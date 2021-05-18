比爾蓋茨性醜聞陸續浮面　見神話化巨富善人的虛幻

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-05-18 17:30

比爾蓋茨（Bill Gates）與梅琳達（Melinda Gates） 離婚一事震驚全球。而從兩人宣布離婚的消息至今，有關蓋茨的負面新聞撲面而來。

與女員工的桃色新聞

《華爾街日報》5月16日援引消息人士的話稱，2020年蓋茨從微軟董事會離職是因為董事會聘請了法律公司來調查他與一名微軟員工的「戀愛關係」。這位微軟員工在一封信中稱與蓋茨有着多年的性關係。

與女員工曾有不當關係也得到了微軟和蓋茨的印證。微軟發言人表示：「微軟在2019年下半年收到了一份擔憂，稱蓋茨曾在2000年試圖與公司的一名員工建立親密關係。」蓋茨的發言人説：「大約20年前，蓋茨與這位女員工曾有過一段戀情，後來和平收場。」但這位發言人解釋，蓋茨「辭去董事會職務的決定與此事毫無關係」。

《紐約時報》5月16日也爆出了蓋茨的黑料，稱據消息人士稱，蓋茨有幾次追求了曾在微軟和比爾及梅琳達蓋茨基金會工作的女性。

人前是「好丈夫」的蓋茨，其醜聞隨着離婚而不斷被曝光。圖為2014年7月10日，在愛達華州太陽谷舉行的艾倫公司太陽谷會議上，蓋茨與妻子梅琳達一起散步。（Getty）

該報道還言及，蓋茨與梅琳達1994年結婚很久之後，蓋茨偶爾還會追求辦公室裏的女性。例如，2006年，他參加了一名微軟女員工的演講。據兩名知情人士透露，當時擔任公司董事長的蓋茨離開會議後立即給這名女子發了電子郵件，邀請她共進晚餐。「如果這讓你不舒服，就假裝這事從未發生過。」蓋茨在一封電子郵件中寫道。

一兩年後，蓋茨代表蓋茨基金會前往紐約。與他同行的是一位為該基金會工作的女士。和她一起站在一個雞尾酒會上，比爾·蓋茨壓低聲音説：「我想見你。你願意和我共進晚餐嗎？」

另外，還有消息稱華人女翻譯王喆與蓋茨有不正常關係。不過，這遭到了王喆的否認。

回顧蓋茨與梅琳達的恩愛過往，點擊大圖瀏覽：

與愛潑斯坦過從甚密

除了工作上有性騷擾的嫌疑之外，蓋茨與性醜聞纏身的美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，2019年自殺）之間的關係也惹人聯想。《華爾街日報》報道稱，令梅琳達擔憂的一個原因是她丈夫與已被定罪的性犯罪者愛潑斯坦之間的交易。

蓋茨和愛潑斯坦初次見面是在2011年，在此之前愛潑斯坦就因誘拐未成年少女從事性活動和召妓被監禁13個月。梅琳達在2013年與丈夫一同見愛潑斯坦後，就告知丈夫她對愛潑斯坦感到不適。然而，蓋茨和基金會下的成員依舊與愛潑斯坦保持往來，這始終讓梅琳達感到困擾。

《紐約時報》的報道也提到了蓋茨與愛潑斯坦交往甚密，兩人曾多次在一起，蓋茨乘坐過愛潑斯坦的私人飛機，還在他曼哈頓的聯排別墅參加過一次深夜聚會。

2011年，蓋茨與愛潑斯坦有過接觸。（Twitter@PaigeSully88）

蓋茨與愛潑斯坦的關係似乎成了蓋茨夫婦婚姻破裂的一個因素。《每日野獸》（The Daily Beast）稱，梅琳達對於蓋茨與這個有錢的性犯罪者見面十分憤怒，而這也成為「蓋茨夫婦關係的一個轉折點」。不過，蓋茨在2019年曾就與愛潑斯坦的關係發表聲明稱，雖然他承認與愛潑斯坦會面，卻否認與其有商業關係或友誼，稱與愛潑斯坦見面是為了慈善事業，他並未參與任何派對。

