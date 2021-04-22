俄十五萬大軍逼近邊境　烏克蘭「戰事」漸見荒誕

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-04-22 21:00

進入4月下旬，從2月開始醖釀的東烏克蘭戰事逐漸在新聞報道中變得刺激了。4月20日後，烏克蘭和俄羅斯的社交媒體盛傳「偽裝成紅十字人員的俄羅斯特種部隊」以及「1,300輛戰車」及各種兵器逼近一線，俄烏邊境一帶駐紮的俄軍也在傳言和新聞中逐漸從3月末的「四千人」，4月上旬的「一個軍」，4月中旬時的「11萬」上升到了「15萬」。

對只能以反坦克雷場和炮兵應對俄方的烏克蘭陸軍來説，俄軍的「增兵」成了緊迫而致命的刺激，烏克蘭當局對此的回應，更讓這場虛實相生的大戰展現出荒誕的一面。

4月20日晚，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在電視節目中率先表態，澤連斯基稱，他邀請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在烏克蘭東部的衝突地區展開會晤。在節目裏，他還明確指出會邀請普京前往「烏克蘭頓巴斯任何可能發生衝突的地點」。澤連斯基麾下「人民公僕」黨則呼籲「全面動員」，以抵抗「俄羅斯入侵」。

東烏局勢在近兩個月來正逐漸超出基輔的控制力，烏軍也做好了一旦開戰就後撤的準備：

也就在同一天，烏克蘭外交部長庫萊巴（Dimitry Kuleba）則發表聲明，顯示了基輔悲觀的態度，庫萊巴在記者會上稱「俄羅斯將在數周內出兵烏克蘭」，但他無法證明莫斯科是否真的會採取行動。

考慮到就在4月19日，在德、法、俄、烏四國高官召開過有關烏克蘭問題的視頻會議未能就局勢降級措施達成一致。俄羅斯方面就防止交火升級的制度和追究過錯方責任提出的具體建議遭到烏方阻礙。「頓巴斯三邊聯絡小組」的烏克蘭代表阿雷斯托維奇（Alexey Arestovich）不僅宣布「烏克蘭可以擊落三分之一的俄軍戰機」，還稱俄軍將在戰爭中喪失自衞能力。面對烏方時弱時強的態度，澤連斯基的邀請無疑顯得無厘頭。

對烏軍而言，相對於美方控制使用，不允許用於瞄準俄軍坦克的反坦克導彈，土耳其提供的TB-2無人機已成為其手中最具殺傷性的武器。（Getty）

在西方世界頗有影響力的烏克蘭政治學家波格列賓斯基（Mikhail Pogrebinsky）在4月21日給出了令人目瞪口呆的答案。波格列賓斯基認為，澤連斯基此舉是對烏克蘭國內人士宣示強硬一面，如若他有和普京對話的打算，那麼烏方官員在4月19日就會知會俄方。這使得他的公開聲明已淪為「幼稚的胡言亂語」。這種局面恰恰也是基輔方面近期所展現的窘境。

環顧澤連斯基身邊由街頭活動家、電視劇演員組成的班底，外界也很難從其表態中看出更多邏輯。澤連斯基本人寄希望於美國、法國、德國、英國、土耳其等「國際夥伴」的大力支持，但目前烏克蘭除了土耳其出售的「旗手-2」型無人戰機，暫時缺少有力的支援。同期前往烏克蘭的加拿大軍官團，則因為新冠流行導致至少67人感染而喪失戰鬥力。

加拿大的杜魯多（Justin Trudeau）當局對烏克蘭有所照顧，還派出了一支200人的顧問團，但由於加軍不肯注射烏克蘭提供的印度產阿斯利康疫苗，加之烏克蘭疫情嚴重，似乎導致顧問團多人感染新冠。（路透社）

對此，烏克蘭的外交系統不得不把重心轉向取得北約「援助」。烏克蘭方面頗有自信，譬如該國駐捷克大使佩雷比尼斯（Yevhen Perebynis）在4月14日接受該國知名網媒「Seznam Zpravy」時稱「烏克蘭有望加入北約」。他還強調，如果當年北約在2008年將格魯吉亞和烏克蘭都納入「北約成員行動計劃」，那麼兩國都不會發生與俄羅斯的戰爭。庫萊巴也在4月中旬會晤美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）時，懇求美國軍援。

但更多時候，烏克蘭外交人士的「求援」會變得荒誕不經，這其中最具代表性的莫過於烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）的發言。

梅爾尼克作為澤連斯基政府團隊中受前蘇聯訓練的職業官員，曾以專業著稱。但自從於3月18日發表「德國因在二戰佔領過克里米亞，因此應對克里米亞問題負歷史責任」的發言後，此人開始胡言亂語。到4月18日，梅爾尼克在接受德國廣播電台的採訪時稱「烏克蘭如果不能加入北約，就要恢復有核國家地位」。考慮到烏克蘭自蘇聯解體後已不具備鈾濃縮能力，這一發言使之在社交網絡上屢遭嘲笑。

資料顯示，目前烏克蘭境內對於內戰的情緒相當低落。在尚具備徵兵能力的烏克蘭西部地區，只有15%的適齡壯丁會應徵前往徵兵辦公室。幸而，莫斯科方面已經在4月初重申「對軍事對抗不感興趣」，來自烏克蘭的聲音也淹沒在了美俄、俄歐對峙的國際「頭等大事」中，只能以笑料式新聞的方式引人注意。