失控的印度疫情　失控的莫迪政府

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-04-27 07:30

4月26日，印度衞生部公佈數據顯示，該國26日新增新冠肺炎確診病例35.2萬例，這也是印度連續第五天新增病例超過30萬人，其總死亡病例數累計已超19萬，最高峰時相當於每五分鐘就有一人病死。

與此同時，印度醫療和科研機構也確認了B1.618型「三重變異」（triple-mutant variant）新冠病毒的傳播。這種在印度西孟加拉邦傳播了6個月的新變種存在E484K型突變。研究人員認為，這一突變可能增強新冠病毒的傳染性，並可能降低人體內抗體的有效性。西孟加拉邦近期患者總數上漲662%，其日新增患者數激增1040%就多少與此有關。

自4月22日以來，印度新冠疫情的爆發讓外界大為震驚

在疫情日趨嚴重之際，此前暫未發聲的印度總理莫迪（Narendra Modi）終於在4月25日的例行講話節目「心靈對話」（Mann ki Baat）中做了表態。莫迪稱印度曾「成功應對首波疫情」但第二次疫情的風波還是「shaken」（撼動）了整個國家。這種承認承認了當前疫情的嚴重性和蔓延性的做法是不多見的。

對此，有些分析人士會津津樂道於此次印度疫情的特殊之處：目前，進入印度媒體視野的「九成病例」出現在印度城市地帶的普通市民與一般中產階級中，至於貧民窟內的疫情發展，則罕有人談及。問題也隨之而來，或許是進入印度城市居民階層視線範圍內的病號和死者才加劇了此次新冠疫情的恐慌。而這些人對印度高層只有一個價值，即選票。

相對於新冠疫情帶來的約18萬的總死亡人口，它在印度橫行的各種流行病中都是不值一提的。譬如肺結核在印度每年會造成44萬左右的病死者。但新冠疫情帶來的病情和死亡終究是恐懼的，它幾乎摧毀了北印度各大主流城市，如蘇拉特、德里、孟買、艾哈邁達巴德、勒克瑙、博帕爾乃至納西克等地的現代醫療系統。其中執政黨「印度人民黨」（BJP）控制的古吉拉特邦和北方邦又是重災區。

對很多印度人來説，蘇拉特等地新冠死者的骨灰甕已經證明了此次風波的來勢兇猛。（印度電線報截圖）

新冠患者造成的傳染性使常規醫院很快塞滿了垂死中吸氧的患者。這種患者甚至還是幸運的。在北方邦大城勒克瑙，很多新冠患者從4月6日到18日間難以得到氧氣，只能最終等死，喪家還需要出4,200盧比（約合436港元）讓醫院的搬屍人將其送去火葬場。而蘇拉特等地火葬場人滿為患的局面更在印度總人口7.43億的網民之間瘋狂傳播。

就目前局面來看，印度民間已經開始對莫迪及其麾下BJP的管控形成了質疑。這其中最主要的焦點莫過於印度當局對新冠死者的隱瞞上。

《電線報》指出，在曾經發生毒氣事件的博帕爾，當地殯葬業者驚呼2021年的死者可能超過了1984年的毒氣事件，僅在4月上旬部分公墓和火葬場經手的死者就超過一千人，可當地只報告了41例新冠相關死亡病例。

印度中央邦城市博帕爾的主要公路上車流稀少。該地不僅僅因1984年毒死2.5萬人，55萬人病死，另外有20多萬人永久殘廢的毒氣事件著名，而今它同樣是疫情的爆點。（新華社）

同理，在BJP起家的古吉拉特邦首府艾哈邁達巴德，一些新冠患者在去世後會被標註上「心源性猝死」等死因。當這些消息能上升到媒體層面，引發印度全境對新冠問題的關注，並加速對莫迪當局的質疑時，它也意味着新冠疫情給BJP政府帶來的不僅僅是人員的死亡，也有未來選票的流失。

當然，就2021年的格局來説，即將結束的西孟加拉邦，泰米爾納德邦，喀拉拉邦，阿薩姆邦選舉基本大局已定。BJP陣營也難有更多突破，莫迪當局需要考慮的仍是2024年的大選佈局。這意味着新德里暫無遠慮，只有近憂，面對未來兩到三周內，印度每日新增病例有可能達到44萬例的極端局面，莫迪及其麾下所能做的或許只有繼續忍耐，並祈禱疫情少帶走一些BJP的選民及潛在選民。