年輕時風流成性？

蓋茨連年輕時的一些花邊新聞也被人抖出。20世紀90年代為蓋茨寫過兩本傳記的華萊士（James Wallace）對英國《每日郵報》稱，蓋蓋茨年輕時很喜歡參加「狂野的派對」，是「裸體夜店」的常客，「他（指蓋茨）和其他微軟員工往往連續兩三天編寫軟件代碼，然後出去瘋玩，比如去西雅圖的裸體夜店開派對，還會帶脱衣舞女回家，和她們以及朋友一起在豪宅的泳池裏裸泳」。

可能誰都難以將蓋茨這樣的一個「技術男」與色情聯繫起來。（Getty）

華萊士還爆料稱，蓋蓋茨當時的生活只是延續哈佛大學時期的生活方式而已，在哈佛求學期間，蓋茨就經常光顧波士頓情色表演、脱衣舞秀、賣淫集中的紅燈區。即便到了1988年和梅琳達開始交往後，這樣的生活方式仍持續了一段時間，尤其是到外地出差時，他經常和報道微軟、科技產業的女記者調情。

梅琳達的靜默

除了媒體爆料蓋茨的私生活不檢點外，梅琳達與家人在租下的小島上避風頭，唯獨蓋茨缺席，更給人一種蓋茨的某些行為不為家人所接受的觀感。蓋茨似乎是這場婚姻中的問題或者麻煩製造者，儘管他自己也曾對別人説「自己的婚姻不幸福」。

值得注意的是，蓋茨的醜聞不斷被曝光，與之形成對比的是媒體鮮有報道梅琳達的過往，更不用説還會有她的負面消息。

梅琳達在公眾面前樹立了比較正面的形象。圖為2017年5月26日，德國柏林，梅琳達榮獲奧托·哈恩和平獎，獎勵她在解決貧困和疾病方面做出的傑出貢獻。 (Getty)

這有幾種可能。一種可能就是蓋茨的黑料的確存在，如他與愛潑斯坦的關係。隨着此次離婚，這些消息被媒體聚焦。而梅琳達確實沒有黑料可供人消費。第二種可能是梅琳達有緋聞，目前尚未被外界發現。再一種可能是蓋茨本身的名人效應，世界富豪、性醜聞，兩者放在一起所引發的輿論轟動可見一斑，梅琳達為人所熟知的標籤是「蓋茨的夫人」，其引發的效應仍不及蓋茨。

不管怎麼説，蓋茨的離婚揭開了他所不為人知的一面，揭開了富豪難堪、不光彩的一幕，令人唏噓。在眾人眼中，蓋茨輟學從業、白手起家，最終打造了微軟這個富可敵國的科技巨頭。而多年來從事慈善事業，尤其是新冠肺炎爆發以來，他對世界公共衞生的關注與貢獻，都為其樹立了好的人設。同時，他與梅琳達長達27年的婚姻，兩人公開場合的恩愛更是為其贏得了好感。

蓋茨與政界、商界大佬談笑風生，點擊大圖瀏覽：

蓋茨是如同「神」一樣的存在，甚至成為他人評價某些不得體的富豪的「正面教材」，如有的中國企業家因為富起來之後就出軌、離婚等，很多人就會拿蓋茨為例，證明美國的富豪家庭可能不會這樣。美國亞馬遜公司CEO貝索斯（Jeff Bezos）和蓋茨先後離婚，戳破了人們對這些世界富豪的想象。原來，他們的身後也會是「一地雞毛」。

當然，富人的世界不是媒體三言兩語就能道得清的，也不是尋常人所能想象或者理解的。箇中緣由恐怕只有蓋茨和梅琳達清楚。但蓋茨離婚之所以讓世界為之震驚，是因為人們對美國巨富階層的一些不切實際的美化。這次離婚事件尤其是牽連出來的各種醜聞正在打破這些神話。