拜登延續特金會協議　為國內建設掃除干擾

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-05-22 08:21

韓國總統文在寅5月21日開始訪問美國，他此行的目的之一就是協調對朝政策，嘗試恢復美朝、韓朝對話的方式，延續他在美國上屆政府時期在半島問題上所做的努力。而就在文在寅到訪前，白宮印太事務負責人坎貝爾（Kurt Campbell）向韓國媒體透露，拜登政府已經完成了對朝鮮政策的研究和評估，白宮將在2018年新加坡特金會聲明的基礎上發展對朝關係。

美國政權輪替最大的問題就是一些內政外交政策的延續性不夠，導致美國時常在一些關鍵地區熱點問題上走回頭路。此次白宮強調延續特朗普（Donald Trump）時期的對朝政策，意味着美國將更注重通過外交手段解決朝核問題。

2018年6月12日，時任美國總統特朗普與朝鮮最高領導人金正恩在新加坡舉行會晤。（VCG）

坎貝爾在文在寅到訪前主要強調了三個重要信息。第一，美國為期1個月的對朝政策評估已經結束，美國不尋求對抗性的對朝政策；第二，要在包括2018年特金會共識在內的其他美朝共識基礎上發展對朝關係；第三，美朝將開展私密性的外交接觸。當然，在這三個信息的基礎上，坎貝爾同時強調，美國目前取消對朝制裁時機尚早。

坎貝爾所指的2018年美朝共識是指時任美國總統特朗普和朝鮮最高領導人金正恩在新加坡發表的共同聲明。聲明中，美國承諾為朝鮮提供安全保障，朝鮮重申致力於朝鮮半島徹底無核化。兩國還承諾在朝鮮半島建立持久穩定的和平機制，並建立新型的美朝關係。

拜登延續這一聲明，一方面是因為他的團隊都是民主黨舊時班底，根本無法推陳出新，出台更完善的對朝方案，延續前任政策也是低風險的萬全之策。拜登這樣做可以避免延續小布殊（George W. Bush）和奧巴馬（Barack Obama）時期難以奏效的「戰略忍耐」政策；另一方面，拜登上台後便強調將「外交」置於美國領導力的核心位置，自然會注重同朝鮮的外交接觸。

拜登上台後曾幕後接觸金正恩政府。金正恩在此期間也曾多次露面：

按照坎貝爾的話分析，拜登政府可能更注重通過幕後渠道，搭建同金正恩的私人聯繫。也就是説，拜登以新加坡特金會聲明為基礎，傾向於以務實的姿態和朝鮮接觸，將半島問題置於可控的範疇議題之內。這樣也有助於拜登政府更好地應對中國挑戰。

拜登上台以來，緬甸政變、巴以衝突或多或少轉移了他全面應對中國挑戰的注意力和節奏。但他基本的思路非常清晰：為了應對中國挑戰，美國需要掃除或者緩解一切不必要的障礙和矛盾，比如朝核危機。如果朝鮮威脅美國及盟友安全，必然會牽動拜登政府整個亞洲政策的制定和軍事及外交資源的配置，讓美國分心。

事實上，應對中國挑戰，也算是拜登推進國內建設的方便藉口。參議院的涉華法案一方面是為了配合白宮，升級同中國的全面競爭，另一方面也是為了通過強調中國威脅向國會要錢，資助美國各領域的建設項目。對於朝鮮而言，拜登也以務實求穩為主。即便無法解決朝核問題，只要能夠穩住半島局面，也是一種進步，這樣拜登才有精力和時間搞國內建設。