇並發表演講。以王岐山的級別，如果他親自到場並發表演講並不難理解。

但從現場安排來看，王岐山變成了臨時主持人，這意味着習近平的演講很可能是臨時安排的。中國外交部4月19日，也就是臨會前一天，才發布了習近平與會的消息。據查詢，2019年3月28日，李克強參加當年的博鰲亞洲論壇時，中國外交部提前一周發布了通告。2018年習近平與會時，中國外交部也是提前5天發布了消息。2017年3月25日，張高麗參加博鰲亞洲論壇，中國外交部同樣是5天前宣布了這一計劃。

4月20日，習近平以視頻連線方式參加博鰲論壇，發表主旨演講。（中國央視截圖）

習近平以視頻方式參加會議顯然是提升了中國對博鰲亞洲論壇的規格。習王的高規格搭配更是凸顯了中國對這一論壇的重視。

因為疫情，全球線下的面對面活動基本都已經暫停，而超過2,000人現場參會，成為今年世界首個以現場會議為主的大型國際會議，本身就有着積極的意義。在全球觀望這樣的多邊外交場合之際，尤其是韓國、印尼等領導人都發表有關全球治理的主張時，東道主中國同樣也要藉助這樣的平台向全球傳遞自己的主張，習近平和王岐山的高調配合更能吸引外界的關注。

同時，今年正值中共建黨100周年，習近平在演講中提到，中共「為中國人民謀幸福，為中華民族謀復興，為世界謀大同」，「中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽」等。在多邊外交場合，中國都會向外界展示自己的理念，今年的年份尤為特殊，中國更是不會錯過這樣的機會。