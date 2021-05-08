是誰希望美國擊落中國火箭殘骸？

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-05-08 10:30

中國長征5B號火箭殘骸5月8日將返回地球。這一殘骸正在引發美國的關注。美國太空司令部5月4日説：「正在隨時跟蹤並向公眾報告中國長征5號B火箭殘骸的方位，目前無法判定它墜落地球的地點。」

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）5月6日在記者會上在被問及是否將中國火箭殘骸擊落時，稱「我們希望它會墜落在不會傷及任何人的地方，希望是墜落在海洋或其他類似的地方」，並稱「無計劃把正在墜落地球的中國火箭殘骸擊落」。

回顧中國長征5B火箭發射現場：

5月5日的白宮記者會上，有媒體問「如果中國火箭殘骸對美國造成傷害，美國是否會向中國索要賠償」時，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）稱：「我們還沒到討論這件事的時候。我們正在通過美國太空指揮部追蹤它的位置，希望我們最後不必去那樣做。」

不論是美國國防部還是白宮的表態，都沒有營造出緊張的氛圍。這主要有兩個原因：一方面，美國曾展示過擊落進入大氣層時的航天器殘骸的能力，並且，美國裝備的多種反導系統都有能力攔截和摧毀太空物體。另一方面，火箭殘骸返回地球十分正常，大部分都會在再入大氣層時與空氣產生劇烈摩擦並燃燒殆盡，即便是掉落在地球的很少部分也未見造成人員傷亡的消息。

美國的技術以及火箭殘骸落回地球既有的經驗都使得中國長征5號B火箭殘骸返回地球不足為慮。但「擊落」「索賠」等帶有衝突色彩的詞語還是讓人感受到了「挑釁」的意味。

圖為2021年5月7日，衞星追蹤到的中國長征5B號火箭殘骸返回地球前的畫面。（N2YO在線實時衞星監測平台）

之所以會出現這樣的聲音，很大程度上在於媒體「製造」了這個話題，不論是奧斯汀還是普薩基的回應，都是基於媒體的問題，而非主動設置話題。顯然，媒體利用了當下惡化的中美關係。連拜登（Joe Biden）言及自己的內政政策都要聯繫到中國，中美的一舉一動引發無端的猜測也是大概率的事情，因此，再平常不過的議題，也有可能被媒體拿來炒作一番，博人眼球。

面對媒體的問題，拜登政府作出政治正確的回答即可。如果藉着這樣的議題，能站在道德高地批評或者暗諷中國，美國恐怕也不會錯過這樣的機會，比如奧斯汀在記者會上一邊稱「不會擊落中國火箭殘骸」，一邊將火箭集體脱離軌道歸咎於中國的疏失。美國的表態可謂滴水不漏。

中美之間已經沒有「小事」，緊盯中美的媒體在這種氛圍之下也很可能會強行加戲。美國政府的表態又給媒體提供了消費的空間。此次中國火箭殘骸返回地球是很好的證明，在接下來很長的時間裏，這種情形都會是常態。