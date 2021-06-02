劉鶴耶倫通話｜中方通稿三板斧　外界無感

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-06-02 12:06

中國副總理劉鶴6月2日同美國財政部長耶倫（Janet Yellen）進行了視頻通話，此前5月27日劉鶴同美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）進行了通話。短短數日接連通話美國兩大經濟方面的要員，各方普遍關注這些通話釋放了什麼重磅信號。但縱覽中國官方通稿幾乎看不到什麼變化。

中方通稿幾乎是套用一個模板，僅僅在不同場合就措辭進行了簡單調整。

在強調重要性方面，6月2日劉鶴通話耶倫的通稿稱「雙方認為中美經濟關係十分重要」，5月27日劉鶴通話戴琦的通稿説，「雙方認為發展雙邊貿易非常重要」。

在通話出發點方面，6月2日和5月27日的通稿，都説「雙方本着平等和相互尊重的態度」。

在進行交流、交換意見方面，6月2日通稿説「就宏觀經濟形勢和多雙邊領域合作進行了廣泛交流，對彼此關心的問題坦誠交換了意見」，5月27日通稿説，「進行了坦誠、務實、建設性的交流」，「就彼此關心的問題交換了意見」。

對於未來的磋商，6月2日的通稿稱「願意繼續保持溝通」，5月27日稱「同意繼續保持溝通」。

總結下來，基本上就是「對雙邊關係很重視，本着XXX的態度，進行了XXX的交流，就XXX交換了意見，將繼續溝通」。

美國財長耶倫曾任美聯儲主席。圖為2017年12月，時任美聯儲主席耶倫在最後一場記者招待會上講話。（Getty）

從中國官方通稿，幾乎看不到，中美雙方就什麼具體的話題達成了一致，在什麼具體的事項上有明顯的分歧。



不過分析人士認為，「坦誠」這樣的詞彙暗示了雙方爭吵激烈，意見分歧嚴峻。

美國政府換屆後，中美關係將向何處去備受矚目。中美經濟領域的高層官員頻繁接觸，按照慣例，釋放的是溝通的良性信號。但是劉鶴同耶倫通話的消息公布後，市場無感並不買賬。



6月2日，中國A股三大股指震盪下行，創業板指跌幅擴大至1%。盤面上看，行業板塊普遍飄綠。