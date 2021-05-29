拜登轉變立場　調查中國實驗室別有目的

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-05-29 12:00

一周前，拜登（Joe Biden）政府還一直堅持在世衞組織框架內開展新冠肺炎病毒的溯源調查工作，現如今為何突然改變態度，下令美國情報機構開展調查，甚至尋求盟友的支持？這不是因為美國口中所説的中國拒絕二次調查，也不是因為美國真的關心病毒溯源工作，而是因為拜登在基本上控制國內疫情的形勢下另有盤算。

拜登現在重啓調查，本身就是一種政治姿態，是一種作秀，歸根揭底還是一種內部鬥爭的延伸，服務於其內政外交利益，和真正的所謂病毒溯源工作並無直接關係。拜登政府現在高調推動調查，主要有三個方面的考量。

第一，展現所謂的國際領導力，這符合拜登重拾美國領導力的執政路線；

第二，緩解來自右翼勢力的施壓，甚至藉機推翻右翼言論；

第三，在中美博弈的大環境中尋求新的抓手，藉機團結盟友，加大對北京的施壓。

出於選舉利益需求，美國右翼政客編織了「武漢實驗室病毒」陰謀論，特朗普（Donald Trump）和蓬佩奧（Mike Pompeo）甚至直接稱之為「中國病毒」。拜登政府如果能夠通過新的情報調查，粉碎這類右翼言論，也算是政治上的一種勝利。一方面可以凸顯特朗普防疫不力，繼續否定特朗普執政，另一方面也可以強化自己在抗疫方面的正面形象。

2021年年初，世衞專家組訪華溯源調查武漢病毒研究所：

拜登還希望盟邦提供有關武漢的證據，包括目擊證人，截獲的數據等，主要侷限於五眼聯盟國家。英國政府已經明確表態，不相信病毒源自實驗室。而澳洲則支持更多調查。日本和加拿大表態稍微謹慎一些。這其實也符合拜登的盟邦外交路線，就是為了加大對中國的輿論施壓。

在這三個原因當中，主要原因還是內政需要。

美國疫情失控部分原因是特朗普無能。疫情現在得以緩解、疫苗接種有序推進，拜登收穫執政聲望。但越是如此，共和黨人反而會借病毒做文章。為了下一階段的黨爭和奪權，右翼必然會持續打中國牌。共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）以及前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等有意參加2024年大選的右翼政客，必然會持續炒作「病毒源於武漢實驗室」的陰謀論。

其實，蓬佩奧最近已經間接否認了病毒來自武漢實驗室的説法。5月23日，他接受布賴特巴特新聞網（Breitbart News）採訪時説：「我們知道開始於武漢，但我們不知道具體來自哪、來自誰，這是很重要的事情。我們也多次要求派團隊前往協助確認病毒起源」。

美國傳染病和公共衞生專家福奇（Anthony Fauci）態度其實也沒有改變，只是出於科學的態度，暫時保留了「源自實驗室」可能性。他接受媒體採訪時也做出了澄清，堅持認定「極有可能」源於自然。

但無論美國情報界和科學家得出什麼樣的結論，美國右翼政客也會持續炒作中國實驗室陰謀論。為了選舉政治需要，他們必然要鼓動更多調查，目的並不是為了追求真相，而是為了打中國牌，同時向現政府施壓。如果情報機構得出結論，認定病毒不太可能來自實驗室，右翼也會繼續炒作實驗室陰謀論，直至2024年大選。

拜登下令情報機構調查病毒源頭，除了應對來自共和黨的政治施壓以外，也是為了藉此時機重振美國情報機構的信譽和權威。畢竟在特朗普時期，美國情報部門的調查比較懶散，且被嚴重政治化。所以，總體上，拜登啓動病毒溯源的調查工作，對他而言，利大於弊。